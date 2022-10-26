強制檢測｜74住宅上榜　涉香港仔中心、粉嶺中心、翠竹花園 (附名單)

政府今日(10月26日)發出強制檢測公告，把74個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月27日或10月28日接受檢測。

曾於10月20日至10月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

薄扶林華富二邨華生樓

牛頭角牛頭角上邨常盛樓

大圍雲疊花園6座

上水上水紀律部隊宿舍B座

馬鞍山迎濤灣1座

藍田滙景花園17座

鴨脷洲海怡半島怡滿閣

柴灣富欣花園6座

天水圍天頌苑頌海閣

屯門兆麟苑寶麟閣

紅磡黃埔花園銀竹苑8座

大埔新興花園康信閣

天水圍天富苑俊富閣

柴灣環翠邨喜翠樓

荃灣荃景圍202號家興大廈A座

大埔大埔太和路15號太和中心1座

馬鞍山嵐岸1座

元朗朗城滙3座

鰂魚涌康蕙花園2座

青衣海欣花園2座

葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

長沙灣昇悅居6座

土瓜灣翔龍灣3座

屯門友愛邨愛禮樓1座

北角賽西湖大廈6座

屯門恒順園8座

紅磡香港理工大學學生宿舍賽馬會樓

北角雲景道46號萬德閣B座

何文田俊民苑文愛閣

荃灣豪景花園林景閣

香港仔香港仔中心港泰閣

鰂魚涌太古城彩天閣

馬鞍山迎海．星灣御17座

青衣美景花園11座

薄扶林置富花園富嘉苑

薄扶林置富花園富俊苑

大埔大埔廣場宜德閣

黃大仙豪苑2座

大埔宏福苑宏泰閣

茶果嶺麗港城6座

大圍恒峰花園3座

九龍灣麗晶花園4座

沙田濱景花園4座

藍田滙景花園16座

沙田嘉徑苑嘉愛閣

荃灣麗城花園2期3座

荔枝角曼克頓山3座

銅鑼灣布思道11號年達園

跑馬地樂陶苑A座

西營盤薄扶林道22-32號恒輝大廈

香港仔香港仔中心觀潮閣

紅磡福年新樓B座

北角和富中心4座

赤柱馬坑邨駿馬樓

將軍澳清水灣半島3座

將軍澳和明苑和暢閣

上水上水名都柏林閣

粉嶺粉嶺中心D座

屯門景峰豪庭2座

大角咀君滙港1座

沙田御龍山1座

黃大仙翠竹花園13座

屯門美樂花園8座

牛頭角樂華北邨勤華樓

鰂魚涌太古城金楓閣

屯門卓爾居6座

屯門悅湖山莊11座

天水圍嘉湖山莊景湖居6座

半山區干德道64A號宜安閣

半山區干德道70號僑星閣

半山區干德道66號健園

半山區干德道68號華星閣

薄扶林置富花園富仁苑

沙田博康邨博達樓低座及高座

當局表示，2022年7月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。