強制檢測｜66住宅上榜　涉富寶花園、葵馥苑、祈德尊新邨 (附名單)

政府今日(8月21日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月22日或8月23日接受檢測。

曾於8月15日至8月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

慈雲山慈樂邨樂安樓

天水圍天愛苑愛濤閣

葵涌葵聯邨聯逸樓

樂富杏林街23號康強苑

葵涌葵馥苑安葵閣

深水埗富昌邨富誠樓

將軍澳廣明苑廣隆閣

鑽石山星河明居B座

鰂魚涌太古城夏宮閣

沙田穗禾苑慶盛閣

將軍澳健明邨健晴樓

元朗朗屏邨鳳屏樓

觀塘安泰邨錦泰樓

將軍澳寶林邨寶寧樓

橫頭磡橫頭磡邨宏偉樓

黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓

赤柱東頭灣道55號Stanley Prison Staff Quarters Block 1

屯門嘉悅半島2座

將軍澳安寧花園4座

深井碧堤半島2座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

沙田廣源邨廣楊樓

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

荔枝角美孚新邨第四期百老匯街75-77號

馬鞍山富寶花園7座

牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

將軍澳將軍澳廣場1座

將軍澳海悅豪園1座

葵涌石籬一邨石安樓

大埔太和邨愛和樓

大埔翠樂街9號翠林閣1座

荃灣祈德尊新邨B座

屯門大興花園1期4座

屯門澤豐花園澤安樓

觀塘安泰邨明泰樓

大埔景雅苑景欣閣

薄扶林寶翠園6座

黃大仙竹園北邨梅園樓

油塘鯉魚門邨鯉旺樓

慈雲山慈康邨康健樓

屯門友愛邨愛曦樓(1及2座)

觀塘凱滙2座

大圍名城2期1座(北翼及南翼)

新蒲崗采頤花園7座

鴨脷洲海怡半島怡暉閣

荃灣麗城花園3期1座

牛頭角彩福邨彩喜樓

大圍美林邨美桃樓

沙田愉翠苑愉歡閣

將軍澳怡心園4座

沙田沙角邨雲雀樓(A,B及C座)

鴨脷洲海怡半島海寧閣

青衣長安邨安濤樓

鰂魚涌康怡花園E1座

屯門田景邨田敦樓

東涌裕東苑喜東閣

東涌逸東二邨悅逸樓

屯門景峰花園3座

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

馬鞍山錦龍苑龍欣閣

深井海韻花園3座

深井海韻花園2座

深井浪翠園1座

深井浪翠園2座

深井浪翠園3座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。