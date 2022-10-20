強制檢測｜74住宅上榜　涉譽‧港灣、沙頭角邨、高樂花園 (附名單)

政府今日(10月20日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月21日或10月22日接受檢測。

曾於10月14日至10月20日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

筲箕灣愛東邨愛澤樓

粉嶺景盛苑俊景閣

東涌富東邨東盛樓

葵涌荔欣苑荔林閣

葵涌葵盛東邨盛逸樓

牛頭角彩霞邨彩日樓

沙田溱岸8號3座

荃灣灣景花園2座

將軍澳富康花園7座

大埔景雅苑景悅閣

屯門寶田邨4座

屯門香港黃金海岸3座

觀塘順緻苑順榮閣

粉嶺牽晴間7座

荃灣荃灣中心廣州樓

屯門恒福花園7座

新蒲崗譽‧港灣6座

柴灣樂軒臺1座

葵涌石蔭邨禮石樓

柴灣杏翠苑翠瑩閣

屯門新屯門中心1座

土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣C座

大角咀瓏璽3座

馬鞍山海典灣5座

鰂魚涌太古城富山閣

天水圍嘉湖山莊美湖居7座

茶果嶺麗港城31座

天水圍嘉湖山莊景湖居12座

天水圍嘉湖山莊美湖居1座

深井麗都花園4座

天水圍嘉湖山莊賞湖居5座

荃灣萬景峯5座

黃大仙翠竹花園7座

元朗水邊圍邨泉水樓

柴灣小西灣邨瑞滿樓

葵涌葵賢苑葵義閣

大埔大埔寶馬山6座

大圍聚龍居11座

長沙灣喜薈3座

屯門香港黃金海岸7座

大角咀一號銀海8座

北角電氣道135號Diva

粉嶺維也納花園3座

油塘崇信街6號Ocean One

馬鞍山雅典居9座

荃灣荃威花園B座

何文田冠德苑冠榮閣

柴灣杏花邨22座

鰂魚涌基利路9號太明樓

沙頭角沙頭角邨迎海樓

半山區列堤頓道52號嘉和苑

沙田沙田中心東寧大廈

香港仔漁暉苑日暉閣

屯門慧豐園4座

西營盤高樂花園1座

九龍灣麗晶花園20座

天水圍嘉湖山莊樂湖居11座

鰂魚涌太古城美菊閣

沙田愉翠苑愉能閣

屯門兆康苑兆豪閣

藍田滙景花園13座

將軍澳峻瀅5座

天水圍俊宏軒9座

馬鞍山海栢花園4座

馬鞍山海栢花園5座

馬鞍山海栢花園6座

東涌逸東一邨福逸樓

東涌逸東一邨祿逸樓

九龍城龍譽1A座

九龍城龍譽2B座

九龍城龍譽5座

九龍城龍譽3座

九龍城龍譽2A座

九龍城龍譽1B座

當局表示，2022年7月20日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。