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2022-09-07 22:19:25

強制檢測｜75住宅上榜　涉觀塘花園大廈、欣田邨、港灣豪庭 (附名單)

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港灣豪庭有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

港灣豪庭有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(9月7日)發出強制檢測公告，把75個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月8日或9月9日接受檢測。

曾於9月1日至9月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘安達邨仁達樓
  • 屯門欣田邨綠田樓
  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
  • 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
  • 鴨脷洲利東邨東業樓
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 柴灣興華一邨卓華樓
  • 粉嶺華明邨禮明樓
  • 將軍澳怡明邨怡情樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居4座
  • 粉嶺花都廣場2座
  • 天水圍俊宏軒5座
  • 大埔廣福邨廣平樓
  • 荃灣荃灣中心貴陽樓
  • 筲箕灣興東邨興祖樓
  • 屯門山景邨景富樓
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 油塘油麗邨卓麗樓
  • 上水寶石湖邨紫晶樓
  • 馬鞍山富安花園17座
  • 慈雲山慈樂邨樂合樓
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 上水清河邨清平樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓
  • 荃灣麗城花園3期4座
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 大角咀港灣豪庭4座
  • 葵涌賢麗苑賢德閣
  • 牛池灣彩雲一邨長波樓
  • 元朗朗善邨善愛樓
  • 柴灣富怡花園5座
  • 葵涌葵盛東邨盛安樓
  • 將軍澳清水灣半島7座
  • 觀塘凱滙1座
  • 柴灣藍灣半島2座
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 元朗新時代廣場5座
  • 葵涌荔景邨樂景樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 天水圍天瑞一邨瑞泉樓
  • 將軍澳寶盈花園4座
  • 鰂魚涌英皇道997號惠利大廈
  • 柴灣茵翠街9號悅翠苑
  • 藍田德田邨德義樓
  • 長沙灣海麗邨海雅樓
  • 大埔大埔花園A座
  • 大埔大埔花園B座
  • 大埔大埔花園C座
  • 大埔大埔花園D座
  • 大埔大埔花園E座
  • 大埔大埔花園F座
  • 大埔大埔花園G座
  • 大埔大埔花園H座
  • 大埔大埔花園J座
  • 大埔大埔花園K座
  • 大埔大埔花園L座
  • 大埔大埔花園M座
  • 大埔大埔花園N座
  • 大埔大埔花園P座
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺1座
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街37-39號
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街41-43號
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街45-47號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2-4號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街33-35號
  • 北角英皇道183號利都樓
  • 北角電氣道254-280號華凱大廈A座及B座
  • 北角英皇道193-209號英皇中心

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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