強制檢測｜67住宅上榜　涉海逸豪園、海濱花園、秀茂坪邨 (附名單)

政府今日(9月21日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月22日或9月23日接受檢測。
曾於9月15日至9月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
- 屯門良景邨良賢樓
- 將軍澳富康花園9座
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 柴灣杏花邨35座
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 青衣長安邨安湄樓
- 觀塘安泰邨盛泰樓
- 藍田興田邨美田樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
- 天水圍天瑞二邨瑞林樓
- 將軍澳安寧花園2座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 葵涌石籬二邨石歡樓
- 柴灣小西灣邨瑞富樓
- 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
- 將軍澳寶盈花園5座
- 屯門悅湖山莊4座
- 香港仔嘉隆苑嘉傑閣
- 深井碧堤半島2座
- 東涌映灣園賞濤軒1座
- 粉嶺牽晴間1座
- 北角堡壘街33號永寶大廈
- 粉嶺皇后山邨皇溢樓
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 荃灣海濱花園海珠閣
- 屯門富泰邨賢泰樓
- 大圍美田邨美致樓
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 紅磡黃埔花園翠楊苑5座
- 荃灣海濱花園海濤閣
- 將軍澳峻瀅II第1座
- 將軍澳佳景路9號浩明苑
- 屯門友愛邨愛廉樓
- 深水埗海達邨海盛樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
- 將軍澳新寶城5座
- 紅磡海濱南岸3座
- 鰂魚涌逸樺園2座
- 沙田御龍山6座
- 元朗青山公路洪水橋段600號尚城2座
- 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
- 屯門大興花園2期8座
- 天水圍天耀一邨耀康樓
- 荃灣海濱花園海葵閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠榆樓
- 九龍城啟晴邨滿晴樓
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 天水圍天富苑元富閣
- 東涌逸東一邨雍逸樓
- 藍田廣田邨廣靖樓
- 長沙灣元州邨元慧樓
- 屯門大興花園2期9座
- 紅磡海逸豪園19座
- 鰂魚涌康怡花園H1座
- 筲箕灣愛蝶灣3座
- 石硤尾白田邨健田樓
- 大埔富亨邨亨耀樓
- 屯門蝴蝶邨蝶聚樓
- 馬鞍山恆安邨恆海樓
- 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
- 將軍澳健明邨健華樓
- 柴灣環翠邨福翠樓
- 柴灣環翠邨喜翠樓
- 柴灣環翠邨利翠樓
- 油塘油麗邨頤麗樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。