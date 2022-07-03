強制檢測｜65地點上榜　涉油尖旺區多間食肆 (附名單)

政府今日(7月3日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月4日或7月5日接受檢測。

曾於6月27日至7月3日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳新都城第二期2座

柴灣小西灣邨瑞樂樓

青衣青華苑華奐閣

深水埗南昌邨昌逸樓

將軍澳健明邨明域樓

大埔宏福苑宏道閣

葵涌葵聯邨聯喜樓

柴灣富景花園1座

油麻地彌敦道311-313號康僑大廈

北角柏傲山5座

粉嶺碧湖花園7座

屯門兆禧苑安禧閣

牛頭角彩德邨彩誠樓

馬鞍山翠擁華庭6座

石硤尾石硤尾邨美亮樓

屯門大興花園第一期1座

石塘咀皇后大道西590-596號兆宜大廈

大埔大埔太和路15號太和中心2座

鰂魚涌鰂魚涌街121號太就樓

粉嶺粉嶺名都怡景閣

屯門山景邨景華樓

沙田禾輋邨德和樓

慈雲山慈樂邨樂信樓

堅尼地城卑路乍街28號金寶閣

青衣青衣邨宜業樓

大圍曉翠山莊10座

馬鞍山錦英苑錦良閣

元朗采葉庭6座

堅尼地城觀龍樓F座

鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座

青衣青泰苑誠泰閣

鰂魚涌康山花園2座

大埔舊墟直街9號粵發大廈

天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

青衣長安邨安濤樓

牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓

葵涌大窩口邨富雅樓

大埔寶鄉邨寶興樓

香港仔香港仔中心港富閣

香港仔香港仔中心港泰閣

涉及個別指明時間的地方：

油麻地上海街88號地下佳記美食：6月28日14:15至14:45

香港仔嘉禾街27-33號大德樓地下E鋪添鋒茶室小廚：6月27日10:00至10:45

堅尼地城Imperial Kennedy商場地下9號鋪敏華冰廳：6月28日16:30至17:30

灣仔莊士敦道112號雙喜樓地下4及5號鋪及1樓A及B鋪KFC：6月28日08:15至08:45

西營盤皇后大道西425Q號地下(後鋪)Rajdoot印度和尼泊爾餐館：6月27日12:00至13:00

沙田連城廣場1樓106號鋪洪師父牛肉麵：6月28日11:45至13:00

屯門兆麟苑兆麟商場地下13B號鋪昇平粉麵餐廳：6月27日16:00至17:00

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心19樓一鍋堂：6月26日19:15至20:15

香港國際機場抵港層5樓5V514A號鋪啟翔二職員餐廳：6月23日10:00至11:00、14:30至15:30或6月24日10:00至11:00

將軍澳PopCorn 2樓PopFood 1-2號鋪翠園：6月27日12:00至14:00

將軍澳東港城2樓235號鋪畔溪尚粵館：6月28日12:45至14:30

將軍澳東港城1樓195號鋪謝謝儂：6月28日19:30至20:45

紅磡九龍海逸君綽酒店2樓海雲天：6月30日14:15至15:15

半山區蘇豪伊利近街51號伊利閣地鋪Santorini Greek Restaurant：6月29日12:30至13:30

北角丹拿道46號地鋪日木三分：6月30日14:00至14:45

北角錦屏街21號東發大廈A座地下活一鮮：6月29日14:15至15:00

半山區麥當勞道2號聖約翰大樓8樓Café bar on 8：6月28日12:45至13:45

旺角豉油街66號地下十大碗粥麵專家：6月29日19:15至20:15

旺角新世紀廣場2樓269號鋪芽莊越式料理：6月30日19:30至21:00

油麻地彌敦道498-500號地下紅茶冰室：6月27日12:15至13:30、7月1日12:45至13:45

油麻地吳松街臨時熟食小販市場地下1號鋪得記大排檔：6月27日22:30至23:45

油麻地文明里11-13號常安樓地下1號鋪正九清湯腩：6月28日12:00至13:00

尖沙咀棉登徑8號地庫B鋪及地下入口大堂一蘭：6月28日20:30至21:30

尖沙咀棉登徑8號地下G7-G8號鋪華嫂冰室：6月29日18:00至19:30

油麻地文匯街28號文景樓地下點點心：6月30日12:15至13:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年4月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。