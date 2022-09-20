強制檢測｜65住宅上榜　涉麗瑤邨、全．城滙、凱樂苑 (附名單)

政府今日(9月20日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月21日或9月22日接受檢測。

曾於9月14日至9月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門兆畦苑兆強閣

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

柴灣藍灣半島1座

沙田乙明邨明耀樓

秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

牛池灣彩雲二邨豐澤樓

油塘油美苑澤美閣

屯門大興邨興輝樓

屯門恒福花園1座

天水圍天華邨華祐樓

鴨脷洲海怡半島海逸閣

屯門蝴蝶邨蝶意樓

慈雲山慈正邨正泰樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

天水圍天耀二邨耀豐樓

藍田碧雲道133號康瑞苑

長沙灣凱樂苑凱旭閣

青衣長宏邨宏意樓

柴灣興華一邨興翠樓

荃灣全．城滙7座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

天水圍嘉湖山莊景湖居3座

柴灣小西灣邨瑞泰樓

粉嶺華心邨華勉樓

長沙灣麗翠苑麗森閣

牛頭角淘大花園H座

將軍澳叠翠軒1座

秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

荃灣梨木樹邨5座

天水圍慧景軒1座

天水圍天晴邨晴彩樓

東涌映灣園映濤軒7座

大埔寶雅苑興和閣

將軍澳厚德邨德安樓

上水彩蒲苑彩碧閣

沙田新田圍邨富圍樓

葵涌麗瑤邨富瑤樓

葵涌荔欣苑荔影閣

牛頭角彩盈邨盈樂樓

黃大仙天馬苑駿安閣

觀塘裕民中心3座

屯門新屯門中心8座

鑽石山龍蟠苑龍璧閣

葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

粉嶺粉嶺中心F座

屯門屯門湖康警察宿舍2座

大圍新翠邨新月樓高座

馬鞍山翠擁華庭2座

石硤尾石硤尾邨美禧樓

將軍澳新都城2期1座

何文田常樂街3號冠熹苑

九龍灣麗晶花園12座

大圍美田邨美庭樓

將軍澳健明邨明日樓

長沙灣蘇屋邨牡丹樓

東涌東環2A及2B座

東涌東環1A及1B座

東涌東環1號住宅大樓

東涌東環2號住宅大樓

東涌東環3號住宅大樓

柴灣翠灣邨翠壽樓

將軍澳彩明苑彩桃閣

葵涌興芳路178號豐寓

葵涌榮芳路1-5號守運樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。