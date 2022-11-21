強制檢測｜70地點上榜　涉冠德苑、景田苑、凱樂苑 (附名單)

政府今日(11月21日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處70個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月22日或11月23日接受檢測。

曾於11月15日至11月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

香港仔景惠花園2座

將軍澳叠翠軒1座

藍田康栢苑松栢閣

九龍灣德福花園T2座

沙田嘉徑苑嘉善閣

將軍澳旭輝臺1座

藍田康田苑裕康閣

粉嶺榮福中心5座

大圍美松苑興松閣

將軍澳頌明苑輝明閣

橫頭磡橫頭磡邨宏安樓

沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣

鴨脷洲海怡半島豐景閣

天水圍嘉湖山莊景湖居12座

大角咀維港灣6座

屯門恒豐園3座

半山區樂信臺3座

柴灣怡翠苑逸怡閣

薄扶林置富花園富明苑及富恒苑

荔枝角美孚新邨5期恒柏道5-7號

元朗蝶翠峰尚悅・嶺1座

新蒲崗新蒲崗廣場2座

屯門美樂花園4座

半山區地利根德閣2座

馬鞍山雅典居4座

沙田愉景花園A座

觀塘樂意園2座

大埔雲滙1座

屯門屯門市廣場1座

梅窩銀河苑銀朗閣

粉嶺牽晴間6座

東涌東堤灣畔1座

大圍景田苑敬心閣

九龍塘畢架山峰5座

黃大仙飛鳳街42號長春大廈

堅尼地城寶翠閣A座

土瓜灣定安大廈D座

橫頭磡富強苑富裕閣

沙田偉華中心3座

大角咀浪澄灣2座

鰂魚涌太古城銀星閣

大埔富善花園1座

葵涌嘉翠園2座

馬鞍山峻源2座

大埔廣福道51-59號中嘉閣

紅磡馬頭圍道89-93號福星大廈

汀九恒麗園2座

大埔海寶花園D座

屯門兆安苑定基閣及定志閣

屯門翠林花園D座

元朗鳳攸北街9A號昌威大廈

北角和富中心17座

屯門滿名山滿庭6座

鴨脷洲洪聖街20號利是大廈

屯門怡峰園6座

黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座

大埔太湖花園18座

荃灣縉庭山1座

馬鞍山迎海・駿岸7座

元朗溱柏3座

何文田冠德苑冠榮閣及冠昌閣

何文田皓畋6座

紅磡海逸豪園4座

北角健威花園F座

北角健康村康輝閣

葵涌葵芳閣1座

荃灣海之戀7座

長沙灣凱樂苑凱曈閣

大埔廣福邨廣義樓

東涌迎東邨迎福樓

當局表示，2022年8月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。