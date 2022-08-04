強制檢測｜65住宅納公告　涉將軍澳中心、新港城、建生邨 (附名單)

政府今日(8月4日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月5日或8月6日接受檢測。
曾於7月29日至8月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 天水圍天華邨華祐樓
- 長沙灣元州邨元泰樓
- 將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)
- 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
- 將軍澳厚德邨德康樓
- 荃灣荃灣中心安慶樓
- 長沙灣元州邨元盛樓
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
- 鑽石山宏景花園5座
- 上水天平邨天朗樓
- 屯門新屯門中心1座
- 天水圍天盛苑盛珍閣
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 天水圍嘉湖山莊美湖居5座
- 紅磡半島豪庭1座
- 屯門建生邨樂生樓
- 石硤尾白田邨康田樓
- 東涌裕東苑新東閣
- 天水圍天富苑榮富閣
- 觀塘安達邨愛達樓
- 深水埗富昌邨富旺樓
- 青衣綠悠雅苑3座
- 深水埗榮昌邨榮傑樓
- 掃管笏愛琴海岸1座
- 紅磡海濱南岸1座
- 大埔廣福邨廣義樓
- 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
- 黃大仙天馬苑駿威閣
- 將軍澳新都城1期2座
- 馬鞍山新港城H座
- 將軍澳頌明苑嘉明閣
- 荃灣象山邨秀山樓
- 東涌逸東一邨太逸樓
- 筲箕灣東旭苑東景閣
- 天水圍天盛苑盛坤閣
- 將軍澳將軍澳中心12座
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 東涌映灣園聽濤軒16座
- 沙田博康邨博泰樓
- 葵涌大窩口邨富德樓
- 沙田廣林苑馥林閣
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 將軍澳慧安園4座
- 馬鞍山耀安邨耀和樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 葵涌賢麗苑賢德閣
- 荃灣翠豐臺5座
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓
- 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 油塘油美苑潤美閣
- 馬鞍山銀湖‧天峰1座
- 粉嶺綠悠軒2座
- 將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)
- 大圍雲疊花園6座
- 屯門建生邨裕生樓
- 大埔太湖花園2座
- 大埔太湖花園3座
- 大埔太湖花園8座
- 大埔太湖花園5座
- 大埔太湖花園6座
- 大埔太湖花園18座
- 大埔太湖花園7座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。