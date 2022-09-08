強制檢測｜67住宅上榜　涉翠竹花園、盈翠半島、天盛苑 (附名單)

政府今日(9月8日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月9日或9月10日接受檢測。

曾於9月2日至9月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

觀塘安泰邨和泰樓

長沙灣海麗邨海智樓

上水天平邨天賀樓

馬鞍山恆安邨恆山樓

粉嶺皇后山邨皇頤樓

黃大仙竹園南邨趣園樓

觀塘安達邨禮達樓

柴灣小西灣邨瑞強樓

尖沙咀擎天半島1座

屯門友愛邨愛德樓2座

大圍顯徑邨顯運樓

馬鞍山錦豐苑錦葵閣

馬鞍山富安花園8座

藍田平田邨平仁樓

葵涌石籬二邨石榮樓

慈雲山慈樂邨樂天樓

將軍澳日出康城LP62座

粉嶺華心邨華冠樓

葵涌葵涌邨雅葵樓

何文田愛民邨衛民樓

將軍澳寶林邨寶德樓

牛頭角牛頭角下邨貴月樓

荃灣梨木樹邨楊樹樓

東涌逸東二邨謙逸樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

將軍澳將軍澳廣場7座

慈雲山慈康邨康德樓

將軍澳維景灣畔16座

深井碧堤半島8座

青衣盈翠半島7座

沙田愉田苑愉逸閣

荃灣海濱花園海雅閣

荃灣爵悅庭西爵軒

上水祥龍圍邨景祥樓

天水圍天盛苑盛旭閣

天水圍天盛苑盛志閣

青衣長宏邨宏文樓

天水圍俊宏軒7座

葵涌石籬一邨石泰樓

將軍澳翠林邨碧林樓

香港仔田灣邨田康樓

天水圍天耀二邨耀昌樓

天水圍天頌苑頌琴閣

屯門兆麟苑翠麟閣

將軍澳煜明苑熹明閣

大埔廣福邨廣崇樓

屯門友愛邨愛信樓

鑽石山宏景花園1座

九龍灣德福花園K2座

藍田廣田邨廣軒樓

將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)

屯門邁亞美海灣2座

北角富澤花園富慧閣

大埔大埔中心2座

大埔大埔中心3座

大埔大埔中心1座

大埔大埔中心5座

大埔大埔中心4座

黃大仙翠竹花園10座

黃大仙翠竹花園1座

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑15-17號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑5-7號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑1-3號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑19-21號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑9-11號

荔枝角美孚新邨第三期吉利徑6-8號

沙田廣源邨廣松樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。