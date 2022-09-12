強制檢測｜74住宅上榜　涉順緻苑、景泰苑、聽濤雅苑 (附名單)

政府今日(9月12日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月13日或9月14日接受檢測。
曾於9月6日至9月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 上水清河邨清朗樓
- 黃大仙竹園北邨榕園樓
- 天水圍天晴邨晴雲樓
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 沙田廣源邨廣柏樓
- 牛頭角彩霞邨彩星樓
- 葵涌安蔭邨康蔭樓
- 將軍澳寶林邨寶智樓
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 葵涌葵聯邨聯欣樓
- 天水圍天瑞一邨瑞心樓
- 牛池灣曉暉花園2座
- 樂富杏林街23號康強苑
- 沙田禾輋邨民和樓
- 藍田平田邨平旺樓
- 元朗朗屏邨賀屏樓
- 元朗朗善邨善良樓
- 觀塘凱滙2座
- 秀茂坪寶達邨達佳樓
- 鴨脷洲海怡半島美華閣
- 東涌裕泰苑裕瑛閣
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
- 牛池灣彩虹邨金碧樓
- 馬鞍山雅濤居1座
- 油塘油麗邨康麗樓
- 青衣青華苑華璇閣
- 屯門良景邨良偉樓
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 天水圍天瑞一邨瑞國樓
- 薄扶林寶翠園5座
- 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
- 將軍澳健明邨明宇樓
- 馬鞍山錦英苑錦耀閣
- 藍田德田邨德隆樓
- 新蒲崗景福街118號景泰苑
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 將軍澳叠翠軒2座
- 沙田綠怡雅苑3座
- 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
- 大埔明雅苑明凱閣
- 筲箕灣愛蝶灣8座
- 屯門富泰邨健泰樓
- 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 觀塘順緻苑順應閣
- 馬鞍山聽濤雅苑1座
- 馬鞍山聽濤雅苑11座
- 馬鞍山聽濤雅苑3座
- 馬鞍山聽濤雅苑2座
- 觀塘順緻苑順祥閣
- 大埔帝欣苑5座
- 大埔帝欣苑6座
- 大埔帝欣苑7座
- 大埔帝欣苑8座
- 大埔帝欣苑9座
- 大埔帝欣苑10座
- 大埔帝欣苑11座
- 大埔帝欣苑12座
- 大埔帝欣苑13座
- 大埔帝欣苑14座
- 大埔帝欣苑15座
- 大埔帝欣苑16座
- 大埔帝欣苑17座
- 大埔帝欣苑18座
- 大埔帝欣苑19座
- 大埔帝欣苑20座
- 沙田瀝源邨壽全樓
- 大埔懷義街8-24號(雙號門牌)大廈
- 大埔寶鄉街35-39號寶康大廈
- 大埔安富道2-8,8A,10-12號大廈
- 觀塘順緻苑順成閣
- 觀塘順緻苑順康閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。