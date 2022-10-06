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2022-10-06 20:40:53

強制檢測｜67住宅上榜　涉豪苑、東堤灣畔、麗港城 (附名單)

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豪苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

豪苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(10月6日)發出強制檢測公告，把67個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月7日或10月8日接受檢測。

曾於9月30日至10月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 筲箕灣興東邨興康樓
  • 將軍澳峻瀅II第1座
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky1座
  • 將軍澳唐明苑唐富閣
  • 慈雲山慈正邨正明樓
  • 觀塘安達邨禮達樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
  • 北角栢景臺2座
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 粉嶺雍盛苑雍薈閣
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 天水圍天富苑寧富閣
  • 大埔大元邨泰欣樓A座
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 天水圍天慈邨慈屏樓
  • 牛頭角樂華南邨輝華樓
  • 北角海峯園高峯閣
  • 鴨脷洲海怡半島海寧閣
  • 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
  • 紅磡海濱南岸4座
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰
  • 洪水橋泉薈2座
  • 九龍塘范信達道6號真能閣2座
  • 茶果嶺麗港城8座
  • 九龍城啟德1號(I)大廈2座
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
  • 長沙灣昇悅居8座
  • 粉嶺榮福中心1座
  • 半山區列堤頓道48號俊傑花園
  • 粉嶺祥華邨祥裕樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 荃灣麗城花園3期7座
  • 上水寶石湖邨紫晶樓
  • 天水圍天恒邨恒輝樓
  • 沙田沙角邨魚鷹樓
  • 鰂魚涌太古城順安閣
  • 上水上水已婚警察宿舍2座
  • 北角豪廷峯2座
  • 將軍澳怡心園4座
  • 堅尼地城爹核士街1號裕福大廈
  • 西營盤干諾道西180號維港峰
  • 葵涌悅麗苑麗華閣
  • 元朗朗屏8號5座
  • 馬灣珀麗灣29座
  • 黃大仙豪苑2座
  • 東涌東堤灣畔3座
  • 筲箕灣太祥街7號興祥大廈
  • 馬鞍山雅景臺4座
  • 鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣
  • 大埔大埔中心1座
  • 將軍澳茵怡花園1座
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 屯門新屯門中心4座
  • 觀塘鯉安苑鯉逸閣
  • 粉嶺海聯廣場1座
  • 東涌映灣園賞濤軒5座
  • 香港仔雅濤閣3座
  • 紅磡海濱南岸3座
  • 鑽石山宏景花園4座
  • 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
  • 深井碧堤半島3座
  • 柴灣杏花邨24座
  • 九龍灣麗晶花園22座
  • 何文田天鑄7座
  • 荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號
  • 荔枝角美孚新邨3期百老匯街45-47號

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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