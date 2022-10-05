強制檢測｜66住宅上榜　涉雅士花園、愉翠苑、欣榮花園 (附名單)

政府今日(10月5日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月6日或10月7日接受檢測。
曾於9月29日至10月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 天水圍天耀一邨耀興樓
- 將軍澳都會駅2座
- 柴灣峰霞道8號景翠苑
- 大埔新峰花園8座
- 半山區柏道4號寶威閣B座
- 觀塘祥和苑和健閣
- 尖沙咀擎天半島5座
- 秀茂坪曉麗苑曉星閣
- 牛池灣彩虹邨綠晶樓
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 葵涌葵涌邨百葵樓
- 赤柱龍德苑怡德閣
- 黃大仙天馬苑駿昇閣
- 葵涌祖堯邨啟敬樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 將軍澳廣明苑廣賢閣
- 青衣長康邨康豐樓
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 沙田水泉澳邨山泉樓
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 沙田崗背街9-11號全輝中心B座
- 銅鑼灣華倫街23號尚巒
- 屯門豐景園4座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居1座
- 荃灣愉景新城7座
- 柴灣康翠臺5座
- 屯門新屯門中心3座
- 天水圍天頌苑頌映閣
- 天水圍天盛苑盛譽閣
- 筲箕灣東旭苑東曉閣
- 將軍澳維景灣畔1座
- 大角咀柏景灣8座
- 西貢西貢苑E座
- 屯門翠濤居1座
- 九龍塘雅士花園3座
- 上環東輝花園康寧樓
- 沙田沙田圍路1-7號勵城花園
- 大埔美豐花園A座
- 荃灣東亞花園長發樓
- 半山區西摩道3號輝煌豪園
- 荃灣富麗花園昌貴閣
- 土瓜灣欣榮花園5座
- 屯門景峰豪庭1座
- 北角柏蔚山3座
- 青衣美景花園8座
- 馬鞍山海典灣1座
- 鰂魚涌太古城春櫻閣
- 藍田康田苑裕康閣
- 屯門青棉徑2號菁雋
- 柴灣康翠臺4座
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 將軍澳富麗花園2座
- 鴨脷洲悅海華庭3座
- 大角咀君滙港6座
- 土瓜灣落山道96號僑發大廈
- 土瓜灣翔龍灣2座
- 鴨脷洲海怡半島怡美閣
- 柴灣富怡花園5座
- 天水圍天恒邨恒俊樓
- 將軍澳寶盈花園2座
- 慈雲山慈樂邨樂安樓
- 沙田新田圍邨盛圍樓
- 何文田天鑄6座
- 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號
- 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14-16號
- 天水圍天恩邨恩穗樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。