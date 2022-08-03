強制檢測｜65住宅納公告　涉葵涌邨、廣福邨、悅湖山莊 (附名單)

政府今日(8月3日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月4日或8月5日接受檢測。
曾於7月28日至8月3日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔大元邨泰欣樓A座
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 上水天平邨天美樓
- 藍田藍田邨藍碧樓
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 鴨脷洲利東邨東業樓
- 觀塘安泰邨盛泰樓
- 屯門友愛邨愛義樓
- 長沙灣海麗邨海明樓
- 荃灣翠濤閣1座
- 屯門南浪海灣1座
- 柴灣峰華邨秀峰樓
- 柴灣興華一邨卓華樓
- 屯門兆安苑定海閣
- 葵涌葵涌邨芷葵樓
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰7座
- 荃灣梨木樹邨竹樹樓
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 觀塘功樂道75號林景閣2座
- 石硤尾石硤尾邨美如樓
- 葵涌寶梨街8號怡峰苑悅峰閣
- 油塘高翔苑高康閣
- 粉嶺華心邨華勉樓
- 薄扶林華富一邨華建樓
- 秀茂坪寶達邨達翠樓
- 大埔廣福邨廣智樓
- 天水圍天澤邨澤輝樓
- 屯門大興邨興泰樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 將軍澳寶林邨寶泰樓
- 天水圍天耀一邨耀富樓
- 屯門美樂花園9座
- 屯門寶田邨2座
- 屯門悅湖山莊8座
- 馬灣珀麗灣12座
- 荃灣荃景花園12座
- 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
- 牛池灣曉暉花園1座
- 將軍澳維景灣畔17座
- 將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)
- 長沙灣元州邨元慧樓
- 何文田俊民苑文宗閣
- 東涌逸東一邨平逸樓
- 藍田平田邨平誠樓
- 將軍澳尚德邨尚真樓
- 大埔怡雅苑怡禮閣
- 將軍澳欣明苑欣菊閣
- 鰂魚涌太古城恒星閣
- 天水圍天恒邨恒樂樓
- 何文田何文田邨恬文樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 何文田愛民邨昭民樓
- 元朗水邊圍邨泉水樓
- 牛頭角彩盈邨盈富樓
- 油塘高翔苑高安閣
- 土瓜灣偉恒昌新邨偉景閣I座
- 薄扶林碧瑤灣41座
- 薄扶林碧瑤灣42座
- 薄扶林碧瑤灣43座
- 薄扶林碧瑤灣44座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居5座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。