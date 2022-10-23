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2022-10-23 20:45:56

強制檢測｜66住宅上榜　涉淘大花園、元朗警察宿舍等 (附名單)

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淘大花園

淘大花園O座住戶須接受強檢。 (資料圖片)

政府今日(10月23日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月24日或10月25日接受檢測。

曾於10月17日至10月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 上環文咸西街24號南北行大廈
  • 土瓜灣帝庭豪園2座
  • 大角咀柏景灣9座
  • 大角咀浪澄灣7座
  • 大埔大埔頭華樂豪庭
  • 大埔海寶花園 A 座
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 大圍金獅花園金富閣
  • 元朗洪福邨洪歡樓
  • 元朗朗晴居1座
  • 元朗朗晴居5座
  • 元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍
  • 元朗新時代廣場6座
  • 天水圍天悅邨悅富樓
  • 天水圍天盛苑盛志閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居9座
  • 屯門兆康苑兆平閣
  • 屯門兆康苑兆暉閣
  • 屯門兆康苑兆寧閣
  • 屯門富泰邨君泰樓
  • 牛池灣威豪花園3座
  • 牛頭角利基大廈A座
  • 牛頭角定業街36號定業大廈
  • 牛頭角淘大花園O座
  • 北角英皇道125-133號月明樓
  • 北角富澤花園富達閣
  • 半山區羅便臣道83號輝鴻
  • 沙田水泉澳邨喜泉樓
  • 沙田玖瓏山天瓏閣1座
  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 沙田愉田苑愉和閣
  • 沙田愉田苑愉逸閣
  • 沙田愉翠苑愉庭閣
  • 沙田銀禧花園8座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 東涌富東邨東埔樓
  • 油塘油塘邨美塘樓
  • 油塘油翠苑沃美閣
  • 青衣宏福花園4座
  • 青衣青華苑華璇閣
  • 青衣灝景灣1座
  • 紅磡海逸豪園12A座
  • 柴灣新翠花園4座
  • 粉嶺碧湖花園1座
  • 粉嶺碧湖花園2座
  • 荃灣萬景峯2座
  • 馬鞍山迎海．星灣20座
  • 馬鞍山錦英苑錦順閣
  • 堅尼地城加惠臺2座
  • 將軍澳帝景灣6座
  • 將軍澳茵怡花園5座
  • 黃大仙翠竹花園3座
  • 筲箕灣明華大廈C座
  • 筲箕灣愛蝶灣 7 座
  • 橫頭磡富強苑富康閣
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
  • 鴨脷洲悅海華庭2座
  • 鴨脷洲海怡半島美暉閣
  • 薄扶林寶翠園1座
  • 鰂魚涌康山花園10座
  • 鰂魚涌康山花園9座
  • 灣仔鳳凰閣5座
  • 灣仔廣生行大廈D座
  • 觀塘康寧道55號康寧閣
  • 觀塘裕民中心2座

當局表示，2022年7月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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