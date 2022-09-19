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2022-09-19 19:11:53

強制檢測｜68住宅上榜　涉荃威花園、耀東邨、穗禾苑 (附名單)

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荃威花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

荃威花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(9月19日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月20日或9月21日接受檢測。

曾於9月13日至9月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳煜明苑焜明閣
  • 上水天平邨天喜樓
  • 香港理工大學學生宿舍(何文田)
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 屯門兆麟苑旭麟閣
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣
  • 香港仔石排灣邨碧綠樓
  • 柴灣藍灣半島7座
  • 筲箕灣耀東邨耀興樓
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky1座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 屯門兆麟苑耀麟閣
  • 荃灣荃威花園H座
  • 沙田博康邨博智樓
  • 將軍澳厚德邨德澤樓
  • 青衣長發邨賢發樓
  • 沙田豐和邨和悅樓
  • 將軍澳欣明苑欣菊閣
  • 觀塘順利邨利明樓
  • 屯門大興花園2期1座
  • 觀塘順天邨天樂樓
  • 天水圍天悅邨悅富樓
  • 柴灣藍灣半島9座
  • 天水圍天恒邨恒麗樓
  • 荃灣海灣花園2座
  • 葵涌葵聯邨聯逸樓
  • 秀茂坪寶達邨達信樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
  • 藍田啟田邨啟信樓
  • 將軍澳欣明苑欣梅閣
  • 柴灣高威閣4座
  • 馬鞍山欣安邨欣喜樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 屯門大興花園2期7座
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 粉嶺欣盛苑欣秀閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 葵涌葵翠邨綠翠樓
  • 大圍景田苑敬心閣
  • 柴灣翠灣邨翠福樓
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 青衣海欣花園2座
  • 柴灣小西灣邨瑞益樓
  • 沙田穗禾苑詠昌閣
  • 堅尼地城泓都1座
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 大角咀帝柏海灣3座
  • 青衣翠怡花園5座
  • 沙田駿景園11座
  • 天水圍天祐苑祐康閣
  • 粉嶺綠悠軒1座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
  • 將軍澳康盛花園2座
  • 大圍美林邨美楊樓
  • 柴灣翠灣邨翠康樓
  • 大圍景田苑冰心閣
  • 大圍景田苑雄心閣
  • 將軍澳健明邨健暉樓
  • 將軍澳健明邨明月樓
  • 將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰
  • 長沙灣蘇屋邨金松樓
  • 東涌東環5A及5B座
  • 東涌東環3A及3B座
  • 東涌東環6A及6B座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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