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2022-10-13 20:44:50

強制檢測｜70住宅上榜　涉觀瀾雅軒、城市花園、帝堡城 (附名單)

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觀瀾雅軒有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

觀瀾雅軒有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(10月13日)發出強制檢測公告，把70個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月14日或10月15日接受檢測。

曾於10月7日至10月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 藍田滙景花園14座
  • 牛頭角彩盈邨盈康樓
  • 薄扶林寶翠園2座
  • 沙田水泉澳邨城泉樓
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀安樓
  • 鑽石山鳳德邨銀鳳樓
  • 將軍澳彩明苑彩梅閣
  • 將軍澳富寧花園5座
  • 油塘油麗邨碧麗樓
  • 馬鞍山嵐岸3座
  • 鰂魚涌康景花園A座
  • 將軍澳東港城3座
  • 東涌逸東一邨平逸樓
  • 東涌昇薈2座
  • 黃大仙豪苑3座
  • 旺角富榮花園4座
  • 屯門兆康苑兆順閣
  • 茶果嶺麗港城35座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居1座
  • 屯門南浪海灣3座
  • 元朗朗屏邨燕屏樓
  • 屯門富泰邨頌泰樓
  • 葵涌高盛臺1座
  • 柴灣杏花邨26座
  • 粉嶺碧湖花園5座
  • 柴灣怡翠苑逸怡閣
  • 鰂魚涌太古城富天閣
  • 紅磡海逸豪園11座
  • 紅磡海逸豪園9座
  • 鰂魚涌康景花園C座
  • 青衣海悅花園3座
  • 馬鞍山新港城E座
  • 油麻地駿發花園4座
  • 青衣海欣花園3座
  • 橫頭磡富強苑富逸閣
  • 沙田欣廷軒3座
  • 粉嶺榮福中心2座
  • 柴灣富景花園8座
  • 天水圍天頌苑頌水閣
  • 大埔怡雅苑怡亮閣
  • 粉嶺昌盛苑昌兆閣
  • 筲箕灣東旭苑東寧閣
  • 將軍澳維景灣畔9座
  • 又一村又一居7座
  • 牛頭角利基大廈B座
  • 觀塘康麗園B座
  • 紅磡黃埔花園棕櫚苑2座
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑1座
  • 屯門兆山苑樟景閣
  • 灣仔灣景中心B座
  • 荃灣縉庭山1座
  • 馬鞍山觀瀾雅軒4座
  • 屯門叠茵庭4座
  • 屯門叠茵庭6座
  • 牛頭角嘉和園嘉仁大廈
  • 沙田禾輋邨欣和樓
  • 馬鞍山嵐岸7座
  • 北角城市花園8座
  • 西營盤縉城峰2座
  • 薄扶林學士臺3座
  • 大埔宏福苑宏志閣
  • 大角咀浪澄灣3座
  • 沙田愉翠苑愉勤閣
  • 荃灣翠豐臺2座
  • 屯門卓爾居1座
  • 沙田帝堡城5座
  • 鰂魚涌康怡花園P1座
  • 何文田愛民邨康民樓

當局表示，2022年7月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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