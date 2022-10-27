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2022-10-27 20:23:46

強制檢測｜68住宅上榜　涉南豐新邨、俊民苑、麗港城 (附名單)

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麗港城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

麗港城有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(10月27日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月28日或10月29日接受檢測。

曾於10月21日至10月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔富善邨善景樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉和閣
  • 薄扶林華富二邨華翠樓
  • 長沙灣宇晴軒5座
  • 葵涌石籬一邨石寧樓
  • 沙田穗禾苑豐逸閣
  • 馬鞍山新港城R座
  • 鰂魚涌太古城春櫻閣
  • 赤柱龍德苑承德閣
  • 將軍澳富麗花園2座
  • 天水圍慧景軒1座
  • 將軍澳富寧花園6座
  • 屯門田景路33號兆隆苑
  • 元朗朗景臺2座
  • 馬鞍山海栢花園2座
  • 筲箕灣愛蝶灣3座
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
  • 柴灣小西灣邨瑞福樓
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 觀塘康寧道41號金橋華廈
  • 鰂魚涌南豐新邨3座
  • 茶果嶺麗港城9座
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑛閣
  • 鑽石山星河明居E座
  • 粉嶺欣盛苑欣耀閣
  • 東涌映灣園映濤軒6座
  • 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
  • 將軍澳都會駅1座
  • 牛池灣彩雲二邨玉宇樓
  • 灣仔柯布連道2號修頓花園
  • 銅鑼灣名門5座
  • 荃灣荃景花園9座
  • 茶果嶺麗港城36座
  • 鰂魚涌康山花園1座
  • 屯門悅湖山莊5座
  • 東涌逸東一邨漁逸樓
  • 馬鞍山富寶花園5座
  • 天水圍天盛苑盛謙閣
  • 屯門友愛邨愛暉樓1座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
  • 葵涌和宜合道50-56號葵涌花園
  • 旺角運動場道15號京華大廈
  • 北角百福花園康福閣
  • 九龍城啟朗苑啟洋閣
  • 屯門怡峰園2座
  • 何文田俊民苑文明閣
  • 土瓜灣浙江街27號寶德大廈
  • 柴灣杏花邨25座
  • 大圍金獅花園金滿閣
  • 薄扶林置富花園富業苑
  • 橫頭磡嘉強苑嘉匯閣
  • 沙田富豪花園翡翠閣
  • 粉嶺花都廣場2座
  • 元朗朗睛邨青朗樓
  • 大角咀維港灣3座
  • 藍田滙景花園5座
  • 青衣宏福花園2座
  • 柴灣富景花園6座
  • 屯門翠寧花園2座
  • 荃灣海濱花園海雲閣
  • 荃灣海濱花園海豐閣
  • 筲箕灣耀東邨耀豐樓
  • 將軍澳將軍澳中心10座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居7座
  • 沙田愉城苑城榮閣
  • 沙田愉城苑城欣閣
  • 何文田愛民邨嘉民樓

當局表示，2022年7月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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