強制檢測｜73地點上榜　涉牛奶冰室、元氣壽司、忠記粥品 (附名單)

政府今日(7月6日)發出強制檢測公告，把73個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月7日或7月8日接受檢測。

曾於6月30日至7月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

土瓜灣美光街30號安和園安寧大廈

北角丹拿道44-50號友福園

馬鞍山新港城海濤居3座

鰂魚涌康怡花園P1座

沙田禾輋邨順和樓

屯門大興邨興昌樓

紅磡鶴園街8號煥然懿居1座

屯門藍地豫豐花園3座

屯門屯門鄉事會路88號天生樓

土瓜灣美景街2號美景樓1期

元朗朗屏邨喜屏樓

東涌東堤灣畔9座

將軍澳翠林邨康林樓

上水新成路21號金湖居

屯門山景邨景樂樓

黃大仙天馬苑駿昇閣

東涌裕東苑新東閣

大埔太和邨喜和樓

藍田啟田邨啟仁樓

粉嶺祥華邨祥德樓

大埔大元邨泰怡樓

大埔寶雅苑逸和閣

大圍隆亨邨慧心樓

將軍澳雍明苑潤明閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓

東涌迎東邨迎福樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

秀茂坪寶達邨達峰樓

上水寶石湖邨紫晶樓

黃大仙黃大仙上邨啟善樓

將軍澳厚德邨德富樓

香港仔田灣邨田康樓

柴灣小西灣邨瑞明樓

天水圍天晴邨晴海樓

沙田沙角邨銀鷗樓

粉嶺雍盛苑雍華閣

葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

大埔天鑽1座

青衣宏福花園4座

馬鞍山富安花園12座

屯門建生邨裕生樓

將軍澳安寧花園5座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

藍田康雅苑杏雅閣

鴨脷洲利東邨東平樓

將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

東涌滿東邨滿泰樓

大圍豐盛苑富盛閣

大埔運頭塘邨運亨樓

香港仔田灣邨田健樓

葵涌葵康苑葵明閣

天水圍嘉湖山莊賞湖居1座

將軍澳富康花園3座

天水圍天逸邨逸浪樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

西灣河嘉亨灣2座

鰂魚涌康山花園3座

柴灣環翠邨怡翠樓

青衣牙鷹洲街3號青雅苑

屯門新圍苑新奐閣

涉及個別指明時間的地方：

Oldish 上環東街53號地鋪：7月1日12:30至13:45

鮮芋仙 紅磡黃埔天地美食坊地下G01號鋪：7月1日15:45至16:15

囍運冰室 牛頭角淘大商場2期地下G211-214號鋪：7月1日16:30至17:30

大家樂 馬鞍山錦英苑錦英商場LG1：7月3日17:00至17:30

祥興咖啡室 跑馬地奕蔭街9-11號地下：7月3日08:00至08:30或7月4日09:15至09:45

上海三六九菜館 灣仔柯布連道30-32號地下：7月4日13:30至14:00

星巴克咖啡 將軍澳東港城1樓106號鋪：7月1日10:00至11:00

元氣壽司 慈雲山慈雲山中心1樓109號鋪：7月1日20:00至21:15

潮成園手打魚蛋大王 旺角通菜街109號地下：6月30日23:30至00:45

正斗粥麵專家 跑馬地景光街19-21號珍慶樓地下：7月1日13:30至15:30

牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道1A號怡豐大廈LG樓1號鋪：7月2日16:15至17:45

新寧餐廳 銅鑼灣利舞臺廣場16樓B鋪：7月3日14:15至16:15

忠記粥品 中環機利文新街32-34號A鋪：7月4日13:45至15:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。