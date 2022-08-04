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2022-08-04 21:44:39

強制檢測｜65住宅納公告　涉將軍澳中心、新港城、建生邨 (附名單)

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將軍澳中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

將軍澳中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月4日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月5日或8月6日接受檢測。

曾於7月29日至8月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 藍田廣田邨廣逸樓
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 長沙灣元州邨元泰樓
  • 將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)
  • 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
  • 將軍澳厚德邨德康樓
  • 荃灣荃灣中心安慶樓
  • 長沙灣元州邨元盛樓
  • 將軍澳唐明苑唐煌閣
  • 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
  • 鑽石山宏景花園5座
  • 上水天平邨天朗樓
  • 屯門新屯門中心1座
  • 天水圍天盛苑盛珍閣
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居5座
  • 紅磡半島豪庭1座
  • 屯門建生邨樂生樓
  • 石硤尾白田邨康田樓
  • 東涌裕東苑新東閣
  • 天水圍天富苑榮富閣
  • 觀塘安達邨愛達樓
  • 深水埗富昌邨富旺樓
  • 青衣綠悠雅苑3座
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 掃管笏愛琴海岸1座
  • 紅磡海濱南岸1座
  • 大埔廣福邨廣義樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
  • 黃大仙天馬苑駿威閣
  • 將軍澳新都城1期2座
  • 馬鞍山新港城H座
  • 將軍澳頌明苑嘉明閣
  • 荃灣象山邨秀山樓
  • 東涌逸東一邨太逸樓
  • 筲箕灣東旭苑東景閣
  • 天水圍天盛苑盛坤閣
  • 將軍澳將軍澳中心12座
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 東涌映灣園聽濤軒16座
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 葵涌大窩口邨富德樓
  • 沙田廣林苑馥林閣
  • 青衣青泰苑寶泰閣
  • 將軍澳慧安園4座
  • 馬鞍山耀安邨耀和樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 葵涌賢麗苑賢德閣
  • 荃灣翠豐臺5座
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓
  • 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 油塘油美苑潤美閣
  • 馬鞍山銀湖‧天峰1座
  • 粉嶺綠悠軒2座
  • 將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)
  • 大圍雲疊花園6座
  • 屯門建生邨裕生樓
  • 大埔太湖花園2座
  • 大埔太湖花園3座
  • 大埔太湖花園8座
  • 大埔太湖花園5座
  • 大埔太湖花園6座
  • 大埔太湖花園18座
  • 大埔太湖花園7座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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