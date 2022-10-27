強制檢測｜68住宅上榜　涉南豐新邨、俊民苑、麗港城 (附名單)

政府今日(10月27日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月28日或10月29日接受檢測。

曾於10月21日至10月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔富善邨善景樓

秀茂坪曉麗苑曉和閣

薄扶林華富二邨華翠樓

長沙灣宇晴軒5座

葵涌石籬一邨石寧樓

沙田穗禾苑豐逸閣

馬鞍山新港城R座

鰂魚涌太古城春櫻閣

赤柱龍德苑承德閣

將軍澳富麗花園2座

天水圍慧景軒1座

將軍澳富寧花園6座

屯門田景路33號兆隆苑

元朗朗景臺2座

馬鞍山海栢花園2座

筲箕灣愛蝶灣3座

沙田嘉徑苑嘉善閣

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

柴灣小西灣邨瑞福樓

油塘油麗邨逸麗樓

觀塘康寧道41號金橋華廈

鰂魚涌南豐新邨3座

茶果嶺麗港城9座

牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

鑽石山星河明居E座

粉嶺欣盛苑欣耀閣

東涌映灣園映濤軒6座

長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

將軍澳都會駅1座

牛池灣彩雲二邨玉宇樓

灣仔柯布連道2號修頓花園

銅鑼灣名門5座

荃灣荃景花園9座

茶果嶺麗港城36座

鰂魚涌康山花園1座

屯門悅湖山莊5座

東涌逸東一邨漁逸樓

馬鞍山富寶花園5座

天水圍天盛苑盛謙閣

屯門友愛邨愛暉樓1座

牛頭角牛頭角下邨貴華樓

葵涌和宜合道50-56號葵涌花園

旺角運動場道15號京華大廈

北角百福花園康福閣

九龍城啟朗苑啟洋閣

屯門怡峰園2座

何文田俊民苑文明閣

土瓜灣浙江街27號寶德大廈

柴灣杏花邨25座

大圍金獅花園金滿閣

薄扶林置富花園富業苑

橫頭磡嘉強苑嘉匯閣

沙田富豪花園翡翠閣

粉嶺花都廣場2座

元朗朗睛邨青朗樓

大角咀維港灣3座

藍田滙景花園5座

青衣宏福花園2座

柴灣富景花園6座

屯門翠寧花園2座

荃灣海濱花園海雲閣

荃灣海濱花園海豐閣

筲箕灣耀東邨耀豐樓

將軍澳將軍澳中心10座

天水圍嘉湖山莊樂湖居7座

沙田愉城苑城榮閣

沙田愉城苑城欣閣

何文田愛民邨嘉民樓

當局表示，2022年7月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。