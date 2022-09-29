強制檢測｜66住宅上榜　涉海麗邨、深灣軒、上源 (附名單)

政府今日(9月29日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月30日或10月1日接受檢測。
曾於9月23日至9月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 牛池灣彩輝邨彩華樓
- 將軍澳廣明苑廣新閣
- 上水清河邨清潤樓
- 薄扶林寶翠園5座
- 將軍澳景林邨景榆樓
- 粉嶺華明邨耀明樓
- 牛頭角彩德邨彩俊樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰6座
- 九龍城德朗邨德瑜樓
- 將軍澳富康花園4座
- 長沙灣幸俊苑俊賢閣
- 鴨脷洲深灣軒1座
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 何文田何文田邨恬文樓
- 天水圍天盛苑盛珍閣
- 慈雲山慈樂邨樂誠樓
- 大埔太湖花園8座
- 屯門山景邨景貴樓低座
- 沙田沙角邨美雁樓
- 柴灣小西灣邨瑞隆樓
- 葵涌石籬二邨石祥樓
- 荃灣荃灣中心南昌樓
- 大埔富善邨善群樓
- 沙田愉翠苑愉廉閣
- 長沙灣海麗邨海和樓
- 觀塘鯉安苑鯉景閣
- 長沙灣元州邨元智樓
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 大埔大埔中心14座
- 茶果嶺麗港城10座
- 石硤尾白田邨心田樓
- 葵涌華荔邨賞荔樓
- 黃大仙竹園南邨秀園樓
- 元朗新時代中城M5座
- 天水圍天頌苑頌月閣
- 荃灣縉庭山3座
- 香港仔香港仔中心港榮閣
- 元朗采葉庭2座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
- 九龍灣麗晶花園21座
- 大埔富善花園2座
- 將軍澳富康花園3座
- 掃管笏上源3B座
- 馬鞍山富安花園9座
- 灣仔駱克道72-86號熙華大廈B座
- 油塘高翔苑高安閣
- 馬鞍山耀安邨耀榮樓
- 屯門大興邨興偉樓
- 將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)
- 沙田禾輋邨泰和樓
- 青衣盈翠半島12座
- 黃大仙樂富邨宏逸樓
- 柴灣柴灣邨灣畔樓
- 大埔廣福邨廣仁樓
- 慈雲山慈愛苑愛富閣
- 秀茂坪寶達邨達顯樓
- 鴨脷洲海怡半島美浚閣
- 鰂魚涌南豐新邨11座
- 沙田溱岸8號2座
- 大角咀維港灣9座
- 深水埗匯璽5座
- 屯門富健花園5座
- 何文田欣圖軒4座
- 何文田俊民苑文宗閣
- 何文田俊民苑文凱閣
- 何文田俊民苑文賀閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月29日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。