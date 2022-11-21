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2022-11-21 20:32:06

強制檢測｜70地點上榜　涉冠德苑、景田苑、凱樂苑 (附名單)

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冠德苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

冠德苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(11月21日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處70個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月22日或11月23日接受檢測。

曾於11月15日至11月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 香港仔景惠花園2座
  • 將軍澳叠翠軒1座
  • 藍田康栢苑松栢閣
  • 九龍灣德福花園T2座
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣
  • 將軍澳旭輝臺1座
  • 藍田康田苑裕康閣
  • 粉嶺榮福中心5座
  • 大圍美松苑興松閣
  • 將軍澳頌明苑輝明閣
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏安樓
  • 沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣
  • 鴨脷洲海怡半島豐景閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居12座
  • 大角咀維港灣6座
  • 屯門恒豐園3座
  • 半山區樂信臺3座
  • 柴灣怡翠苑逸怡閣
  • 薄扶林置富花園富明苑及富恒苑
  • 荔枝角美孚新邨5期恒柏道5-7號
  • 元朗蝶翠峰尚悅・嶺1座
  • 新蒲崗新蒲崗廣場2座
  • 屯門美樂花園4座
  • 半山區地利根德閣2座
  • 馬鞍山雅典居4座
  • 沙田愉景花園A座
  • 觀塘樂意園2座
  • 大埔雲滙1座
  • 屯門屯門市廣場1座
  • 梅窩銀河苑銀朗閣
  • 粉嶺牽晴間6座
  • 東涌東堤灣畔1座
  • 大圍景田苑敬心閣
  • 九龍塘畢架山峰5座
  • 黃大仙飛鳳街42號長春大廈
  • 堅尼地城寶翠閣A座
  • 土瓜灣定安大廈D座
  • 橫頭磡富強苑富裕閣
  • 沙田偉華中心3座
  • 大角咀浪澄灣2座
  • 鰂魚涌太古城銀星閣
  • 大埔富善花園1座
  • 葵涌嘉翠園2座
  • 馬鞍山峻源2座
  • 大埔廣福道51-59號中嘉閣
  • 紅磡馬頭圍道89-93號福星大廈
  • 汀九恒麗園2座
  • 大埔海寶花園D座
  • 屯門兆安苑定基閣及定志閣
  • 屯門翠林花園D座
  • 元朗鳳攸北街9A號昌威大廈
  • 北角和富中心17座
  • 屯門滿名山滿庭6座
  • 鴨脷洲洪聖街20號利是大廈
  • 屯門怡峰園6座
  • 黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座
  • 大埔太湖花園18座
  • 荃灣縉庭山1座
  • 馬鞍山迎海・駿岸7座
  • 元朗溱柏3座
  • 何文田冠德苑冠榮閣及冠昌閣
  • 何文田皓畋6座
  • 紅磡海逸豪園4座
  • 北角健威花園F座
  • 北角健康村康輝閣
  • 葵涌葵芳閣1座
  • 荃灣海之戀7座
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 大埔廣福邨廣義樓
  • 東涌迎東邨迎福樓

當局表示，2022年8月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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