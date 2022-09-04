強制檢測｜67住宅上榜　涉富榮花園、皇后山邨、榮福中心 (附名單)

政府今日(9月4日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月5日或9月6日接受檢測。

曾於8月29日至9月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳煜明苑焜明閣

將軍澳雍明苑澤明閣

藍田康華苑宏康閣

荃灣象山邨秀山樓

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座

觀塘安達邨孝達樓

馬鞍山利安邨利盛樓

沙田駿洋邨駿山樓

馬鞍山頌安邨頌德樓

大圍美城苑貴城閣

元朗新時代廣場6座

筲箕灣愛蝶灣3座

粉嶺景盛苑歡景閣

大埔頌雅苑頌美閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓

粉嶺皇后山邨皇盛樓

將軍澳英明苑明遠閣

沙田碧濤花園2期嘉麗閣

將軍澳安寧花園3座

屯門兆畦苑兆強閣

荃灣灣景花園3座

藍田滙景花園16座

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座

天水圍天耀一邨耀逸樓

天水圍天耀二邨耀隆樓

葵涌葵涌邨曉葵樓

觀塘翠屏南邨翠杏樓

將軍澳日出康城Sea To Sky1座

青衣宏福花園2座

青衣青怡花園7座

長沙灣蘇屋邨荷花樓

沙田乙明邨明耀樓

牛頭角牛頭角上邨常康樓

將軍澳健明邨明宙樓

沙田碩門邨健碩樓

九龍城德朗邨德瑤樓

大埔大元邨泰寧樓B座

荃灣荃景花園10座

天水圍天富苑亨富閣

粉嶺榮福中心3座

天水圍天恩邨恩翠樓

天水圍天澤邨澤輝樓

葵涌葵盛東邨盛逸樓

旺角富榮花園10座

九龍城沙浦道83號御．豪門

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

沙田溱岸8號3座

大角咀帝柏海灣3座

鴨脷洲利東邨東茂樓

牛池灣彩虹邨錦雲樓

香港仔鴻福苑鴻麗閣

柴灣曉翠苑碧翠閣

慈雲山慈愛苑愛寧閣

九龍城東頭(二)邨安東樓

東涌逸東一邨祿逸樓

東涌逸東一邨福逸樓

鑽石山龍蟠苑龍珠閣

慈雲山慈愛苑愛賢閣

九龍城東頭(二)邨旺東樓

慈雲山慈愛苑愛裕閣

慈雲山慈愛苑愛富閣

東涌逸東二邨寶逸樓

東涌藍天海岸影岸．紅A座

東涌藍天海岸5座

東涌藍天海岸6座

東涌藍天海岸影岸．紅B座

九龍城東頭(二)邨茂東樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。