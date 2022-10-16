強制檢測｜68住宅上榜　涉凱樂苑、錦翠園、海濱花園 (附名單)

政府今日(10月16日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月17日或10月18日接受檢測。

曾於10月10日至10月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

長沙灣凱樂苑凱曈閣

鴨脷洲海怡半島柏景閣

藍田康栢苑松栢閣

黃大仙啟德花園1座

青衣海欣花園1座

大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

牛池灣彩雲一邨繡文樓

青衣灝景灣2座

將軍澳新都城1期6座

觀塘翠屏(北)邨翠梓樓

沙田好運中心棕林閣

上水逸峯5座

粉嶺帝庭軒1座

紅磡煥然懿居2座

柴灣康翠臺2座

柴灣茵翠街9號悅翠苑

香港仔鴻福苑鴻麗閣

鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓

青衣長宏邨宏善樓

荃灣海濱花園海昇閣

荃灣沙咀道298號翡翠廣場

北角明園西街2-6號明苑中心

鰂魚涌逸意居2座

筲箕灣東威大廈2座

馬灣珀麗灣22座

上水龍豐花園A座

沙田銀禧花園4座

元朗GrandYoho10座

馬鞍山曉峯灣畔5座

元朗水邊圍邨山水樓

青衣盈翠半島2座

屯門富泰邨寧泰樓

半山區般咸道46-50號錦翠園

鰂魚涌新威園E座

馬鞍山雅典居1座

馬鞍山雅典居8座

觀塘順緻苑順華閣

紅磡黃埔花園棕櫚苑5座

粉嶺碧湖花園7座

紅磡黃埔花園翠楊苑3座

荃灣縉庭山2座

上水上水中心5座

沙田翠華花園B座

粉嶺海聯廣場2座

堅尼地城嘉輝花園C座

沙田希爾頓中心A座

屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園

牛頭角得寶花園E座

荃灣海之戀9座

粉嶺牽晴間1座

紅磡國際都會都會軒2座

紅磡海逸豪園21座

旺角富榮花園9座

大角咀凱帆軒1座

銅鑼灣龍華花園1座

深井海韻花園2座

何文田俊民苑文禧閣

粉嶺花都廣場6座

柴灣連翠邨連翠樓

天水圍嘉湖山莊美湖居3座

深井麗都花園5座

馬鞍山富輝花園1座

東涌東堤灣畔7座

堅尼地城百年大樓2座

北角書局街23號美輪大廈

柴灣富欣花園2座

青衣綠悠雅苑1座

葵涌荔景邨樂景樓

當局表示，2022年7月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。