強制檢測｜68住宅上榜　涉荃威花園、耀東邨、穗禾苑 (附名單)

政府今日(9月19日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月20日或9月21日接受檢測。

曾於9月13日至9月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳煜明苑焜明閣

上水天平邨天喜樓

香港理工大學學生宿舍(何文田)

黃大仙竹園北邨柏園樓

屯門兆麟苑旭麟閣

沙田嘉徑苑嘉善閣

香港仔石排灣邨碧綠樓

柴灣藍灣半島7座

筲箕灣耀東邨耀興樓

馬鞍山利安邨利華樓

屯門田景邨田裕樓

將軍澳日出康城Sea To Sky1座

橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓

荃灣爵悅庭南爵軒

屯門兆麟苑耀麟閣

荃灣荃威花園H座

沙田博康邨博智樓

將軍澳厚德邨德澤樓

青衣長發邨賢發樓

沙田豐和邨和悅樓

將軍澳欣明苑欣菊閣

觀塘順利邨利明樓

屯門大興花園2期1座

觀塘順天邨天樂樓

天水圍天悅邨悅富樓

柴灣藍灣半島9座

天水圍天恒邨恒麗樓

荃灣海灣花園2座

葵涌葵聯邨聯逸樓

秀茂坪寶達邨達信樓

觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

藍田啟田邨啟信樓

將軍澳欣明苑欣梅閣

柴灣高威閣4座

馬鞍山欣安邨欣喜樓

九龍城德朗邨德瑩樓

石硤尾石硤尾邨美柏樓

屯門大興花園2期7座

天水圍天盛苑盛昭閣

粉嶺欣盛苑欣秀閣

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

葵涌葵翠邨綠翠樓

大圍景田苑敬心閣

柴灣翠灣邨翠福樓

油塘油翠苑漾美閣

青衣海欣花園2座

柴灣小西灣邨瑞益樓

沙田穗禾苑詠昌閣

堅尼地城泓都1座

葵涌葵馥苑樂葵閣

大角咀帝柏海灣3座

青衣翠怡花園5座

沙田駿景園11座

天水圍天祐苑祐康閣

粉嶺綠悠軒1座

秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

將軍澳康盛花園2座

大圍美林邨美楊樓

柴灣翠灣邨翠康樓

大圍景田苑冰心閣

大圍景田苑雄心閣

將軍澳健明邨健暉樓

將軍澳健明邨明月樓

將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰

長沙灣蘇屋邨金松樓

東涌東環5A及5B座

東涌東環3A及3B座

東涌東環6A及6B座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。