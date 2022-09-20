強制檢測｜65住宅上榜　涉麗瑤邨、全．城滙、凱樂苑 (附名單)

政府今日(9月20日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月21日或9月22日接受檢測。
曾於9月14日至9月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 柴灣藍灣半島1座
- 沙田乙明邨明耀樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
- 油塘油美苑澤美閣
- 屯門大興邨興輝樓
- 屯門恒福花園1座
- 天水圍天華邨華祐樓
- 鴨脷洲海怡半島海逸閣
- 屯門蝴蝶邨蝶意樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 天水圍天耀二邨耀豐樓
- 藍田碧雲道133號康瑞苑
- 長沙灣凱樂苑凱旭閣
- 青衣長宏邨宏意樓
- 柴灣興華一邨興翠樓
- 荃灣全．城滙7座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居3座
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 粉嶺華心邨華勉樓
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 牛頭角淘大花園H座
- 將軍澳叠翠軒1座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
- 荃灣梨木樹邨5座
- 天水圍慧景軒1座
- 天水圍天晴邨晴彩樓
- 東涌映灣園映濤軒7座
- 大埔寶雅苑興和閣
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 沙田新田圍邨富圍樓
- 葵涌麗瑤邨富瑤樓
- 葵涌荔欣苑荔影閣
- 牛頭角彩盈邨盈樂樓
- 黃大仙天馬苑駿安閣
- 觀塘裕民中心3座
- 屯門新屯門中心8座
- 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
- 粉嶺粉嶺中心F座
- 屯門屯門湖康警察宿舍2座
- 大圍新翠邨新月樓高座
- 馬鞍山翠擁華庭2座
- 石硤尾石硤尾邨美禧樓
- 將軍澳新都城2期1座
- 何文田常樂街3號冠熹苑
- 九龍灣麗晶花園12座
- 大圍美田邨美庭樓
- 將軍澳健明邨明日樓
- 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
- 東涌東環2A及2B座
- 東涌東環1A及1B座
- 東涌東環1號住宅大樓
- 東涌東環2號住宅大樓
- 東涌東環3號住宅大樓
- 柴灣翠灣邨翠壽樓
- 將軍澳彩明苑彩桃閣
- 葵涌興芳路178號豐寓
- 葵涌榮芳路1-5號守運樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。