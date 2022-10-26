強制檢測｜74住宅上榜　涉香港仔中心、粉嶺中心、翠竹花園 (附名單)

政府今日(10月26日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月27日或10月28日接受檢測。
曾於10月20日至10月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 薄扶林華富二邨華生樓
- 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
- 大圍雲疊花園6座
- 上水上水紀律部隊宿舍B座
- 馬鞍山迎濤灣1座
- 藍田滙景花園17座
- 鴨脷洲海怡半島怡滿閣
- 柴灣富欣花園6座
- 天水圍天頌苑頌海閣
- 屯門兆麟苑寶麟閣
- 紅磡黃埔花園銀竹苑8座
- 大埔新興花園康信閣
- 天水圍天富苑俊富閣
- 柴灣環翠邨喜翠樓
- 荃灣荃景圍202號家興大廈A座
- 大埔大埔太和路15號太和中心1座
- 馬鞍山嵐岸1座
- 元朗朗城滙3座
- 鰂魚涌康蕙花園2座
- 青衣海欣花園2座
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
- 長沙灣昇悅居6座
- 土瓜灣翔龍灣3座
- 屯門友愛邨愛禮樓1座
- 北角賽西湖大廈6座
- 屯門恒順園8座
- 紅磡香港理工大學學生宿舍賽馬會樓
- 北角雲景道46號萬德閣B座
- 何文田俊民苑文愛閣
- 荃灣豪景花園林景閣
- 香港仔香港仔中心港泰閣
- 鰂魚涌太古城彩天閣
- 馬鞍山迎海．星灣御17座
- 青衣美景花園11座
- 薄扶林置富花園富嘉苑
- 薄扶林置富花園富俊苑
- 大埔大埔廣場宜德閣
- 黃大仙豪苑2座
- 大埔宏福苑宏泰閣
- 茶果嶺麗港城6座
- 大圍恒峰花園3座
- 九龍灣麗晶花園4座
- 沙田濱景花園4座
- 藍田滙景花園16座
- 沙田嘉徑苑嘉愛閣
- 荃灣麗城花園2期3座
- 荔枝角曼克頓山3座
- 銅鑼灣布思道11號年達園
- 跑馬地樂陶苑A座
- 西營盤薄扶林道22-32號恒輝大廈
- 香港仔香港仔中心觀潮閣
- 紅磡福年新樓B座
- 北角和富中心4座
- 赤柱馬坑邨駿馬樓
- 將軍澳清水灣半島3座
- 將軍澳和明苑和暢閣
- 上水上水名都柏林閣
- 粉嶺粉嶺中心D座
- 屯門景峰豪庭2座
- 大角咀君滙港1座
- 沙田御龍山1座
- 黃大仙翠竹花園13座
- 屯門美樂花園8座
- 牛頭角樂華北邨勤華樓
- 鰂魚涌太古城金楓閣
- 屯門卓爾居6座
- 屯門悅湖山莊11座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
- 半山區干德道64A號宜安閣
- 半山區干德道70號僑星閣
- 半山區干德道66號健園
- 半山區干德道68號華星閣
- 薄扶林置富花園富仁苑
- 沙田博康邨博達樓低座及高座
當局表示，2022年7月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。