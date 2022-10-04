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2022-10-04 19:02:39

強制檢測｜66住宅上榜　涉曼克頓山、富麗園、高翔苑 (附名單)

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曼克頓山有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

曼克頓山有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(10月4日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月5日或10月6日接受檢測。

曾於9月28日至10月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 將軍澳和明苑和逸閣
  • 青衣綠悠雅苑3座
  • 葵涌葵芳邨葵智樓
  • 筲箕灣耀興道63號東霖苑
  • 大角咀角祥街75號中耀樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常富樓
  • 元朗朗屏邨畫屏樓
  • 青衣藍澄灣5座
  • 將軍澳欣明苑欣梅閣
  • 將軍澳叠翠軒3座
  • 薄扶林華富一邨華建樓
  • 柴灣翠灣邨翠寧樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 堅尼地城北街16-26號建隆樓
  • 何文田皓畋2座
  • 元朗新元朗中心5座
  • 油塘高翔苑高康閣
  • 九龍灣麗晶花園8座
  • 將軍澳峻瀅7座
  • 粉嶺榮福中心3座
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
  • 葵涌葵盛東邨盛豐樓
  • 葵涌葵翠邨綠翠樓
  • 大圍美松苑盛松閣
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣
  • 沙田水泉澳邨欣泉樓
  • 藍田康華苑怡康閣
  • 慈雲山慈康邨康秀樓
  • 鑽石山富山邨富仁樓
  • 北角水星街12號海新大廈
  • 北角富麗園C座
  • 堅尼地城卑路乍街26號綠意居
  • 紅磡昇御門1座
  • 屯門恆豐園3座
  • 屯門兆山苑柳景閣
  • 將軍澳Monterey 7座(A翼及B翼)
  • 西營盤高街9號高雅閣
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 青衣曉峰園1座
  • 屯門兆康苑兆基閣
  • 鰂魚涌康山花園3座
  • 元朗新時代廣場5座
  • 荃灣環宇海灣1座
  • 荃灣翠豐臺3座
  • 紅磡海逸豪園16座
  • 青衣盈翠半島10座
  • 屯門富健花園7座
  • 元朗水邊圍邨康水樓
  • 觀塘寶珮苑寶瑛閣
  • 天水圍天富苑聚富閣
  • 荔枝角曼克頓山6座
  • 屯門兆麟苑富麟閣
  • 上環帝后華庭1座
  • 將軍澳將軍澳廣場5座
  • 馬鞍山錦英苑錦悅閣
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓
  • 將軍澳維景灣畔13座
  • 葵涌大窩口邨富民樓
  • 香港仔雅濤閣1座
  • 將軍澳將軍澳中心2座
  • 將軍澳海悅豪園2座
  • 青衣長發邨敬發樓
  • 大圍新翠邨新儀樓
  • 天水圍天恩邨恩盈樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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