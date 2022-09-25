熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-09-25 19:27:34

強制檢測｜65住宅上榜　涉觀塘花園大廈、金獅花園、華貴邨 (附名單)

分享：
金獅花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

金獅花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(9月25日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月26日或9月27日接受檢測。

曾於9月19日至9月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 葵涌葵芳邨葵泰樓
  • 將軍澳煜明苑熹明閣
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
  • 屯門山景邨景樂樓
  • 柴灣金源洋樓A座
  • 觀塘安泰邨錦泰樓
  • 馬鞍山富寶花園8座
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 西營盤均益大廈3期B座
  • 柴灣富怡花園1座
  • 石硤尾白田邨朗田樓
  • 大圍美松苑興松閣
  • 上水天平邨天祥樓
  • 油塘油麗邨盈麗樓
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座
  • 將軍澳康盛花園1座
  • 葵涌葵涌邨夏葵樓
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 鴨脷洲海怡半島美暉閣
  • 薄扶林華富二邨華泰樓
  • 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
  • 天水圍天耀二邨耀華樓
  • 東涌藍天海岸影岸‧紅B座
  • 荃灣梨木樹邨3座
  • 馬鞍山錦泰苑錦天閣
  • 筲箕灣興東邨興豐樓
  • 沙田康林苑海泓閣
  • 大埔雲滙2座
  • 大圍新翠邨新學樓
  • 天水圍天晴邨晴悅樓
  • 大角咀柏景灣10座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 長沙灣海盈邨盈輝樓
  • 牛池灣嘉峰臺5座
  • 將軍澳康盛花園4座
  • 鴨脷洲悅海華庭1座
  • 大圍金獅花園金華閣
  • 沙田沙田第一城26座
  • 柴灣富欣花園7座
  • 大埔富善邨善美樓
  • 屯門屯門湖康警察宿舍1座
  • 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 青衣長青邨青松樓
  • 將軍澳將軍澳中心3座
  • 香港仔華貴邨華禮樓
  • 屯門富泰邨愛泰樓
  • 將軍澳將軍澳廣場8座
  • 將軍澳東港城5座
  • 長沙灣幸福邨福日樓
  • 粉嶺昌盛苑昌濤閣
  • 將軍澳景明苑旭景閣
  • 西灣河逸濤灣夏池軒
  • 西灣河逸濤灣秋盈軒
  • 荃灣怡景園1座
  • 荃灣怡景園2座
  • 粉嶺牽晴間5座
  • 粉嶺牽晴間6座
  • 粉嶺牽晴間7座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受