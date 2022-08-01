強制檢測｜66地點上榜　涉康盛花園、廣福邨、凱滙 (附名單)

政府今日(8月1日)發出強制檢測公告，把66個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月2日或8月3日接受檢測。
曾於7月26日至8月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 東涌滿東邨滿順樓
- 上水清河邨清頌樓
- 上水天平邨天明樓
- 秀茂坪寶達邨達怡樓
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 屯門良景邨良賢樓
- 大埔廣福邨廣崇樓
- 沙田顯耀邨顯耀樓
- 觀塘安泰邨德泰樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍昌樓
- 油塘鯉魚門邨鯉意樓
- 大埔富善邨善鄰樓
- 尖沙咀擎天半島5座
- 藍田平田邨平美樓
- 青衣長安邨安清樓
- 葵涌葵涌邨旭葵樓
- 香港仔田灣邨田麗樓
- 天水圍天耀二邨耀隆樓
- 慈雲山慈正邨正德樓
- 將軍澳富麗花園1座
- 粉嶺景盛苑欣景閣
- 屯門湖景邨湖暉樓
- 油塘油麗邨智麗樓
- 油塘油美苑濤美閣
- 將軍澳怡明邨怡情樓
- 慈雲山慈樂邨樂安樓
- 荃灣麗城花園2期6座
- 屯門欣田邨綠田樓
- 將軍澳峻瀅5座
- 石硤尾石硤尾邨美薈樓
- 藍田廣田邨廣靖樓
- 將軍澳康盛花園4座
- 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
- 屯門彩華花園D座
- 青衣長青邨青榕樓
- 沙田沙角邨雲雀樓C座
- 長沙灣海盈邨盈昌樓
- 將軍澳安寧花園5座
- 鰂魚涌康怡花園C2座
- 觀塘凱滙5座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座
- 青衣長安邨安海樓
- 紅磡黃埔新邨佳榮樓
- 葵涌寧峰苑朗峰閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠梓樓
- 大埔廣福邨廣平樓
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 粉嶺昌盛苑昌潤閣
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 青衣翠怡花園1座
- 旺角海富苑海寧閣
- 將軍澳富康花園2座
- 沙田禾輋邨順和樓
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 上水太平邨平熙樓
- 大埔富蝶邨斑蝶樓
- 沙田駿洋邨駿山樓
- 柴灣藍灣半島2座
- 大圍新翠邨新俊樓
此外，7月28日至8月1日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須分別在8月2日或3日及8月6日或7日，接受強制檢測：
- 樂善堂標準錶針長者日間護理中心 鑽石山富山邨富暉樓1樓101室
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。