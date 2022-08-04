強制檢測｜65住宅納公告　涉將軍澳中心、新港城、建生邨 (附名單)

政府今日(8月4日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月5日或8月6日接受檢測。

曾於7月29日至8月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田廣田邨廣逸樓

天水圍天華邨華祐樓

長沙灣元州邨元泰樓

將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)

上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

將軍澳厚德邨德康樓

荃灣荃灣中心安慶樓

長沙灣元州邨元盛樓

將軍澳唐明苑唐煌閣

牛頭角牛頭角上邨常滿樓

鑽石山宏景花園5座

上水天平邨天朗樓

屯門新屯門中心1座

天水圍天盛苑盛珍閣

藍田康雅苑杏雅閣

天水圍嘉湖山莊美湖居5座

紅磡半島豪庭1座

屯門建生邨樂生樓

石硤尾白田邨康田樓

東涌裕東苑新東閣

天水圍天富苑榮富閣

觀塘安達邨愛達樓

深水埗富昌邨富旺樓

青衣綠悠雅苑3座

深水埗榮昌邨榮傑樓

掃管笏愛琴海岸1座

紅磡海濱南岸1座

大埔廣福邨廣義樓

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

黃大仙天馬苑駿威閣

將軍澳新都城1期2座

馬鞍山新港城H座

將軍澳頌明苑嘉明閣

荃灣象山邨秀山樓

東涌逸東一邨太逸樓

筲箕灣東旭苑東景閣

天水圍天盛苑盛坤閣

將軍澳將軍澳中心12座

牛池灣坪石邨藍石樓

東涌映灣園聽濤軒16座

沙田博康邨博泰樓

葵涌大窩口邨富德樓

沙田廣林苑馥林閣

青衣青泰苑寶泰閣

將軍澳慧安園4座

馬鞍山耀安邨耀和樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

葵涌賢麗苑賢德閣

荃灣翠豐臺5座

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓

長沙灣蘇屋邨壽菊樓

柴灣小西灣邨瑞泰樓

油塘油美苑潤美閣

馬鞍山銀湖‧天峰1座

粉嶺綠悠軒2座

將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)

大圍雲疊花園6座

屯門建生邨裕生樓

大埔太湖花園2座

大埔太湖花園3座

大埔太湖花園8座

大埔太湖花園5座

大埔太湖花園6座

大埔太湖花園18座

大埔太湖花園7座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。