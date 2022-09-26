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2022-09-26 20:13:04

強制檢測｜65住宅上榜　涉鯉景灣、石蔭邨、翠湖花園 (附名單)

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鯉景灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

鯉景灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(9月26日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月27日或9月28日接受檢測。

曾於9月20日至9月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 大圍美田邨美滿樓
  • 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 將軍澳煜明苑煒明閣
  • 粉嶺皇后山邨皇順樓
  • 秀茂坪寶達邨達富樓
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
  • 屯門友愛邨愛信樓
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 沙田沙角邨雲雀樓A座
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 屯門澤豐花園澤富樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 東涌迎東邨迎喜樓
  • 葵涌石蔭邨智石樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 慈雲山慈民邨民健樓
  • 觀塘順安邨安逸樓
  • 大埔富雅花園1座
  • 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓
  • 荃灣尚翠苑翠河閣
  • 上水天平邨天怡樓
  • 柴灣怡翠苑暢怡閣
  • 屯門兆軒苑逸生閣
  • 鰂魚涌康怡花園G2座
  • 將軍澳維景灣畔5座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
  • 九龍塘畢架山花園4座
  • 長沙灣李鄭屋邨和平樓
  • 油塘油麗邨雍麗樓
  • 柴灣小西灣邨瑞樂樓
  • 長沙灣昇悅居7座
  • 沙田蔚景園1座
  • 葵涌荔景邨風景樓
  • 大角咀港灣豪庭5座
  • 牛池灣坪石邨紅石樓
  • 將軍澳日出康城晉海1A座
  • 將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)
  • 沙田翠湖花園F座
  • 大埔富善邨善景樓
  • 天水圍天澤邨澤潤樓
  • 荃灣象山邨秀山樓
  • 青衣青康路10號青盛苑
  • 荃灣荃灣中心南京樓
  • 樂富德強苑德賢閣
  • 元朗朗屏邨寶屏樓
  • 柴灣興民邨民逸樓
  • 沙田沙田第一城8座
  • 葵涌大窩口邨富榮樓
  • 藍田平田邨平誠樓
  • 將軍澳景明苑曦景閣
  • 沙田瀝源邨福海樓
  • 將軍澳景明苑暉景閣
  • 藍田德田邨德盛樓
  • 大埔新華安里1-23號
  • 大埔大埔頭太湖山莊
  • 西灣河逸濤灣冬和軒
  • 西灣河逸濤灣春瑤軒
  • 西灣河鯉景灣怡茵閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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