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2022-07-28 22:25:54

強制檢測｜66地點上榜　涉山景邨、逸東邨、水泉澳邨 (附名單)

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山景邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

山景邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(7月28日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月29日或7月30日接受檢測。

曾於7月22日至7月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
  • 大埔太和邨居和樓
  • 大埔富亨邨亨泰樓
  • 秀茂坪寶達邨達峰樓
  • 屯門南浪海灣3座
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 柴灣佳翠苑顯翠閣
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 大圍顯徑邨顯祐樓
  • 鑽石山鳳德邨斑鳳樓
  • 慈雲山慈正邨正和樓
  • 馬鞍山欣安邨欣悅樓
  • 葵涌石籬二邨石富樓
  • 觀塘安達邨孝達樓
  • 牛頭角彩德邨彩誠樓
  • 沙田康林苑山林閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
  • 藍田安田邨安健樓
  • 天水圍天富苑欣富閣
  • 東涌逸東二邨翠逸樓
  • 屯門翠寧花園6座
  • 元朗朗善邨善愛樓
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
  • 大埔天鑽9座
  • 大埔運頭塘邨運臨樓
  • 何文田何文田邨逸文樓
  • 黃大仙穎竹街17號盈福苑
  • 沙田水泉澳邨喜泉樓
  • 沙田碩門邨健碩樓
  • 九龍灣德福花園T2座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座
  • 西灣河嘉亨灣6座
  • 筲箕灣東旭苑東麗閣
  • 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
  • 觀塘翠屏南邨翠桐樓
  • 油塘油美苑灝美閣
  • 油塘高怡邨高遠樓
  • 將軍澳彩明苑彩榮閣
  • 將軍澳寶林邨寶勤樓
  • 屯門富泰邨逸泰樓
  • 上水天平路50號安盛苑
  • 深水埗南昌邨昌遜樓
  • 何文田愛民邨信民樓
  • 黃大仙竹園南邨榮園樓
  • 筲箕灣興東邨興祖樓
  • 筲箕灣愛蝶灣5座
  • 藍田康田苑和康閣
  • 油塘高翔苑高麟閣
  • 東涌逸東一邨祿逸樓
  • 屯門山景邨景安樓
  • 屯門友愛邨愛德樓
  • 屯門富泰邨賢泰樓
  • 天水圍天富苑聚富閣
  • 元朗屏欣苑屏愛閣
  • 青衣綠悠雅苑2座
  • 青衣盈翠半島3座
  • 青衣翠怡花園4座
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 柴灣翠灣邨翠康樓
  • 柴灣翠灣邨翠寧樓
  • 粉嶺華明邨禮明樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞勝樓

此外，7月20日至7月28日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須分別在7月29日或30日及8月2日或3日，接受強制檢測：

  • 保良局石硤尾職業服務中心　深水埗巴域街石硤尾邨42及43座平台：7月20日至7月28日曾身處逾一小時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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