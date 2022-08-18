強制檢測｜65住宅上榜　涉麗翠苑、順緻苑、富豪花園 (附名單)

政府今日(8月18日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月19日或8月20日接受檢測。

曾於8月12日至8月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門富泰邨秀泰樓

鰂魚涌太古城恒星閣

九龍城德朗邨德珊樓

藍田德田邨德義樓

觀塘安達邨智達樓

馬鞍山錦禧苑錦欣閣

東涌映灣園映濤軒6座

藍田滙景花園7座

長沙灣麗翠苑麗榕閣

屯門良景邨良智樓

天水圍天盛苑盛亨閣

將軍澳欣明苑欣蘭閣

香港仔石排灣邨碧綠樓

牛池灣嘉峰臺4座

橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓

將軍澳厚德邨德裕樓

粉嶺祥華邨祥德樓

大埔富雅花園4座

馬鞍山恆安邨恆星樓

石硤尾白田邨麗田樓

將軍澳將軍澳中心9座

粉嶺祥華邨祥樂樓

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

觀塘順緻苑順榮閣

青衣長安邨安洋樓

將軍澳善明邨善智樓

粉嶺欣盛苑欣彩閣

天水圍天盛苑盛鼎閣

屯門龍門居12座

柴灣興民邨民富樓

天水圍天富苑寧富閣

天水圍天逸邨逸江樓

青衣青衣邨宜偉樓

油塘高翔苑高麟閣

長沙灣凱樂苑凱莎閣

馬鞍山富寶花園4座

茶果嶺麗港城15座

大埔大元邨泰怡樓(A,B及C座)

茶果嶺麗港城16座

樂富德強苑德華閣

將軍澳明德邨明道樓

北角富澤花園富威閣

觀塘翠屏(北)邨翠桉樓

天水圍天華邨華萃樓

大圍顯徑邨顯貴樓

屯門山景邨景華樓

屯門卓爾居7座

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

葵涌葵俊苑葵昌閣

將軍澳怡心園5座

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

沙田水泉澳邨月泉樓

將軍澳富康花園9座

沙田富豪花園麗人閣

觀塘康麗園D座

沙田愉翠苑愉滿閣

東涌逸東二邨勤逸樓

上水清河邨清朗樓

牛池灣彩雲一邨伴月樓

牛池灣彩雲一邨觀日樓

牛池灣彩雲一邨日月樓

牛池灣彩虹邨碧海樓

牛池灣彩虹邨白雪樓

大埔新興花園康民閣

大埔新興花園康誠閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。