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2022-09-29 19:53:03

強制檢測｜66住宅上榜　涉海麗邨、深灣軒、上源 (附名單)

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海麗邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

海麗邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(9月29日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月30日或10月1日接受檢測。

曾於9月23日至9月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 牛池灣彩輝邨彩華樓
  • 將軍澳廣明苑廣新閣
  • 上水清河邨清潤樓
  • 薄扶林寶翠園5座
  • 將軍澳景林邨景榆樓
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 牛頭角彩德邨彩俊樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰6座
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 將軍澳富康花園4座
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 鴨脷洲深灣軒1座
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 何文田何文田邨恬文樓
  • 天水圍天盛苑盛珍閣
  • 慈雲山慈樂邨樂誠樓
  • 大埔太湖花園8座
  • 屯門山景邨景貴樓低座
  • 沙田沙角邨美雁樓
  • 柴灣小西灣邨瑞隆樓
  • 葵涌石籬二邨石祥樓
  • 荃灣荃灣中心南昌樓
  • 大埔富善邨善群樓
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 長沙灣海麗邨海和樓
  • 觀塘鯉安苑鯉景閣
  • 長沙灣元州邨元智樓
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
  • 大埔大埔中心14座
  • 茶果嶺麗港城10座
  • 石硤尾白田邨心田樓
  • 葵涌華荔邨賞荔樓
  • 黃大仙竹園南邨秀園樓
  • 元朗新時代中城M5座
  • 天水圍天頌苑頌月閣
  • 荃灣縉庭山3座
  • 香港仔香港仔中心港榮閣
  • 元朗采葉庭2座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 九龍灣麗晶花園21座
  • 大埔富善花園2座
  • 將軍澳富康花園3座
  • 掃管笏上源3B座
  • 馬鞍山富安花園9座
  • 灣仔駱克道72-86號熙華大廈B座
  • 油塘高翔苑高安閣
  • 馬鞍山耀安邨耀榮樓
  • 屯門大興邨興偉樓
  • 將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)
  • 沙田禾輋邨泰和樓
  • 青衣盈翠半島12座
  • 黃大仙樂富邨宏逸樓
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓
  • 大埔廣福邨廣仁樓
  • 慈雲山慈愛苑愛富閣
  • 秀茂坪寶達邨達顯樓
  • 鴨脷洲海怡半島美浚閣
  • 鰂魚涌南豐新邨11座
  • 沙田溱岸8號2座
  • 大角咀維港灣9座
  • 深水埗匯璽5座
  • 屯門富健花園5座
  • 何文田欣圖軒4座
  • 何文田俊民苑文宗閣
  • 何文田俊民苑文凱閣
  • 何文田俊民苑文賀閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月29日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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