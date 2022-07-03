強制檢測｜65地點上榜　涉油尖旺區多間食肆 (附名單)

政府今日(7月3日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月4日或7月5日接受檢測。
曾於6月27日至7月3日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳新都城第二期2座
- 柴灣小西灣邨瑞樂樓
- 青衣青華苑華奐閣
- 深水埗南昌邨昌逸樓
- 將軍澳健明邨明域樓
- 大埔宏福苑宏道閣
- 葵涌葵聯邨聯喜樓
- 柴灣富景花園1座
- 油麻地彌敦道311-313號康僑大廈
- 北角柏傲山5座
- 粉嶺碧湖花園7座
- 屯門兆禧苑安禧閣
- 牛頭角彩德邨彩誠樓
- 馬鞍山翠擁華庭6座
- 石硤尾石硤尾邨美亮樓
- 屯門大興花園第一期1座
- 石塘咀皇后大道西590-596號兆宜大廈
- 大埔大埔太和路15號太和中心2座
- 鰂魚涌鰂魚涌街121號太就樓
- 粉嶺粉嶺名都怡景閣
- 屯門山景邨景華樓
- 沙田禾輋邨德和樓
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 堅尼地城卑路乍街28號金寶閣
- 青衣青衣邨宜業樓
- 大圍曉翠山莊10座
- 馬鞍山錦英苑錦良閣
- 元朗采葉庭6座
- 堅尼地城觀龍樓F座
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座
- 青衣青泰苑誠泰閣
- 鰂魚涌康山花園2座
- 大埔舊墟直街9號粵發大廈
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居3座
- 青衣長安邨安濤樓
- 牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓
- 葵涌大窩口邨富雅樓
- 大埔寶鄉邨寶興樓
- 香港仔香港仔中心港富閣
- 香港仔香港仔中心港泰閣
涉及個別指明時間的地方：
- 油麻地上海街88號地下佳記美食：6月28日14:15至14:45
- 香港仔嘉禾街27-33號大德樓地下E鋪添鋒茶室小廚：6月27日10:00至10:45
- 堅尼地城Imperial Kennedy商場地下9號鋪敏華冰廳：6月28日16:30至17:30
- 灣仔莊士敦道112號雙喜樓地下4及5號鋪及1樓A及B鋪KFC：6月28日08:15至08:45
- 西營盤皇后大道西425Q號地下(後鋪)Rajdoot印度和尼泊爾餐館：6月27日12:00至13:00
- 沙田連城廣場1樓106號鋪洪師父牛肉麵：6月28日11:45至13:00
- 屯門兆麟苑兆麟商場地下13B號鋪昇平粉麵餐廳：6月27日16:00至17:00
- 荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心19樓一鍋堂：6月26日19:15至20:15
- 香港國際機場抵港層5樓5V514A號鋪啟翔二職員餐廳：6月23日10:00至11:00、14:30至15:30或6月24日10:00至11:00
- 將軍澳PopCorn 2樓PopFood 1-2號鋪翠園：6月27日12:00至14:00
- 將軍澳東港城2樓235號鋪畔溪尚粵館：6月28日12:45至14:30
- 將軍澳東港城1樓195號鋪謝謝儂：6月28日19:30至20:45
- 紅磡九龍海逸君綽酒店2樓海雲天：6月30日14:15至15:15
- 半山區蘇豪伊利近街51號伊利閣地鋪Santorini Greek Restaurant：6月29日12:30至13:30
- 北角丹拿道46號地鋪日木三分：6月30日14:00至14:45
- 北角錦屏街21號東發大廈A座地下活一鮮：6月29日14:15至15:00
- 半山區麥當勞道2號聖約翰大樓8樓Café bar on 8：6月28日12:45至13:45
- 旺角豉油街66號地下十大碗粥麵專家：6月29日19:15至20:15
- 旺角新世紀廣場2樓269號鋪芽莊越式料理：6月30日19:30至21:00
- 油麻地彌敦道498-500號地下紅茶冰室：6月27日12:15至13:30、7月1日12:45至13:45
- 油麻地吳松街臨時熟食小販市場地下1號鋪得記大排檔：6月27日22:30至23:45
- 油麻地文明里11-13號常安樓地下1號鋪正九清湯腩：6月28日12:00至13:00
- 尖沙咀棉登徑8號地庫B鋪及地下入口大堂一蘭：6月28日20:30至21:30
- 尖沙咀棉登徑8號地下G7-G8號鋪華嫂冰室：6月29日18:00至19:30
- 油麻地文匯街28號文景樓地下點點心：6月30日12:15至13:45
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年4月3日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。