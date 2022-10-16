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2022-10-16 19:17:02

強制檢測｜68住宅上榜　涉凱樂苑、錦翠園、海濱花園 (附名單)

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凱樂苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

凱樂苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(10月16日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月17日或10月18日接受檢測。

曾於10月10日至10月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 鴨脷洲海怡半島柏景閣
  • 藍田康栢苑松栢閣
  • 黃大仙啟德花園1座
  • 青衣海欣花園1座
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座
  • 牛池灣彩雲一邨繡文樓
  • 青衣灝景灣2座
  • 將軍澳新都城1期6座
  • 觀塘翠屏(北)邨翠梓樓
  • 沙田好運中心棕林閣
  • 上水逸峯5座
  • 粉嶺帝庭軒1座
  • 紅磡煥然懿居2座
  • 柴灣康翠臺2座
  • 柴灣茵翠街9號悅翠苑
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓
  • 青衣長宏邨宏善樓
  • 荃灣海濱花園海昇閣
  • 荃灣沙咀道298號翡翠廣場
  • 北角明園西街2-6號明苑中心
  • 鰂魚涌逸意居2座
  • 筲箕灣東威大廈2座
  • 馬灣珀麗灣22座
  • 上水龍豐花園A座
  • 沙田銀禧花園4座
  • 元朗GrandYoho10座
  • 馬鞍山曉峯灣畔5座
  • 元朗水邊圍邨山水樓
  • 青衣盈翠半島2座
  • 屯門富泰邨寧泰樓
  • 半山區般咸道46-50號錦翠園
  • 鰂魚涌新威園E座
  • 馬鞍山雅典居1座
  • 馬鞍山雅典居8座
  • 觀塘順緻苑順華閣
  • 紅磡黃埔花園棕櫚苑5座
  • 粉嶺碧湖花園7座
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑3座
  • 荃灣縉庭山2座
  • 上水上水中心5座
  • 沙田翠華花園B座
  • 粉嶺海聯廣場2座
  • 堅尼地城嘉輝花園C座
  • 沙田希爾頓中心A座
  • 屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園
  • 牛頭角得寶花園E座
  • 荃灣海之戀9座
  • 粉嶺牽晴間1座
  • 紅磡國際都會都會軒2座
  • 紅磡海逸豪園21座
  • 旺角富榮花園9座
  • 大角咀凱帆軒1座
  • 銅鑼灣龍華花園1座
  • 深井海韻花園2座
  • 何文田俊民苑文禧閣
  • 粉嶺花都廣場6座
  • 柴灣連翠邨連翠樓
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居3座
  • 深井麗都花園5座
  • 馬鞍山富輝花園1座
  • 東涌東堤灣畔7座
  • 堅尼地城百年大樓2座
  • 北角書局街23號美輪大廈
  • 柴灣富欣花園2座
  • 青衣綠悠雅苑1座
  • 葵涌荔景邨樂景樓

當局表示，2022年7月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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