強制檢測｜68處強檢 涉富康花園、嘉湖山莊、碧瑤灣 半山八大廈污水陽性上榜

政府昨日(8月27日)發出強制檢測公告，把68個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月28日或8月29日接受檢測。

曾於8月21日至8月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

1. 將軍澳尚德邨尚禮樓

2. 大埔寶雅苑逸和閣

3. 馬鞍山恆安邨恆峰樓

4. 大埔寶雅苑家和閣

5. 藍田康雅苑荔雅閣

6. 長沙灣凱樂苑凱曈閣

7. 沙田禾輋邨順和樓

8. 天水圍天耀一邨耀盛樓

9. 天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

10. 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

11. 沙田駿洋邨駿

12. 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

13. 深井碧堤半島 9 座

14. 慈雲山慈正邨正和樓

15. 大埔運頭塘邨運亨樓

16. 屯門蝴蝶邨蝶聚樓

17. 屯門富泰邨美泰樓

18. 九龍城啟晴邨賞晴樓

19. 天水圍天悅邨悅華樓

20. 黃大仙竹園北邨桐園樓

21. 大埔大元邨泰樂樓(A, B及 C 座)

22. 東涌迎東邨迎悅樓

23. 新蒲崗景福街 118 號景泰

24. 屯門大興邨興昌樓

25. 葵涌大窩口邨富德樓

26. 柴灣富怡花園 3 座

27. 葵涌葵聯邨聯欣樓

28. 屯門湖景邨湖暉樓

29. 油塘油美苑潤美閣

30. 大埔大元邨泰欣樓(A 及 B座)

31. 沙田水泉澳邨樂泉樓

32. 鑽石山富山邨富仁樓

33. 沙田嘉徑苑嘉善閣

34. 牛頭角彩福邨彩歡樓

35. 牛頭角彩霞邨彩星樓

36. 天水圍天盛苑盛謙閣

37. 香港仔嘉隆苑嘉俊閣

38. 藍田藍田邨藍碧樓

39. 屯門富健花園 12 座

40. 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

41. 將軍澳景林邨景榆樓

42. 沙田禾輋邨富和樓

43. 沙田綠怡雅苑 3 座

44. 天水圍天悅邨悅貴樓

45. 沙田愉翠苑愉民閣

46. 屯門兆軒苑順生閣

47. 粉嶺榮福中心 5 座

48. 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

49. 天水圍嘉湖山莊翠湖居 4座

50. 將軍澳富康花園 7 座