強制檢測｜67住宅上榜　涉海逸豪園、海濱花園、秀茂坪邨 (附名單)

政府今日(9月21日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月22日或9月23日接受檢測。

曾於9月15日至9月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

屯門良景邨良賢樓

將軍澳富康花園9座

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

柴灣杏花邨35座

鴨脷洲利東邨東平樓

青衣長安邨安湄樓

觀塘安泰邨盛泰樓

藍田興田邨美田樓

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

天水圍天瑞二邨瑞林樓

將軍澳安寧花園2座

將軍澳英明苑明安閣

上水寶石湖邨碧玉樓

葵涌石籬二邨石歡樓

柴灣小西灣邨瑞富樓

牛池灣彩雲二邨啟輝樓

將軍澳寶盈花園5座

屯門悅湖山莊4座

香港仔嘉隆苑嘉傑閣

深井碧堤半島2座

東涌映灣園賞濤軒1座

粉嶺牽晴間1座

北角堡壘街33號永寶大廈

粉嶺皇后山邨皇溢樓

天水圍天悅邨悅貴樓

荃灣海濱花園海珠閣

屯門富泰邨賢泰樓

大圍美田邨美致樓

慈雲山慈樂邨樂信樓

紅磡黃埔花園翠楊苑5座

荃灣海濱花園海濤閣

將軍澳峻瀅II第1座

將軍澳佳景路9號浩明苑

屯門友愛邨愛廉樓

深水埗海達邨海盛樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

將軍澳新寶城5座

紅磡海濱南岸3座

鰂魚涌逸樺園2座

沙田御龍山6座

元朗青山公路洪水橋段600號尚城2座

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

屯門大興花園2期8座

天水圍天耀一邨耀康樓

荃灣海濱花園海葵閣

觀塘翠屏(北)邨翠榆樓

九龍城啟晴邨滿晴樓

屯門澤豐花園澤民樓

天水圍天富苑元富閣

東涌逸東一邨雍逸樓

藍田廣田邨廣靖樓

長沙灣元州邨元慧樓

屯門大興花園2期9座

紅磡海逸豪園19座

鰂魚涌康怡花園H1座

筲箕灣愛蝶灣3座

石硤尾白田邨健田樓

大埔富亨邨亨耀樓

屯門蝴蝶邨蝶聚樓

馬鞍山恆安邨恆海樓

長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

將軍澳健明邨健華樓

柴灣環翠邨福翠樓

柴灣環翠邨喜翠樓

柴灣環翠邨利翠樓

油塘油麗邨頤麗樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。