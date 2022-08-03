強制檢測｜65住宅納公告　涉葵涌邨、廣福邨、悅湖山莊 (附名單)

政府今日(8月3日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月4日或8月5日接受檢測。

曾於7月28日至8月3日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔大元邨泰欣樓A座

元朗屏欣苑屏泰閣

慈雲山慈正邨正明樓

上水天平邨天美樓

藍田藍田邨藍碧樓

屯門兆畦苑兆富閣

鴨脷洲利東邨東業樓

觀塘安泰邨盛泰樓

屯門友愛邨愛義樓

長沙灣海麗邨海明樓

荃灣翠濤閣1座

屯門南浪海灣1座

柴灣峰華邨秀峰樓

柴灣興華一邨卓華樓

屯門兆安苑定海閣

葵涌葵涌邨芷葵樓

油塘高翔苑高鳳閣

長沙灣蘇屋邨蘭花樓

馬鞍山銀湖‧天峰7座

荃灣梨木樹邨竹樹樓

屯門富泰邨秀泰樓

觀塘功樂道75號林景閣2座

石硤尾石硤尾邨美如樓

葵涌寶梨街8號怡峰苑悅峰閣

油塘高翔苑高康閣

粉嶺華心邨華勉樓

薄扶林華富一邨華建樓

秀茂坪寶達邨達翠樓

大埔廣福邨廣智樓

天水圍天澤邨澤輝樓

屯門大興邨興泰樓

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

沙田駿洋邨駿爾樓

將軍澳寶林邨寶泰樓

天水圍天耀一邨耀富樓

屯門美樂花園9座

屯門寶田邨2座

屯門悅湖山莊8座

馬灣珀麗灣12座

荃灣荃景花園12座

黃大仙翠竹街6號鵬程苑

牛池灣曉暉花園1座

將軍澳維景灣畔17座

將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)

長沙灣元州邨元慧樓

何文田俊民苑文宗閣

東涌逸東一邨平逸樓

藍田平田邨平誠樓

將軍澳尚德邨尚真樓

大埔怡雅苑怡禮閣

將軍澳欣明苑欣菊閣

鰂魚涌太古城恒星閣

天水圍天恒邨恒樂樓

何文田何文田邨恬文樓

沙田水泉澳邨映泉樓

何文田愛民邨昭民樓

元朗水邊圍邨泉水樓

牛頭角彩盈邨盈富樓

油塘高翔苑高安閣

土瓜灣偉恒昌新邨偉景閣I座

薄扶林碧瑤灣41座

薄扶林碧瑤灣42座

薄扶林碧瑤灣43座

薄扶林碧瑤灣44座

天水圍嘉湖山莊樂湖居5座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。