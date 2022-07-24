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2022-07-24 21:48:11

強制檢測｜65住宅納公告　嘉湖山莊、欣田邨、海怡半島有大廈上榜 (附名單)

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欣田邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／羅庸軒攝)

欣田邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／羅庸軒攝)

政府今日(7月24日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月25日或7月26日接受檢測。

曾於7月18日至7月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 青衣長青邨青松樓
  • 屯門欣田邨俊田樓
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 大埔富亨邨亨翠樓
  • 東涌逸東邨康逸樓
  • 觀塘安泰邨豐泰樓
  • 將軍澳善明邨善智樓
  • 深水埗海達邨海華樓
  • 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
  • 荃灣麗城花園3期7座
  • 赤柱馬坑邨健馬樓
  • 天水圍天晴邨晴滿樓
  • 長沙灣海麗邨海瑞樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心2座
  • 沙田康林苑海泓閣
  • 將軍澳新都城2期5座
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 沙田銀禧花園6座
  • 葵涌葵翠邨碧翠樓
  • 天水圍天盛苑盛彩閣
  • 筲箕灣耀東邨耀興樓
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 天水圍天頌苑頌棋閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑4座
  • 將軍澳將軍澳廣場1座
  • 荃灣海濱花園海裕閣
  • 紅磡半島豪庭5座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓
  • 沙田帝堡城1座
  • 鑽石山悅庭軒1座
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 藍田興田邨美田樓
  • 屯門豐景園4座
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
  • 鴨脷洲海怡半島美晞閣
  • 葵涌葵盛東邨盛逸樓
  • 將軍澳維景灣畔3座
  • 大埔富善邨善景樓
  • 荃灣梨木樹邨3座
  • 葵涌葵興邨興福樓
  • 觀塘翠屏南邨翠榮樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍2座
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓
  • 屯門康德花園1座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居11座
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 葵涌安蔭邨豐蔭樓
  • 青衣綠悠雅苑1座
  • 大埔策誠軒I座
  • 大埔大埔廣場宜盛閣
  • 沙田水泉澳邨嶺泉樓
  • 屯門蝴蝶邨蝶影樓
  • 沙田沙田廣場銀星閣
  • 沙田廣林苑興林閣
  • 藍田康華苑宏康閣
  • 西灣河逸濤灣冬和軒
  • 西灣河逸濤灣秋盈軒
  • 西灣河逸濤灣夏池軒
  • 西灣河逸濤灣春瑤軒
  • 柴灣樂軒臺3座
  • 柴灣樂軒臺5座
  • 柴灣興華(二)邨樂興樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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