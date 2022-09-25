強制檢測｜65住宅上榜　涉觀塘花園大廈、金獅花園、華貴邨 (附名單)

政府今日(9月25日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月26日或9月27日接受檢測。
曾於9月19日至9月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 葵涌葵芳邨葵泰樓
- 將軍澳煜明苑熹明閣
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 天水圍天澤邨澤宇樓
- 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
- 屯門山景邨景樂樓
- 柴灣金源洋樓A座
- 觀塘安泰邨錦泰樓
- 馬鞍山富寶花園8座
- 大埔太和邨麗和樓
- 東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 西營盤均益大廈3期B座
- 柴灣富怡花園1座
- 石硤尾白田邨朗田樓
- 大圍美松苑興松閣
- 上水天平邨天祥樓
- 油塘油麗邨盈麗樓
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座
- 將軍澳康盛花園1座
- 葵涌葵涌邨夏葵樓
- 馬鞍山富寶花園11座
- 鴨脷洲海怡半島美暉閣
- 薄扶林華富二邨華泰樓
- 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
- 天水圍天耀二邨耀華樓
- 東涌藍天海岸影岸‧紅B座
- 荃灣梨木樹邨3座
- 馬鞍山錦泰苑錦天閣
- 筲箕灣興東邨興豐樓
- 沙田康林苑海泓閣
- 大埔雲滙2座
- 大圍新翠邨新學樓
- 天水圍天晴邨晴悅樓
- 大角咀柏景灣10座
- 荃灣石圍角邨石翠樓
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 牛池灣嘉峰臺5座
- 將軍澳康盛花園4座
- 鴨脷洲悅海華庭1座
- 大圍金獅花園金華閣
- 沙田沙田第一城26座
- 柴灣富欣花園7座
- 大埔富善邨善美樓
- 屯門屯門湖康警察宿舍1座
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 青衣長青邨青松樓
- 將軍澳將軍澳中心3座
- 香港仔華貴邨華禮樓
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 將軍澳將軍澳廣場8座
- 將軍澳東港城5座
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 粉嶺昌盛苑昌濤閣
- 將軍澳景明苑旭景閣
- 西灣河逸濤灣夏池軒
- 西灣河逸濤灣秋盈軒
- 荃灣怡景園1座
- 荃灣怡景園2座
- 粉嶺牽晴間5座
- 粉嶺牽晴間6座
- 粉嶺牽晴間7座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。