強制檢測｜73住宅上榜　涉嘉匯、映灣園、美孚新邨 (附名單)

政府今日(9月5日)發出強制檢測公告，把73個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月6日或9月7日接受檢測。

曾於8月30日至9月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田碩門邨喜碩樓

將軍澳明德邨明覺樓

沙田穗禾苑慶盛閣

屯門良景邨良賢樓

觀塘安達邨正達樓

觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

將軍澳廣明苑廣新閣

柴灣峰霞道8號景翠苑

荃灣麗城花園3期5座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

深井碧堤半島1座

屯門澤豐花園澤安樓

東涌逸東一邨清逸樓

黃大仙竹園北邨橡園樓

屯門大興邨興耀樓

藍田碧雲道133號康瑞苑

天水圍天華邨華祐樓

元朗洪福邨洪昌樓

馬鞍山恆安邨恆星樓

將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座

沙田新田圍邨富圍樓

馬鞍山錦龍苑龍昇閣

青衣青逸軒1座

荃灣海濱花園海豐閣

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

馬鞍山錦禧苑錦欣閣

何文田何文田邨適文樓

藍田興田邨美田樓

大埔景雅苑景欣閣

沙田水泉澳邨月泉樓

荃灣梨木樹邨松樹樓

長沙灣海麗邨海和樓

沙田穗禾苑豐裕閣

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

香港仔石排灣邨碧蔚樓

石硤尾石硤尾邨美笙樓

大圍名城1期3座(北翼及南翼)

將軍澳富康花園9座

長沙灣幸福邨福日樓

慈雲山慈正邨正怡樓

天水圍天盛苑盛頤閣

屯門富泰邨賢泰樓

長沙灣宇晴軒6座

柴灣富欣花園6座

觀塘順天邨天池樓

沙田希爾頓中心C座

大埔太和邨麗和樓

天水圍天逸邨逸海樓

油塘油美苑淮美閣

荔枝角美孚新邨1期百老匯街2-4號

荔枝角美孚新邨1期百老匯街6-8號

九龍城龍譽1A座

九龍城龍譽1B座

九龍城龍譽3座

油塘油麗邨信麗樓

鑽石山鳳德邨黛鳳樓

油塘油麗邨秀麗樓

九龍城嘉匯5座

九龍城嘉匯6座

九龍城嘉匯7座

九龍城嘉匯1座

九龍城嘉匯2座

九龍城嘉匯3座

東涌映灣園悅濤軒12座

東涌映灣園悅濤軒10座

東涌映灣園悅濤軒11座

東涌映灣園聽濤軒15座

荔枝角美孚新邨7期荔灣道14-16號

荔枝角美孚新邨7期荔灣道10-12號

荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場9-11號

荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15-17號

荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場1-3號

荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場5-7號

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。