強制檢測｜75住宅上榜　涉皓畋、得寶花園、瓏璽 (附名單)

政府今日(10月12日)發出強制檢測公告，把75個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月13日或10月14日接受檢測。

曾於10月6日至10月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

慈雲山慈民邨民健樓

藍田滙景花園10座

將軍澳叠翠軒4座

荃灣石圍角邨石蘭樓

鰂魚涌栢蕙苑康栢閣

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

天水圍天盛苑盛勤閣

紅磡海濱南岸7座

荃灣愉景新城4座

九龍灣麗晶花園17座

東涌逸東一邨太逸樓

筲箕灣東濤苑曉濤閣

葵涌石籬二邨石欣樓

葵涌新葵芳花園B座

九龍灣麗晶花園18座

鰂魚涌康山花園2座

油塘油美苑淑美閣

油塘油美苑澤美閣

新蒲崗采頤花園9座

大圍雲疊花園3座

將軍澳頌明苑輝明閣

柴灣高威閣4座

黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓

葵涌葵芳邨葵喜樓

薄扶林華富一邨華安樓

元朗朗屏8號3座

旺角富榮花園17座

旺角富榮花園10座

掃管笏愛琴海岸2座

大角咀浪澄灣8座

茶果嶺麗港城33座

屯門南浪海灣2座

北角港運城2座

紅磡半島豪庭4座

元朗朗屏邨鵲屏樓

葵涌荔景紀律部隊宿舍1座

元朗翠韻華庭4座

屯門香港黃金海岸9座

屯門彩暉花園E座

薄扶林碧瑤灣26座

東涌昇薈1座

大埔寶湖花園E座

牛池灣峻弦5座

香港仔香港仔中心港富閣

沙田御龍山6座

北角丹拿花園2座

大角咀維港灣2座

荃灣荃景花園3座

屯門悅湖山莊2座

將軍澳峻瀅2座

石硤尾南山邨南安樓

元朗御景園1座

屯門屯富路18號名賢居

大角咀瓏璽2座

北角柏傲山3座

慈雲山毓華里8號永發大廈

愉景灣蘅峯彩暉閣

柴灣杏花邨31座

柴灣杏花邨41座

何文田皓畋3座

半山區樂信臺3座

深井縉皇居2座

石硤尾石硤尾邨美菖樓

何文田冠德苑冠盛閣

屯門華都花園5座

牛頭角得寶花園B座

香港仔漁光邨海鷗樓

牛頭角安基苑基仁閣

沙田駿景園1座

青衣青俊苑俊軒閣

荃灣荃灣廣場2座

薄扶林置富花園富恒苑

薄扶林置富花園富雅苑

鰂魚涌康怡花園D2座

鰂魚涌康怡花園D1座

當局表示，2022年7月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。