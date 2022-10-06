強制檢測｜67住宅上榜　涉豪苑、東堤灣畔、麗港城 (附名單)

政府今日(10月6日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月7日或10月8日接受檢測。
曾於9月30日至10月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 筲箕灣興東邨興康樓
- 將軍澳峻瀅II第1座
- 將軍澳日出康城Sea To Sky1座
- 將軍澳唐明苑唐富閣
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 觀塘安達邨禮達樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
- 北角栢景臺2座
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
- 沙田碩門邨新碩樓
- 天水圍天富苑寧富閣
- 大埔大元邨泰欣樓A座
- 元朗洪福邨洪昌樓
- 天水圍天慈邨慈屏樓
- 牛頭角樂華南邨輝華樓
- 北角海峯園高峯閣
- 鴨脷洲海怡半島海寧閣
- 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
- 紅磡海濱南岸4座
- 香港仔田灣邨田健樓
- 將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰
- 洪水橋泉薈2座
- 九龍塘范信達道6號真能閣2座
- 茶果嶺麗港城8座
- 九龍城啟德1號(I)大廈2座
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
- 長沙灣昇悅居8座
- 粉嶺榮福中心1座
- 半山區列堤頓道48號俊傑花園
- 粉嶺祥華邨祥裕樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 荃灣麗城花園3期7座
- 上水寶石湖邨紫晶樓
- 天水圍天恒邨恒輝樓
- 沙田沙角邨魚鷹樓
- 鰂魚涌太古城順安閣
- 上水上水已婚警察宿舍2座
- 北角豪廷峯2座
- 將軍澳怡心園4座
- 堅尼地城爹核士街1號裕福大廈
- 西營盤干諾道西180號維港峰
- 葵涌悅麗苑麗華閣
- 元朗朗屏8號5座
- 馬灣珀麗灣29座
- 黃大仙豪苑2座
- 東涌東堤灣畔3座
- 筲箕灣太祥街7號興祥大廈
- 馬鞍山雅景臺4座
- 鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣
- 大埔大埔中心1座
- 將軍澳茵怡花園1座
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 屯門新屯門中心4座
- 觀塘鯉安苑鯉逸閣
- 粉嶺海聯廣場1座
- 東涌映灣園賞濤軒5座
- 香港仔雅濤閣3座
- 紅磡海濱南岸3座
- 鑽石山宏景花園4座
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
- 深井碧堤半島3座
- 柴灣杏花邨24座
- 九龍灣麗晶花園22座
- 何文田天鑄7座
- 荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號
- 荔枝角美孚新邨3期百老匯街45-47號
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。