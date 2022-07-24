強制檢測｜65住宅納公告　嘉湖山莊、欣田邨、海怡半島有大廈上榜 (附名單)

政府今日(7月24日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月25日或7月26日接受檢測。
曾於7月18日至7月24日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 青衣長青邨青松樓
- 屯門欣田邨俊田樓
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 大埔富亨邨亨翠樓
- 東涌逸東邨康逸樓
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 將軍澳善明邨善智樓
- 深水埗海達邨海華樓
- 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
- 荃灣麗城花園3期7座
- 赤柱馬坑邨健馬樓
- 天水圍天晴邨晴滿樓
- 長沙灣海麗邨海瑞樓
- 油塘鯉魚門邨鯉興樓
- 馬鞍山馬鞍山中心2座
- 沙田康林苑海泓閣
- 將軍澳新都城2期5座
- 沙田乙明邨明信樓
- 沙田銀禧花園6座
- 葵涌葵翠邨碧翠樓
- 天水圍天盛苑盛彩閣
- 筲箕灣耀東邨耀興樓
- 油塘高翔苑高靜閣
- 天水圍天頌苑頌棋閣
- 馬鞍山聽濤雅苑4座
- 將軍澳將軍澳廣場1座
- 荃灣海濱花園海裕閣
- 紅磡半島豪庭5座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓
- 沙田帝堡城1座
- 鑽石山悅庭軒1座
- 上水彩園邨彩湖樓
- 藍田興田邨美田樓
- 屯門豐景園4座
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
- 鴨脷洲海怡半島美晞閣
- 葵涌葵盛東邨盛逸樓
- 將軍澳維景灣畔3座
- 大埔富善邨善景樓
- 荃灣梨木樹邨3座
- 葵涌葵興邨興福樓
- 觀塘翠屏南邨翠榮樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍2座
- 沙田瀝源邨榮瑞樓
- 屯門康德花園1座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居11座
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 葵涌安蔭邨豐蔭樓
- 青衣綠悠雅苑1座
- 大埔策誠軒I座
- 大埔大埔廣場宜盛閣
- 沙田水泉澳邨嶺泉樓
- 屯門蝴蝶邨蝶影樓
- 沙田沙田廣場銀星閣
- 沙田廣林苑興林閣
- 藍田康華苑宏康閣
- 西灣河逸濤灣冬和軒
- 西灣河逸濤灣秋盈軒
- 西灣河逸濤灣夏池軒
- 西灣河逸濤灣春瑤軒
- 柴灣樂軒臺3座
- 柴灣樂軒臺5座
- 柴灣興華(二)邨樂興樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月24日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。