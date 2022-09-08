強制檢測｜67住宅上榜　涉翠竹花園、盈翠半島、天盛苑 (附名單)

政府今日(9月8日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月9日或9月10日接受檢測。
曾於9月2日至9月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘安泰邨和泰樓
- 長沙灣海麗邨海智樓
- 上水天平邨天賀樓
- 馬鞍山恆安邨恆山樓
- 粉嶺皇后山邨皇頤樓
- 黃大仙竹園南邨趣園樓
- 觀塘安達邨禮達樓
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 尖沙咀擎天半島1座
- 屯門友愛邨愛德樓2座
- 大圍顯徑邨顯運樓
- 馬鞍山錦豐苑錦葵閣
- 馬鞍山富安花園8座
- 藍田平田邨平仁樓
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 慈雲山慈樂邨樂天樓
- 將軍澳日出康城LP62座
- 粉嶺華心邨華冠樓
- 葵涌葵涌邨雅葵樓
- 何文田愛民邨衛民樓
- 將軍澳寶林邨寶德樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
- 荃灣梨木樹邨楊樹樓
- 東涌逸東二邨謙逸樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
- 將軍澳將軍澳廣場7座
- 慈雲山慈康邨康德樓
- 將軍澳維景灣畔16座
- 深井碧堤半島8座
- 青衣盈翠半島7座
- 沙田愉田苑愉逸閣
- 荃灣海濱花園海雅閣
- 荃灣爵悅庭西爵軒
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 天水圍天盛苑盛志閣
- 青衣長宏邨宏文樓
- 天水圍俊宏軒7座
- 葵涌石籬一邨石泰樓
- 將軍澳翠林邨碧林樓
- 香港仔田灣邨田康樓
- 天水圍天耀二邨耀昌樓
- 天水圍天頌苑頌琴閣
- 屯門兆麟苑翠麟閣
- 將軍澳煜明苑熹明閣
- 大埔廣福邨廣崇樓
- 屯門友愛邨愛信樓
- 鑽石山宏景花園1座
- 九龍灣德福花園K2座
- 藍田廣田邨廣軒樓
- 將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)
- 屯門邁亞美海灣2座
- 北角富澤花園富慧閣
- 大埔大埔中心2座
- 大埔大埔中心3座
- 大埔大埔中心1座
- 大埔大埔中心5座
- 大埔大埔中心4座
- 黃大仙翠竹花園10座
- 黃大仙翠竹花園1座
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑15-17號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑5-7號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑1-3號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑19-21號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑9-11號
- 荔枝角美孚新邨第三期吉利徑6-8號
- 沙田廣源邨廣松樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。