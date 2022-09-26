強制檢測｜65住宅上榜　涉鯉景灣、石蔭邨、翠湖花園 (附名單)

政府今日(9月26日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月27日或9月28日接受檢測。
曾於9月20日至9月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳雍明苑澤明閣
- 大圍美田邨美滿樓
- 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
- 粉嶺華心邨華冠樓
- 將軍澳煜明苑煒明閣
- 粉嶺皇后山邨皇順樓
- 秀茂坪寶達邨達富樓
- 沙田碩門邨美碩樓
- 馬鞍山頌安邨頌德樓
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
- 屯門友愛邨愛信樓
- 大埔逸雅苑逸榮閣
- 沙田沙角邨雲雀樓A座
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 屯門澤豐花園澤富樓
- 天水圍天耀二邨耀昌樓
- 東涌迎東邨迎喜樓
- 葵涌石蔭邨智石樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 慈雲山慈民邨民健樓
- 觀塘順安邨安逸樓
- 大埔富雅花園1座
- 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
- 馬鞍山頌安邨頌智樓
- 荃灣尚翠苑翠河閣
- 上水天平邨天怡樓
- 柴灣怡翠苑暢怡閣
- 屯門兆軒苑逸生閣
- 鰂魚涌康怡花園G2座
- 將軍澳維景灣畔5座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
- 九龍塘畢架山花園4座
- 長沙灣李鄭屋邨和平樓
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 柴灣小西灣邨瑞樂樓
- 長沙灣昇悅居7座
- 沙田蔚景園1座
- 葵涌荔景邨風景樓
- 大角咀港灣豪庭5座
- 牛池灣坪石邨紅石樓
- 將軍澳日出康城晉海1A座
- 將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)
- 沙田翠湖花園F座
- 大埔富善邨善景樓
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 荃灣象山邨秀山樓
- 青衣青康路10號青盛苑
- 荃灣荃灣中心南京樓
- 樂富德強苑德賢閣
- 元朗朗屏邨寶屏樓
- 柴灣興民邨民逸樓
- 沙田沙田第一城8座
- 葵涌大窩口邨富榮樓
- 藍田平田邨平誠樓
- 將軍澳景明苑曦景閣
- 沙田瀝源邨福海樓
- 將軍澳景明苑暉景閣
- 藍田德田邨德盛樓
- 大埔新華安里1-23號
- 大埔大埔頭太湖山莊
- 西灣河逸濤灣冬和軒
- 西灣河逸濤灣春瑤軒
- 西灣河鯉景灣怡茵閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。