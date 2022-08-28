強制檢測｜68處強檢 涉富康花園、嘉湖山莊、碧瑤灣 半山八大廈污水陽性上榜

政府昨日(8月27日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月28日或8月29日接受檢測。
曾於8月21日至8月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
1. 將軍澳尚德邨尚禮樓
2. 大埔寶雅苑逸和閣
3. 馬鞍山恆安邨恆峰樓
4. 大埔寶雅苑家和閣
5. 藍田康雅苑荔雅閣
6. 長沙灣凱樂苑凱曈閣
7. 沙田禾輋邨順和樓
8. 天水圍天耀一邨耀盛樓
9. 天水圍嘉湖山莊麗湖居5座
10. 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
11. 沙田駿洋邨駿
12. 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
13. 深井碧堤半島 9 座
14. 慈雲山慈正邨正和樓
15. 大埔運頭塘邨運亨樓
16. 屯門蝴蝶邨蝶聚樓
17. 屯門富泰邨美泰樓
18. 九龍城啟晴邨賞晴樓
19. 天水圍天悅邨悅華樓
20. 黃大仙竹園北邨桐園樓
21. 大埔大元邨泰樂樓(A, B及 C 座)
22. 東涌迎東邨迎悅樓
23. 新蒲崗景福街 118 號景泰
24. 屯門大興邨興昌樓
25. 葵涌大窩口邨富德樓
26. 柴灣富怡花園 3 座
27. 葵涌葵聯邨聯欣樓
28. 屯門湖景邨湖暉樓
29. 油塘油美苑潤美閣
30. 大埔大元邨泰欣樓(A 及 B座)
31. 沙田水泉澳邨樂泉樓
32. 鑽石山富山邨富仁樓
33. 沙田嘉徑苑嘉善閣
34. 牛頭角彩福邨彩歡樓
35. 牛頭角彩霞邨彩星樓
36. 天水圍天盛苑盛謙閣
37. 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
38. 藍田藍田邨藍碧樓
39. 屯門富健花園 12 座
40. 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
41. 將軍澳景林邨景榆樓
42. 沙田禾輋邨富和樓
43. 沙田綠怡雅苑 3 座
44. 天水圍天悅邨悅貴樓
45. 沙田愉翠苑愉民閣
46. 屯門兆軒苑順生閣
47. 粉嶺榮福中心 5 座
48. 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
49. 天水圍嘉湖山莊翠湖居 4座
50. 將軍澳富康花園 7 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
1. 半山區干德道 64A 號宜安閣
2. 半山區旭龢道 3 號威都閣
3. 半山區干德道 66 號健園
4. 半山區干德道68 號華星閣
5. 半山區干德道70 號僑星閣
6. 半山區旭龢道 9 號福苑 1座
7. 半山區旭龢道 9 號福苑 2座
8. 半山區旭龢道 5 號龍騰閣
9. 柴灣杏翠苑翠瑩閣
10. 柴灣怡翠苑暢怡閣
11. 柴灣怡翠苑逸怡閣
12. 柴灣怡翠苑樂怡閣
13. 黃大仙天馬苑駿昇閣
14. 筲箕灣耀東邨耀貴樓
15. 薄扶林碧瑤灣 25 座
16. 薄扶林碧瑤灣 26 座
17. 薄扶林碧瑤灣 27 座
18. 觀塘順天邨天韻樓
另外，政府今日（28日）於田灣嘉隆苑、黃大仙竹園北邨、樂富嘉強苑及深井碧堤半島重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。