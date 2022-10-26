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2022-10-26 20:21:17

強制檢測｜74住宅上榜　涉香港仔中心、粉嶺中心、翠竹花園 (附名單)

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粉嶺中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

粉嶺中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(10月26日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月27日或10月28日接受檢測。

曾於10月20日至10月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 薄扶林華富二邨華生樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
  • 大圍雲疊花園6座
  • 上水上水紀律部隊宿舍B座
  • 馬鞍山迎濤灣1座
  • 藍田滙景花園17座
  • 鴨脷洲海怡半島怡滿閣
  • 柴灣富欣花園6座
  • 天水圍天頌苑頌海閣
  • 屯門兆麟苑寶麟閣
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑8座
  • 大埔新興花園康信閣
  • 天水圍天富苑俊富閣
  • 柴灣環翠邨喜翠樓
  • 荃灣荃景圍202號家興大廈A座
  • 大埔大埔太和路15號太和中心1座
  • 馬鞍山嵐岸1座
  • 元朗朗城滙3座
  • 鰂魚涌康蕙花園2座
  • 青衣海欣花園2座
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
  • 長沙灣昇悅居6座
  • 土瓜灣翔龍灣3座
  • 屯門友愛邨愛禮樓1座
  • 北角賽西湖大廈6座
  • 屯門恒順園8座
  • 紅磡香港理工大學學生宿舍賽馬會樓
  • 北角雲景道46號萬德閣B座
  • 何文田俊民苑文愛閣
  • 荃灣豪景花園林景閣
  • 香港仔香港仔中心港泰閣
  • 鰂魚涌太古城彩天閣
  • 馬鞍山迎海．星灣御17座
  • 青衣美景花園11座
  • 薄扶林置富花園富嘉苑
  • 薄扶林置富花園富俊苑
  • 大埔大埔廣場宜德閣
  • 黃大仙豪苑2座
  • 大埔宏福苑宏泰閣
  • 茶果嶺麗港城6座
  • 大圍恒峰花園3座
  • 九龍灣麗晶花園4座
  • 沙田濱景花園4座
  • 藍田滙景花園16座
  • 沙田嘉徑苑嘉愛閣
  • 荃灣麗城花園2期3座
  • 荔枝角曼克頓山3座
  • 銅鑼灣布思道11號年達園
  • 跑馬地樂陶苑A座
  • 西營盤薄扶林道22-32號恒輝大廈
  • 香港仔香港仔中心觀潮閣
  • 紅磡福年新樓B座
  • 北角和富中心4座
  • 赤柱馬坑邨駿馬樓
  • 將軍澳清水灣半島3座
  • 將軍澳和明苑和暢閣
  • 上水上水名都柏林閣
  • 粉嶺粉嶺中心D座
  • 屯門景峰豪庭2座
  • 大角咀君滙港1座
  • 沙田御龍山1座
  • 黃大仙翠竹花園13座
  • 屯門美樂花園8座
  • 牛頭角樂華北邨勤華樓
  • 鰂魚涌太古城金楓閣
  • 屯門卓爾居6座
  • 屯門悅湖山莊11座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
  • 半山區干德道64A號宜安閣
  • 半山區干德道70號僑星閣
  • 半山區干德道66號健園
  • 半山區干德道68號華星閣
  • 薄扶林置富花園富仁苑
  • 沙田博康邨博達樓低座及高座

當局表示，2022年7月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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