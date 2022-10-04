強制檢測｜66住宅上榜　涉曼克頓山、富麗園、高翔苑 (附名單)

政府今日(10月4日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月5日或10月6日接受檢測。
曾於9月28日至10月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 將軍澳和明苑和逸閣
- 青衣綠悠雅苑3座
- 葵涌葵芳邨葵智樓
- 筲箕灣耀興道63號東霖苑
- 大角咀角祥街75號中耀樓
- 牛頭角牛頭角上邨常富樓
- 元朗朗屏邨畫屏樓
- 青衣藍澄灣5座
- 將軍澳欣明苑欣梅閣
- 將軍澳叠翠軒3座
- 薄扶林華富一邨華建樓
- 柴灣翠灣邨翠寧樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 堅尼地城北街16-26號建隆樓
- 何文田皓畋2座
- 元朗新元朗中心5座
- 油塘高翔苑高康閣
- 九龍灣麗晶花園8座
- 將軍澳峻瀅7座
- 粉嶺榮福中心3座
- 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
- 葵涌葵盛東邨盛豐樓
- 葵涌葵翠邨綠翠樓
- 大圍美松苑盛松閣
- 九龍灣彩興苑彩薈閣
- 沙田水泉澳邨欣泉樓
- 藍田康華苑怡康閣
- 慈雲山慈康邨康秀樓
- 鑽石山富山邨富仁樓
- 北角水星街12號海新大廈
- 北角富麗園C座
- 堅尼地城卑路乍街26號綠意居
- 紅磡昇御門1座
- 屯門恆豐園3座
- 屯門兆山苑柳景閣
- 將軍澳Monterey 7座(A翼及B翼)
- 西營盤高街9號高雅閣
- 荃灣象山邨翠山樓
- 青衣曉峰園1座
- 屯門兆康苑兆基閣
- 鰂魚涌康山花園3座
- 元朗新時代廣場5座
- 荃灣環宇海灣1座
- 荃灣翠豐臺3座
- 紅磡海逸豪園16座
- 青衣盈翠半島10座
- 屯門富健花園7座
- 元朗水邊圍邨康水樓
- 觀塘寶珮苑寶瑛閣
- 天水圍天富苑聚富閣
- 荔枝角曼克頓山6座
- 屯門兆麟苑富麟閣
- 上環帝后華庭1座
- 將軍澳將軍澳廣場5座
- 馬鞍山錦英苑錦悅閣
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓
- 將軍澳維景灣畔13座
- 葵涌大窩口邨富民樓
- 香港仔雅濤閣1座
- 將軍澳將軍澳中心2座
- 將軍澳海悅豪園2座
- 青衣長發邨敬發樓
- 大圍新翠邨新儀樓
- 天水圍天恩邨恩盈樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。