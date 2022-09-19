強制檢測｜68住宅上榜　涉荃威花園、耀東邨、穗禾苑 (附名單)

政府今日(9月19日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月20日或9月21日接受檢測。
曾於9月13日至9月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳煜明苑焜明閣
- 上水天平邨天喜樓
- 香港理工大學學生宿舍(何文田)
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 屯門兆麟苑旭麟閣
- 沙田嘉徑苑嘉善閣
- 香港仔石排灣邨碧綠樓
- 柴灣藍灣半島7座
- 筲箕灣耀東邨耀興樓
- 馬鞍山利安邨利華樓
- 屯門田景邨田裕樓
- 將軍澳日出康城Sea To Sky1座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓
- 荃灣爵悅庭南爵軒
- 屯門兆麟苑耀麟閣
- 荃灣荃威花園H座
- 沙田博康邨博智樓
- 將軍澳厚德邨德澤樓
- 青衣長發邨賢發樓
- 沙田豐和邨和悅樓
- 將軍澳欣明苑欣菊閣
- 觀塘順利邨利明樓
- 屯門大興花園2期1座
- 觀塘順天邨天樂樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
- 柴灣藍灣半島9座
- 天水圍天恒邨恒麗樓
- 荃灣海灣花園2座
- 葵涌葵聯邨聯逸樓
- 秀茂坪寶達邨達信樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
- 藍田啟田邨啟信樓
- 將軍澳欣明苑欣梅閣
- 柴灣高威閣4座
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 石硤尾石硤尾邨美柏樓
- 屯門大興花園2期7座
- 天水圍天盛苑盛昭閣
- 粉嶺欣盛苑欣秀閣
- 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
- 葵涌葵翠邨綠翠樓
- 大圍景田苑敬心閣
- 柴灣翠灣邨翠福樓
- 油塘油翠苑漾美閣
- 青衣海欣花園2座
- 柴灣小西灣邨瑞益樓
- 沙田穗禾苑詠昌閣
- 堅尼地城泓都1座
- 葵涌葵馥苑樂葵閣
- 大角咀帝柏海灣3座
- 青衣翠怡花園5座
- 沙田駿景園11座
- 天水圍天祐苑祐康閣
- 粉嶺綠悠軒1座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
- 將軍澳康盛花園2座
- 大圍美林邨美楊樓
- 柴灣翠灣邨翠康樓
- 大圍景田苑冰心閣
- 大圍景田苑雄心閣
- 將軍澳健明邨健暉樓
- 將軍澳健明邨明月樓
- 將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰
- 長沙灣蘇屋邨金松樓
- 東涌東環5A及5B座
- 東涌東環3A及3B座
- 東涌東環6A及6B座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。