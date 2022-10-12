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2022-10-12 20:27:46

強制檢測｜75住宅上榜　涉皓畋、得寶花園、瓏璽 (附名單)

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皓畋有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

皓畋有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(10月12日)發出強制檢測公告，把75個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月13日或10月14日接受檢測。

曾於10月6日至10月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 慈雲山慈民邨民健樓
  • 藍田滙景花園10座
  • 將軍澳叠翠軒4座
  • 荃灣石圍角邨石蘭樓
  • 鰂魚涌栢蕙苑康栢閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 天水圍天盛苑盛勤閣
  • 紅磡海濱南岸7座
  • 荃灣愉景新城4座
  • 九龍灣麗晶花園17座
  • 東涌逸東一邨太逸樓
  • 筲箕灣東濤苑曉濤閣
  • 葵涌石籬二邨石欣樓
  • 葵涌新葵芳花園B座
  • 九龍灣麗晶花園18座
  • 鰂魚涌康山花園2座
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 新蒲崗采頤花園9座
  • 大圍雲疊花園3座
  • 將軍澳頌明苑輝明閣
  • 柴灣高威閣4座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓
  • 葵涌葵芳邨葵喜樓
  • 薄扶林華富一邨華安樓
  • 元朗朗屏8號3座
  • 旺角富榮花園17座
  • 旺角富榮花園10座
  • 掃管笏愛琴海岸2座
  • 大角咀浪澄灣8座
  • 茶果嶺麗港城33座
  • 屯門南浪海灣2座
  • 北角港運城2座
  • 紅磡半島豪庭4座
  • 元朗朗屏邨鵲屏樓
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍1座
  • 元朗翠韻華庭4座
  • 屯門香港黃金海岸9座
  • 屯門彩暉花園E座
  • 薄扶林碧瑤灣26座
  • 東涌昇薈1座
  • 大埔寶湖花園E座
  • 牛池灣峻弦5座
  • 香港仔香港仔中心港富閣
  • 沙田御龍山6座
  • 北角丹拿花園2座
  • 大角咀維港灣2座
  • 荃灣荃景花園3座
  • 屯門悅湖山莊2座
  • 將軍澳峻瀅2座
  • 石硤尾南山邨南安樓
  • 元朗御景園1座
  • 屯門屯富路18號名賢居
  • 大角咀瓏璽2座
  • 北角柏傲山3座
  • 慈雲山毓華里8號永發大廈
  • 愉景灣蘅峯彩暉閣
  • 柴灣杏花邨31座
  • 柴灣杏花邨41座
  • 何文田皓畋3座
  • 半山區樂信臺3座
  • 深井縉皇居2座
  • 石硤尾石硤尾邨美菖樓
  • 何文田冠德苑冠盛閣
  • 屯門華都花園5座
  • 牛頭角得寶花園B座
  • 香港仔漁光邨海鷗樓
  • 牛頭角安基苑基仁閣
  • 沙田駿景園1座
  • 青衣青俊苑俊軒閣
  • 荃灣荃灣廣場2座
  • 薄扶林置富花園富恒苑
  • 薄扶林置富花園富雅苑
  • 鰂魚涌康怡花園D2座
  • 鰂魚涌康怡花園D1座

當局表示，2022年7月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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