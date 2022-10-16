強制檢測｜68住宅上榜　涉凱樂苑、錦翠園、海濱花園 (附名單)

政府今日(10月16日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月17日或10月18日接受檢測。
曾於10月10日至10月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 鴨脷洲海怡半島柏景閣
- 藍田康栢苑松栢閣
- 黃大仙啟德花園1座
- 青衣海欣花園1座
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座
- 牛池灣彩雲一邨繡文樓
- 青衣灝景灣2座
- 將軍澳新都城1期6座
- 觀塘翠屏(北)邨翠梓樓
- 沙田好運中心棕林閣
- 上水逸峯5座
- 粉嶺帝庭軒1座
- 紅磡煥然懿居2座
- 柴灣康翠臺2座
- 柴灣茵翠街9號悅翠苑
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓
- 青衣長宏邨宏善樓
- 荃灣海濱花園海昇閣
- 荃灣沙咀道298號翡翠廣場
- 北角明園西街2-6號明苑中心
- 鰂魚涌逸意居2座
- 筲箕灣東威大廈2座
- 馬灣珀麗灣22座
- 上水龍豐花園A座
- 沙田銀禧花園4座
- 元朗GrandYoho10座
- 馬鞍山曉峯灣畔5座
- 元朗水邊圍邨山水樓
- 青衣盈翠半島2座
- 屯門富泰邨寧泰樓
- 半山區般咸道46-50號錦翠園
- 鰂魚涌新威園E座
- 馬鞍山雅典居1座
- 馬鞍山雅典居8座
- 觀塘順緻苑順華閣
- 紅磡黃埔花園棕櫚苑5座
- 粉嶺碧湖花園7座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑3座
- 荃灣縉庭山2座
- 上水上水中心5座
- 沙田翠華花園B座
- 粉嶺海聯廣場2座
- 堅尼地城嘉輝花園C座
- 沙田希爾頓中心A座
- 屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園
- 牛頭角得寶花園E座
- 荃灣海之戀9座
- 粉嶺牽晴間1座
- 紅磡國際都會都會軒2座
- 紅磡海逸豪園21座
- 旺角富榮花園9座
- 大角咀凱帆軒1座
- 銅鑼灣龍華花園1座
- 深井海韻花園2座
- 何文田俊民苑文禧閣
- 粉嶺花都廣場6座
- 柴灣連翠邨連翠樓
- 天水圍嘉湖山莊美湖居3座
- 深井麗都花園5座
- 馬鞍山富輝花園1座
- 東涌東堤灣畔7座
- 堅尼地城百年大樓2座
- 北角書局街23號美輪大廈
- 柴灣富欣花園2座
- 青衣綠悠雅苑1座
- 葵涌荔景邨樂景樓
當局表示，2022年7月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。