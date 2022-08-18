強制檢測｜65住宅上榜　涉麗翠苑、順緻苑、富豪花園 (附名單)

政府今日(8月18日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月19日或8月20日接受檢測。
曾於8月12日至8月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 鰂魚涌太古城恒星閣
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 藍田德田邨德義樓
- 觀塘安達邨智達樓
- 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
- 東涌映灣園映濤軒6座
- 藍田滙景花園7座
- 長沙灣麗翠苑麗榕閣
- 屯門良景邨良智樓
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 香港仔石排灣邨碧綠樓
- 牛池灣嘉峰臺4座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 大埔富雅花園4座
- 馬鞍山恆安邨恆星樓
- 石硤尾白田邨麗田樓
- 將軍澳將軍澳中心9座
- 粉嶺祥華邨祥樂樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 觀塘順緻苑順榮閣
- 青衣長安邨安洋樓
- 將軍澳善明邨善智樓
- 粉嶺欣盛苑欣彩閣
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 屯門龍門居12座
- 柴灣興民邨民富樓
- 天水圍天富苑寧富閣
- 天水圍天逸邨逸江樓
- 青衣青衣邨宜偉樓
- 油塘高翔苑高麟閣
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 馬鞍山富寶花園4座
- 茶果嶺麗港城15座
- 大埔大元邨泰怡樓(A,B及C座)
- 茶果嶺麗港城16座
- 樂富德強苑德華閣
- 將軍澳明德邨明道樓
- 北角富澤花園富威閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠桉樓
- 天水圍天華邨華萃樓
- 大圍顯徑邨顯貴樓
- 屯門山景邨景華樓
- 屯門卓爾居7座
- 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
- 葵涌葵俊苑葵昌閣
- 將軍澳怡心園5座
- 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 將軍澳富康花園9座
- 沙田富豪花園麗人閣
- 觀塘康麗園D座
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 東涌逸東二邨勤逸樓
- 上水清河邨清朗樓
- 牛池灣彩雲一邨伴月樓
- 牛池灣彩雲一邨觀日樓
- 牛池灣彩雲一邨日月樓
- 牛池灣彩虹邨碧海樓
- 牛池灣彩虹邨白雪樓
- 大埔新興花園康民閣
- 大埔新興花園康誠閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。