強制檢測｜66地點上榜　涉康盛花園、廣福邨、凱滙 (附名單)

政府今日(8月1日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月2日或8月3日接受檢測。

曾於7月26日至8月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

東涌滿東邨滿順樓

上水清河邨清頌樓

上水天平邨天明樓

秀茂坪寶達邨達怡樓

天水圍天澤邨澤潤樓

屯門良景邨良賢樓

大埔廣福邨廣崇樓

沙田顯耀邨顯耀樓

觀塘安泰邨德泰樓

黃大仙黃大仙下二邨龍昌樓

油塘鯉魚門邨鯉意樓

大埔富善邨善鄰樓

尖沙咀擎天半島5座

藍田平田邨平美樓

青衣長安邨安清樓

葵涌葵涌邨旭葵樓

香港仔田灣邨田麗樓

天水圍天耀二邨耀隆樓

慈雲山慈正邨正德樓

將軍澳富麗花園1座

粉嶺景盛苑欣景閣

屯門湖景邨湖暉樓

油塘油麗邨智麗樓

油塘油美苑濤美閣

將軍澳怡明邨怡情樓

慈雲山慈樂邨樂安樓

荃灣麗城花園2期6座

屯門欣田邨綠田樓

將軍澳峻瀅5座

石硤尾石硤尾邨美薈樓

藍田廣田邨廣靖樓

將軍澳康盛花園4座

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

屯門彩華花園D座

青衣長青邨青榕樓

沙田沙角邨雲雀樓C座

長沙灣海盈邨盈昌樓

將軍澳安寧花園5座

鰂魚涌康怡花園C2座

觀塘凱滙5座

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

青衣長安邨安海樓

紅磡黃埔新邨佳榮樓

葵涌寧峰苑朗峰閣

觀塘翠屏(北)邨翠梓樓

大埔廣福邨廣平樓

天水圍天慈邨慈心樓

粉嶺昌盛苑昌潤閣

天水圍天頌苑頌畫閣

青衣翠怡花園1座

旺角海富苑海寧閣

將軍澳富康花園2座

沙田禾輋邨順和樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

上水太平邨平熙樓

大埔富蝶邨斑蝶樓

沙田駿洋邨駿山樓

柴灣藍灣半島2座

大圍新翠邨新俊樓

此外，7月28日至8月1日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須分別在8月2日或3日及8月6日或7日，接受強制檢測：

樂善堂標準錶針長者日間護理中心 鑽石山富山邨富暉樓1樓101室

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。