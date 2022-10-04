強制檢測｜66住宅上榜　涉曼克頓山、富麗園、高翔苑 (附名單)

政府今日(10月4日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月5日或10月6日接受檢測。

曾於9月28日至10月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳唐明苑唐輝閣

馬鞍山頌安邨頌群樓

將軍澳和明苑和逸閣

青衣綠悠雅苑3座

葵涌葵芳邨葵智樓

筲箕灣耀興道63號東霖苑

大角咀角祥街75號中耀樓

牛頭角牛頭角上邨常富樓

元朗朗屏邨畫屏樓

青衣藍澄灣5座

將軍澳欣明苑欣梅閣

將軍澳叠翠軒3座

薄扶林華富一邨華建樓

柴灣翠灣邨翠寧樓

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

堅尼地城北街16-26號建隆樓

何文田皓畋2座

元朗新元朗中心5座

油塘高翔苑高康閣

九龍灣麗晶花園8座

將軍澳峻瀅7座

粉嶺榮福中心3座

鴨脷洲漁安苑瑚安閣

葵涌葵盛東邨盛豐樓

葵涌葵翠邨綠翠樓

大圍美松苑盛松閣

九龍灣彩興苑彩薈閣

沙田水泉澳邨欣泉樓

藍田康華苑怡康閣

慈雲山慈康邨康秀樓

鑽石山富山邨富仁樓

北角水星街12號海新大廈

北角富麗園C座

堅尼地城卑路乍街26號綠意居

紅磡昇御門1座

屯門恆豐園3座

屯門兆山苑柳景閣

將軍澳Monterey 7座(A翼及B翼)

西營盤高街9號高雅閣

荃灣象山邨翠山樓

青衣曉峰園1座

屯門兆康苑兆基閣

鰂魚涌康山花園3座

元朗新時代廣場5座

荃灣環宇海灣1座

荃灣翠豐臺3座

紅磡海逸豪園16座

青衣盈翠半島10座

屯門富健花園7座

元朗水邊圍邨康水樓

觀塘寶珮苑寶瑛閣

天水圍天富苑聚富閣

荔枝角曼克頓山6座

屯門兆麟苑富麟閣

上環帝后華庭1座

將軍澳將軍澳廣場5座

馬鞍山錦英苑錦悅閣

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓

將軍澳維景灣畔13座

葵涌大窩口邨富民樓

香港仔雅濤閣1座

將軍澳將軍澳中心2座

將軍澳海悅豪園2座

青衣長發邨敬發樓

大圍新翠邨新儀樓

天水圍天恩邨恩盈樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。