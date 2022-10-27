強制檢測｜68住宅上榜　涉南豐新邨、俊民苑、麗港城 (附名單)

政府今日(10月27日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月28日或10月29日接受檢測。
曾於10月21日至10月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔富善邨善景樓
- 秀茂坪曉麗苑曉和閣
- 薄扶林華富二邨華翠樓
- 長沙灣宇晴軒5座
- 葵涌石籬一邨石寧樓
- 沙田穗禾苑豐逸閣
- 馬鞍山新港城R座
- 鰂魚涌太古城春櫻閣
- 赤柱龍德苑承德閣
- 將軍澳富麗花園2座
- 天水圍慧景軒1座
- 將軍澳富寧花園6座
- 屯門田景路33號兆隆苑
- 元朗朗景臺2座
- 馬鞍山海栢花園2座
- 筲箕灣愛蝶灣3座
- 沙田嘉徑苑嘉善閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
- 柴灣小西灣邨瑞福樓
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 觀塘康寧道41號金橋華廈
- 鰂魚涌南豐新邨3座
- 茶果嶺麗港城9座
- 牛池灣瓊山苑瓊瑛閣
- 鑽石山星河明居E座
- 粉嶺欣盛苑欣耀閣
- 東涌映灣園映濤軒6座
- 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
- 將軍澳都會駅1座
- 牛池灣彩雲二邨玉宇樓
- 灣仔柯布連道2號修頓花園
- 銅鑼灣名門5座
- 荃灣荃景花園9座
- 茶果嶺麗港城36座
- 鰂魚涌康山花園1座
- 屯門悅湖山莊5座
- 東涌逸東一邨漁逸樓
- 馬鞍山富寶花園5座
- 天水圍天盛苑盛謙閣
- 屯門友愛邨愛暉樓1座
- 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
- 葵涌和宜合道50-56號葵涌花園
- 旺角運動場道15號京華大廈
- 北角百福花園康福閣
- 九龍城啟朗苑啟洋閣
- 屯門怡峰園2座
- 何文田俊民苑文明閣
- 土瓜灣浙江街27號寶德大廈
- 柴灣杏花邨25座
- 大圍金獅花園金滿閣
- 薄扶林置富花園富業苑
- 橫頭磡嘉強苑嘉匯閣
- 沙田富豪花園翡翠閣
- 粉嶺花都廣場2座
- 元朗朗睛邨青朗樓
- 大角咀維港灣3座
- 藍田滙景花園5座
- 青衣宏福花園2座
- 柴灣富景花園6座
- 屯門翠寧花園2座
- 荃灣海濱花園海雲閣
- 荃灣海濱花園海豐閣
- 筲箕灣耀東邨耀豐樓
- 將軍澳將軍澳中心10座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居7座
- 沙田愉城苑城榮閣
- 沙田愉城苑城欣閣
- 何文田愛民邨嘉民樓
當局表示，2022年7月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。