強制檢測｜65住宅納公告　涉嘉亨灣、采頤花園、尚德邨 (附名單)

政府今日(7月31日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月1日或8月2日接受檢測。

曾於7月25日至7月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門大興邨興盛樓

大埔逸雅苑逸榮閣

天水圍天耀一邨耀康樓

天水圍天祐苑祐泰閣

大埔頌雅苑頌真閣

柴灣藍灣半島3座

屯門友愛邨愛暉樓

大埔富亨邨亨榮樓

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

青衣長宏邨宏文樓

粉嶺景盛苑賢景閣

天水圍天逸邨逸浪樓

荃灣韻濤居A座

東涌逸東一邨雍逸樓

大埔太和邨福和樓

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

牛池灣坪石邨黃石樓

天水圍天澤邨澤宇樓

葵涌石籬一邨石興樓

屯門良景邨良華樓

慈雲山慈民邨民泰樓

筲箕灣東熹苑景熹閣

屯門屯門湖康警察宿舍1座

馬鞍山利安邨利榮樓

觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

鴨脷洲利東邨東茂樓

屯門南浪海灣5座

青衣曉峰園3座

新蒲崗采頤花園8座

葵涌葵芳閣3座

青衣長康邨康泰樓

黃大仙竹園北邨榕園樓

將軍澳尚德邨尚義樓

將軍澳厚德邨德安樓

東涌逸東二邨滿逸樓

慈雲山慈正邨正康樓

九龍城德朗邨德瑞樓

筲箕灣耀興道28號東盛苑

天水圍天頌苑頌浩閣

上水清河邨清照樓

藍田德田邨德義樓

秀茂坪曉麗苑曉和閣

柴灣興民邨民富樓

粉嶺皇后山邨皇樂樓

牛頭角彩福邨彩喜樓

油塘油翠苑泳美閣

荃灣麗城花園2期7座

將軍澳煜明苑熹明閣

藍田啟田邨啟信樓

藍田康逸苑康麗閣

深井碧堤半島3座

將軍澳雍明苑潤明閣

上水寶石湖邨碧玉樓

西灣河嘉亨灣5座

屯門海典軒1座

長沙灣麗翠苑麗榕閣

荃灣環宇海灣1座

鑽石山富山邨富暉樓

紅磡紅磡邨紅昕樓

觀塘鯉安苑鯉逸閣

元朗洪福邨洪樂樓

大圍新翠邨新芳樓

大圍顯田街11號嘉順苑

屯門景峰花園2座

大圍美田邨美庭樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。