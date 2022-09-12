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2022-09-12 21:36:07

強制檢測｜74住宅上榜　涉順緻苑、景泰苑、聽濤雅苑 (附名單)

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聽濤雅苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

聽濤雅苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(9月12日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月13日或9月14日接受檢測。

曾於9月6日至9月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 上水清河邨清朗樓
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 天水圍天晴邨晴雲樓
  • 將軍澳彩明苑彩貴閣
  • 沙田廣源邨廣柏樓
  • 牛頭角彩霞邨彩星樓
  • 葵涌安蔭邨康蔭樓
  • 將軍澳寶林邨寶智樓
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 葵涌葵聯邨聯欣樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞心樓
  • 牛池灣曉暉花園2座
  • 樂富杏林街23號康強苑
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 元朗朗屏邨賀屏樓
  • 元朗朗善邨善良樓
  • 觀塘凱滙2座
  • 秀茂坪寶達邨達佳樓
  • 鴨脷洲海怡半島美華閣
  • 東涌裕泰苑裕瑛閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 牛池灣彩虹邨金碧樓
  • 馬鞍山雅濤居1座
  • 油塘油麗邨康麗樓
  • 青衣青華苑華璇閣
  • 屯門良景邨良偉樓
  • 沙田駿洋邨駿爾樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞國樓
  • 薄扶林寶翠園5座
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 馬鞍山錦英苑錦耀閣
  • 藍田德田邨德隆樓
  • 新蒲崗景福街118號景泰苑
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 筲箕灣耀東邨耀福樓
  • 將軍澳叠翠軒2座
  • 沙田綠怡雅苑3座
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
  • 大埔明雅苑明凱閣
  • 筲箕灣愛蝶灣8座
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
  • 元朗洪福邨洪盛樓
  • 觀塘順緻苑順應閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑1座
  • 馬鞍山聽濤雅苑11座
  • 馬鞍山聽濤雅苑3座
  • 馬鞍山聽濤雅苑2座
  • 觀塘順緻苑順祥閣
  • 大埔帝欣苑5座
  • 大埔帝欣苑6座
  • 大埔帝欣苑7座
  • 大埔帝欣苑8座
  • 大埔帝欣苑9座
  • 大埔帝欣苑10座
  • 大埔帝欣苑11座
  • 大埔帝欣苑12座
  • 大埔帝欣苑13座
  • 大埔帝欣苑14座
  • 大埔帝欣苑15座
  • 大埔帝欣苑16座
  • 大埔帝欣苑17座
  • 大埔帝欣苑18座
  • 大埔帝欣苑19座
  • 大埔帝欣苑20座
  • 沙田瀝源邨壽全樓
  • 大埔懷義街8-24號(雙號門牌)大廈
  • 大埔寶鄉街35-39號寶康大廈
  • 大埔安富道2-8,8A,10-12號大廈
  • 觀塘順緻苑順成閣
  • 觀塘順緻苑順康閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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