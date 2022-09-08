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2022-09-08 22:43:00

強制檢測｜67住宅上榜　涉翠竹花園、盈翠半島、天盛苑 (附名單)

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天盛苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

天盛苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(9月8日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月9日或9月10日接受檢測。

曾於9月2日至9月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘安泰邨和泰樓
  • 長沙灣海麗邨海智樓
  • 上水天平邨天賀樓
  • 馬鞍山恆安邨恆山樓
  • 粉嶺皇后山邨皇頤樓
  • 黃大仙竹園南邨趣園樓
  • 觀塘安達邨禮達樓
  • 柴灣小西灣邨瑞強樓
  • 尖沙咀擎天半島1座
  • 屯門友愛邨愛德樓2座
  • 大圍顯徑邨顯運樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦葵閣
  • 馬鞍山富安花園8座
  • 藍田平田邨平仁樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 慈雲山慈樂邨樂天樓
  • 將軍澳日出康城LP62座
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 葵涌葵涌邨雅葵樓
  • 何文田愛民邨衛民樓
  • 將軍澳寶林邨寶德樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
  • 荃灣梨木樹邨楊樹樓
  • 東涌逸東二邨謙逸樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
  • 將軍澳將軍澳廣場7座
  • 慈雲山慈康邨康德樓
  • 將軍澳維景灣畔16座
  • 深井碧堤半島8座
  • 青衣盈翠半島7座
  • 沙田愉田苑愉逸閣
  • 荃灣海濱花園海雅閣
  • 荃灣爵悅庭西爵軒
  • 上水祥龍圍邨景祥樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 天水圍天盛苑盛志閣
  • 青衣長宏邨宏文樓
  • 天水圍俊宏軒7座
  • 葵涌石籬一邨石泰樓
  • 將軍澳翠林邨碧林樓
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 天水圍天頌苑頌琴閣
  • 屯門兆麟苑翠麟閣
  • 將軍澳煜明苑熹明閣
  • 大埔廣福邨廣崇樓
  • 屯門友愛邨愛信樓
  • 鑽石山宏景花園1座
  • 九龍灣德福花園K2座
  • 藍田廣田邨廣軒樓
  • 將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)
  • 屯門邁亞美海灣2座
  • 北角富澤花園富慧閣
  • 大埔大埔中心2座
  • 大埔大埔中心3座
  • 大埔大埔中心1座
  • 大埔大埔中心5座
  • 大埔大埔中心4座
  • 黃大仙翠竹花園10座
  • 黃大仙翠竹花園1座
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑15-17號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑5-7號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑1-3號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑19-21號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑9-11號
  • 荔枝角美孚新邨第三期吉利徑6-8號
  • 沙田廣源邨廣松樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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