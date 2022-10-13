強制檢測｜70住宅上榜　涉觀瀾雅軒、城市花園、帝堡城 (附名單)

政府今日(10月13日)發出強制檢測公告，把70個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月14日或10月15日接受檢測。

曾於10月7日至10月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

葵涌石蔭邨仁石樓

藍田滙景花園14座

牛頭角彩盈邨盈康樓

薄扶林寶翠園2座

沙田水泉澳邨城泉樓

葵涌葵馥苑樂葵閣

秀茂坪秀茂坪邨秀安樓

鑽石山鳳德邨銀鳳樓

將軍澳彩明苑彩梅閣

將軍澳富寧花園5座

油塘油麗邨碧麗樓

馬鞍山嵐岸3座

鰂魚涌康景花園A座

將軍澳東港城3座

東涌逸東一邨平逸樓

東涌昇薈2座

黃大仙豪苑3座

旺角富榮花園4座

屯門兆康苑兆順閣

茶果嶺麗港城35座

天水圍嘉湖山莊景湖居1座

屯門南浪海灣3座

元朗朗屏邨燕屏樓

屯門富泰邨頌泰樓

葵涌高盛臺1座

柴灣杏花邨26座

粉嶺碧湖花園5座

柴灣怡翠苑逸怡閣

鰂魚涌太古城富天閣

紅磡海逸豪園11座

紅磡海逸豪園9座

鰂魚涌康景花園C座

青衣海悅花園3座

馬鞍山新港城E座

油麻地駿發花園4座

青衣海欣花園3座

橫頭磡富強苑富逸閣

沙田欣廷軒3座

粉嶺榮福中心2座

柴灣富景花園8座

天水圍天頌苑頌水閣

大埔怡雅苑怡亮閣

粉嶺昌盛苑昌兆閣

筲箕灣東旭苑東寧閣

將軍澳維景灣畔9座

又一村又一居7座

牛頭角利基大廈B座

觀塘康麗園B座

紅磡黃埔花園棕櫚苑2座

紅磡黃埔花園翠楊苑1座

屯門兆山苑樟景閣

灣仔灣景中心B座

荃灣縉庭山1座

馬鞍山觀瀾雅軒4座

屯門叠茵庭4座

屯門叠茵庭6座

牛頭角嘉和園嘉仁大廈

沙田禾輋邨欣和樓

馬鞍山嵐岸7座

北角城市花園8座

西營盤縉城峰2座

薄扶林學士臺3座

大埔宏福苑宏志閣

大角咀浪澄灣3座

沙田愉翠苑愉勤閣

荃灣翠豐臺2座

屯門卓爾居1座

沙田帝堡城5座

鰂魚涌康怡花園P1座

何文田愛民邨康民樓

當局表示，2022年7月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。