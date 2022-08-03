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2022-08-03 22:48:02

強制檢測｜65住宅納公告　涉葵涌邨、廣福邨、悅湖山莊 (附名單)

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葵涌邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

葵涌邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月3日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月4日或8月5日接受檢測。

曾於7月28日至8月3日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔大元邨泰欣樓A座
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 慈雲山慈正邨正明樓
  • 上水天平邨天美樓
  • 藍田藍田邨藍碧樓
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 鴨脷洲利東邨東業樓
  • 觀塘安泰邨盛泰樓
  • 屯門友愛邨愛義樓
  • 長沙灣海麗邨海明樓
  • 荃灣翠濤閣1座
  • 屯門南浪海灣1座
  • 柴灣峰華邨秀峰樓
  • 柴灣興華一邨卓華樓
  • 屯門兆安苑定海閣
  • 葵涌葵涌邨芷葵樓
  • 油塘高翔苑高鳳閣
  • 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰7座
  • 荃灣梨木樹邨竹樹樓
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 觀塘功樂道75號林景閣2座
  • 石硤尾石硤尾邨美如樓
  • 葵涌寶梨街8號怡峰苑悅峰閣
  • 油塘高翔苑高康閣
  • 粉嶺華心邨華勉樓
  • 薄扶林華富一邨華建樓
  • 秀茂坪寶達邨達翠樓
  • 大埔廣福邨廣智樓
  • 天水圍天澤邨澤輝樓
  • 屯門大興邨興泰樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
  • 沙田駿洋邨駿爾樓
  • 將軍澳寶林邨寶泰樓
  • 天水圍天耀一邨耀富樓
  • 屯門美樂花園9座
  • 屯門寶田邨2座
  • 屯門悅湖山莊8座
  • 馬灣珀麗灣12座
  • 荃灣荃景花園12座
  • 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
  • 牛池灣曉暉花園1座
  • 將軍澳維景灣畔17座
  • 將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)
  • 長沙灣元州邨元慧樓
  • 何文田俊民苑文宗閣
  • 東涌逸東一邨平逸樓
  • 藍田平田邨平誠樓
  • 將軍澳尚德邨尚真樓
  • 大埔怡雅苑怡禮閣
  • 將軍澳欣明苑欣菊閣
  • 鰂魚涌太古城恒星閣
  • 天水圍天恒邨恒樂樓
  • 何文田何文田邨恬文樓
  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 何文田愛民邨昭民樓
  • 元朗水邊圍邨泉水樓
  • 牛頭角彩盈邨盈富樓
  • 油塘高翔苑高安閣
  • 土瓜灣偉恒昌新邨偉景閣I座
  • 薄扶林碧瑤灣41座
  • 薄扶林碧瑤灣42座
  • 薄扶林碧瑤灣43座
  • 薄扶林碧瑤灣44座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居5座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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