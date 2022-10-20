強制檢測｜74住宅上榜　涉譽‧港灣、沙頭角邨、高樂花園 (附名單)

政府今日(10月20日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月21日或10月22日接受檢測。
曾於10月14日至10月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 筲箕灣愛東邨愛澤樓
- 粉嶺景盛苑俊景閣
- 東涌富東邨東盛樓
- 葵涌荔欣苑荔林閣
- 葵涌葵盛東邨盛逸樓
- 牛頭角彩霞邨彩日樓
- 沙田溱岸8號3座
- 荃灣灣景花園2座
- 將軍澳富康花園7座
- 大埔景雅苑景悅閣
- 屯門寶田邨4座
- 屯門香港黃金海岸3座
- 觀塘順緻苑順榮閣
- 粉嶺牽晴間7座
- 荃灣荃灣中心廣州樓
- 屯門恒福花園7座
- 新蒲崗譽‧港灣6座
- 柴灣樂軒臺1座
- 葵涌石蔭邨禮石樓
- 柴灣杏翠苑翠瑩閣
- 屯門新屯門中心1座
- 土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣C座
- 大角咀瓏璽3座
- 馬鞍山海典灣5座
- 鰂魚涌太古城富山閣
- 天水圍嘉湖山莊美湖居7座
- 茶果嶺麗港城31座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居12座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居1座
- 深井麗都花園4座
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居5座
- 荃灣萬景峯5座
- 黃大仙翠竹花園7座
- 元朗水邊圍邨泉水樓
- 柴灣小西灣邨瑞滿樓
- 葵涌葵賢苑葵義閣
- 大埔大埔寶馬山6座
- 大圍聚龍居11座
- 長沙灣喜薈3座
- 屯門香港黃金海岸7座
- 大角咀一號銀海8座
- 北角電氣道135號Diva
- 粉嶺維也納花園3座
- 油塘崇信街6號Ocean One
- 馬鞍山雅典居9座
- 荃灣荃威花園B座
- 何文田冠德苑冠榮閣
- 柴灣杏花邨22座
- 鰂魚涌基利路9號太明樓
- 沙頭角沙頭角邨迎海樓
- 半山區列堤頓道52號嘉和苑
- 沙田沙田中心東寧大廈
- 香港仔漁暉苑日暉閣
- 屯門慧豐園4座
- 西營盤高樂花園1座
- 九龍灣麗晶花園20座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居11座
- 鰂魚涌太古城美菊閣
- 沙田愉翠苑愉能閣
- 屯門兆康苑兆豪閣
- 藍田滙景花園13座
- 將軍澳峻瀅5座
- 天水圍俊宏軒9座
- 馬鞍山海栢花園4座
- 馬鞍山海栢花園5座
- 馬鞍山海栢花園6座
- 東涌逸東一邨福逸樓
- 東涌逸東一邨祿逸樓
- 九龍城龍譽1A座
- 九龍城龍譽2B座
- 九龍城龍譽5座
- 九龍城龍譽3座
- 九龍城龍譽2A座
- 九龍城龍譽1B座
當局表示，2022年7月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。