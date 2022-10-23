強制檢測｜66住宅上榜　涉淘大花園、元朗警察宿舍等 (附名單)

政府今日(10月23日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月24日或10月25日接受檢測。

曾於10月17日至10月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

上水寶石湖邨碧玉樓

上環文咸西街24號南北行大廈

土瓜灣帝庭豪園2座

大角咀柏景灣9座

大角咀浪澄灣7座

大埔大埔頭華樂豪庭

大埔海寶花園 A 座

大埔逸雅苑逸欣閣

大圍金獅花園金富閣

元朗洪福邨洪歡樓

元朗朗晴居1座

元朗朗晴居5座

元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍

元朗新時代廣場6座

天水圍天悅邨悅富樓

天水圍天盛苑盛志閣

天水圍嘉湖山莊景湖居9座

屯門兆康苑兆平閣

屯門兆康苑兆暉閣

屯門兆康苑兆寧閣

屯門富泰邨君泰樓

牛池灣威豪花園3座

牛頭角利基大廈A座

牛頭角定業街36號定業大廈

牛頭角淘大花園O座

北角英皇道125-133號月明樓

北角富澤花園富達閣

半山區羅便臣道83號輝鴻

沙田水泉澳邨喜泉樓

沙田玖瓏山天瓏閣1座

沙田富豪花園富儷閣

沙田愉田苑愉和閣

沙田愉田苑愉逸閣

沙田愉翠苑愉庭閣

沙田銀禧花園8座

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

東涌富東邨東埔樓

油塘油塘邨美塘樓

油塘油翠苑沃美閣

青衣宏福花園4座

青衣青華苑華璇閣

青衣灝景灣1座

紅磡海逸豪園12A座

柴灣新翠花園4座

粉嶺碧湖花園1座

粉嶺碧湖花園2座

荃灣萬景峯2座

馬鞍山迎海．星灣20座

馬鞍山錦英苑錦順閣

堅尼地城加惠臺2座

將軍澳帝景灣6座

將軍澳茵怡花園5座

黃大仙翠竹花園3座

筲箕灣明華大廈C座

筲箕灣愛蝶灣 7 座

橫頭磡富強苑富康閣

橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

鴨脷洲悅海華庭2座

鴨脷洲海怡半島美暉閣

薄扶林寶翠園1座

鰂魚涌康山花園10座

鰂魚涌康山花園9座

灣仔鳳凰閣5座

灣仔廣生行大廈D座

觀塘康寧道55號康寧閣

觀塘裕民中心2座

當局表示，2022年7月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。