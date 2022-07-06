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2022-07-06 22:30:34

強制檢測｜73地點上榜　涉牛奶冰室、元氣壽司、忠記粥品 (附名單)

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慈雲山中心1樓元氣壽司被納入強制檢測公告。(資料圖片)

慈雲山中心1樓元氣壽司被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(7月6日)發出強制檢測公告，把73個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月7日或7月8日接受檢測。

曾於6月30日至7月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 土瓜灣美光街30號安和園安寧大廈
  • 北角丹拿道44-50號友福園
  • 馬鞍山新港城海濤居3座
  • 鰂魚涌康怡花園P1座
  • 沙田禾輋邨順和樓
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 紅磡鶴園街8號煥然懿居1座
  • 屯門藍地豫豐花園3座
  • 屯門屯門鄉事會路88號天生樓
  • 土瓜灣美景街2號美景樓1期
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 東涌東堤灣畔9座
  • 將軍澳翠林邨康林樓
  • 上水新成路21號金湖居
  • 屯門山景邨景樂樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 東涌裕東苑新東閣
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 藍田啟田邨啟仁樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 大埔大元邨泰怡樓
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 大圍隆亨邨慧心樓
  • 將軍澳雍明苑潤明閣
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 秀茂坪寶達邨達峰樓
  • 上水寶石湖邨紫晶樓
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 柴灣小西灣邨瑞明樓
  • 天水圍天晴邨晴海樓
  • 沙田沙角邨銀鷗樓
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍2座
  • 大埔天鑽1座
  • 青衣宏福花園4座
  • 馬鞍山富安花園12座
  • 屯門建生邨裕生樓
  • 將軍澳安寧花園5座
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 大圍豐盛苑富盛閣
  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 葵涌葵康苑葵明閣
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居1座
  • 將軍澳富康花園3座
  • 天水圍天逸邨逸浪樓
  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 西灣河嘉亨灣2座
  • 鰂魚涌康山花園3座
  • 柴灣環翠邨怡翠樓
  • 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
  • 屯門新圍苑新奐閣

涉及個別指明時間的地方：

  • Oldish　上環東街53號地鋪：7月1日12:30至13:45
  • 鮮芋仙　紅磡黃埔天地美食坊地下G01號鋪：7月1日15:45至16:15
  • 囍運冰室　牛頭角淘大商場2期地下G211-214號鋪：7月1日16:30至17:30
  • 大家樂　馬鞍山錦英苑錦英商場LG1：7月3日17:00至17:30
  • 祥興咖啡室　跑馬地奕蔭街9-11號地下：7月3日08:00至08:30或7月4日09:15至09:45
  • 上海三六九菜館　灣仔柯布連道30-32號地下：7月4日13:30至14:00
  • 星巴克咖啡　將軍澳東港城1樓106號鋪：7月1日10:00至11:00
  • 元氣壽司　慈雲山慈雲山中心1樓109號鋪：7月1日20:00至21:15
  • 潮成園手打魚蛋大王　旺角通菜街109號地下：6月30日23:30至00:45
  • 正斗粥麵專家　跑馬地景光街19-21號珍慶樓地下：7月1日13:30至15:30
  • 牛奶冰室　跑馬地黃泥涌道1A號怡豐大廈LG樓1號鋪：7月2日16:15至17:45
  • 新寧餐廳　銅鑼灣利舞臺廣場16樓B鋪：7月3日14:15至16:15
  • 忠記粥品　中環機利文新街32-34號A鋪：7月4日13:45至15:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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