強制檢測｜67住宅上榜　涉豪苑、東堤灣畔、麗港城 (附名單)

政府今日(10月6日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月7日或10月8日接受檢測。

曾於9月30日至10月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

筲箕灣興東邨興康樓

將軍澳峻瀅II第1座

將軍澳日出康城Sea To Sky1座

將軍澳唐明苑唐富閣

慈雲山慈正邨正明樓

觀塘安達邨禮達樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

北角栢景臺2座

天水圍天盛苑盛賢閣

粉嶺雍盛苑雍薈閣

沙田碩門邨新碩樓

天水圍天富苑寧富閣

大埔大元邨泰欣樓A座

元朗洪福邨洪昌樓

天水圍天慈邨慈屏樓

牛頭角樂華南邨輝華樓

北角海峯園高峯閣

鴨脷洲海怡半島海寧閣

牛池灣彩雲一邨紫霄樓

紅磡海濱南岸4座

香港仔田灣邨田健樓

將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰

洪水橋泉薈2座

九龍塘范信達道6號真能閣2座

茶果嶺麗港城8座

九龍城啟德1號(I)大廈2座

觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

長沙灣昇悅居8座

粉嶺榮福中心1座

半山區列堤頓道48號俊傑花園

粉嶺祥華邨祥裕樓

天水圍天盛苑盛旭閣

荃灣麗城花園3期7座

上水寶石湖邨紫晶樓

天水圍天恒邨恒輝樓

沙田沙角邨魚鷹樓

鰂魚涌太古城順安閣

上水上水已婚警察宿舍2座

北角豪廷峯2座

將軍澳怡心園4座

堅尼地城爹核士街1號裕福大廈

西營盤干諾道西180號維港峰

葵涌悅麗苑麗華閣

元朗朗屏8號5座

馬灣珀麗灣29座

黃大仙豪苑2座

東涌東堤灣畔3座

筲箕灣太祥街7號興祥大廈

馬鞍山雅景臺4座

鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

大埔大埔中心1座

將軍澳茵怡花園1座

將軍澳欣明苑欣蘭閣

屯門新屯門中心4座

觀塘鯉安苑鯉逸閣

粉嶺海聯廣場1座

東涌映灣園賞濤軒5座

香港仔雅濤閣3座

紅磡海濱南岸3座

鑽石山宏景花園4座

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

深井碧堤半島3座

柴灣杏花邨24座

九龍灣麗晶花園22座

何文田天鑄7座

荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號

荔枝角美孚新邨3期百老匯街45-47號

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。