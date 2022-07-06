強制檢測｜73地點上榜　涉牛奶冰室、元氣壽司、忠記粥品 (附名單)

政府今日(7月6日)發出強制檢測公告，把73個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月7日或7月8日接受檢測。
曾於6月30日至7月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 土瓜灣美光街30號安和園安寧大廈
- 北角丹拿道44-50號友福園
- 馬鞍山新港城海濤居3座
- 鰂魚涌康怡花園P1座
- 沙田禾輋邨順和樓
- 屯門大興邨興昌樓
- 紅磡鶴園街8號煥然懿居1座
- 屯門藍地豫豐花園3座
- 屯門屯門鄉事會路88號天生樓
- 土瓜灣美景街2號美景樓1期
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 東涌東堤灣畔9座
- 將軍澳翠林邨康林樓
- 上水新成路21號金湖居
- 屯門山景邨景樂樓
- 黃大仙天馬苑駿昇閣
- 東涌裕東苑新東閣
- 大埔太和邨喜和樓
- 藍田啟田邨啟仁樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 大埔大元邨泰怡樓
- 大埔寶雅苑逸和閣
- 大圍隆亨邨慧心樓
- 將軍澳雍明苑潤明閣
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
- 東涌迎東邨迎福樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 秀茂坪寶達邨達峰樓
- 上水寶石湖邨紫晶樓
- 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 香港仔田灣邨田康樓
- 柴灣小西灣邨瑞明樓
- 天水圍天晴邨晴海樓
- 沙田沙角邨銀鷗樓
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍2座
- 大埔天鑽1座
- 青衣宏福花園4座
- 馬鞍山富安花園12座
- 屯門建生邨裕生樓
- 將軍澳安寧花園5座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 香港仔田灣邨田健樓
- 葵涌葵康苑葵明閣
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居1座
- 將軍澳富康花園3座
- 天水圍天逸邨逸浪樓
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 西灣河嘉亨灣2座
- 鰂魚涌康山花園3座
- 柴灣環翠邨怡翠樓
- 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
- 屯門新圍苑新奐閣
涉及個別指明時間的地方：
- Oldish 上環東街53號地鋪：7月1日12:30至13:45
- 鮮芋仙 紅磡黃埔天地美食坊地下G01號鋪：7月1日15:45至16:15
- 囍運冰室 牛頭角淘大商場2期地下G211-214號鋪：7月1日16:30至17:30
- 大家樂 馬鞍山錦英苑錦英商場LG1：7月3日17:00至17:30
- 祥興咖啡室 跑馬地奕蔭街9-11號地下：7月3日08:00至08:30或7月4日09:15至09:45
- 上海三六九菜館 灣仔柯布連道30-32號地下：7月4日13:30至14:00
- 星巴克咖啡 將軍澳東港城1樓106號鋪：7月1日10:00至11:00
- 元氣壽司 慈雲山慈雲山中心1樓109號鋪：7月1日20:00至21:15
- 潮成園手打魚蛋大王 旺角通菜街109號地下：6月30日23:30至00:45
- 正斗粥麵專家 跑馬地景光街19-21號珍慶樓地下：7月1日13:30至15:30
- 牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道1A號怡豐大廈LG樓1號鋪：7月2日16:15至17:45
- 新寧餐廳 銅鑼灣利舞臺廣場16樓B鋪：7月3日14:15至16:15
- 忠記粥品 中環機利文新街32-34號A鋪：7月4日13:45至15:00
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。