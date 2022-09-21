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2022-09-21 21:01:06

強制檢測｜67住宅上榜　涉海逸豪園、海濱花園、秀茂坪邨 (附名單)

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海逸豪園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

海逸豪園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(9月21日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月22日或9月23日接受檢測。

曾於9月15日至9月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 將軍澳富康花園9座
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 柴灣杏花邨35座
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 青衣長安邨安湄樓
  • 觀塘安泰邨盛泰樓
  • 藍田興田邨美田樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞林樓
  • 將軍澳安寧花園2座
  • 將軍澳英明苑明安閣
  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 柴灣小西灣邨瑞富樓
  • 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
  • 將軍澳寶盈花園5座
  • 屯門悅湖山莊4座
  • 香港仔嘉隆苑嘉傑閣
  • 深井碧堤半島2座
  • 東涌映灣園賞濤軒1座
  • 粉嶺牽晴間1座
  • 北角堡壘街33號永寶大廈
  • 粉嶺皇后山邨皇溢樓
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 荃灣海濱花園海珠閣
  • 屯門富泰邨賢泰樓
  • 大圍美田邨美致樓
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑5座
  • 荃灣海濱花園海濤閣
  • 將軍澳峻瀅II第1座
  • 將軍澳佳景路9號浩明苑
  • 屯門友愛邨愛廉樓
  • 深水埗海達邨海盛樓
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
  • 將軍澳新寶城5座
  • 紅磡海濱南岸3座
  • 鰂魚涌逸樺園2座
  • 沙田御龍山6座
  • 元朗青山公路洪水橋段600號尚城2座
  • 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
  • 屯門大興花園2期8座
  • 天水圍天耀一邨耀康樓
  • 荃灣海濱花園海葵閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠榆樓
  • 九龍城啟晴邨滿晴樓
  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 東涌逸東一邨雍逸樓
  • 藍田廣田邨廣靖樓
  • 長沙灣元州邨元慧樓
  • 屯門大興花園2期9座
  • 紅磡海逸豪園19座
  • 鰂魚涌康怡花園H1座
  • 筲箕灣愛蝶灣3座
  • 石硤尾白田邨健田樓
  • 大埔富亨邨亨耀樓
  • 屯門蝴蝶邨蝶聚樓
  • 馬鞍山恆安邨恆海樓
  • 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
  • 將軍澳健明邨健華樓
  • 柴灣環翠邨福翠樓
  • 柴灣環翠邨喜翠樓
  • 柴灣環翠邨利翠樓
  • 油塘油麗邨頤麗樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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