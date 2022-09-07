強制檢測｜75住宅上榜　涉觀塘花園大廈、欣田邨、港灣豪庭 (附名單)

政府今日(9月7日)發出強制檢測公告，把75個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月8日或9月9日接受檢測。
曾於9月1日至9月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘安達邨仁達樓
- 屯門欣田邨綠田樓
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
- 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
- 鴨脷洲利東邨東業樓
- 觀塘安泰邨恒泰樓
- 沙田乙明邨明信樓
- 柴灣興華一邨卓華樓
- 粉嶺華明邨禮明樓
- 將軍澳怡明邨怡情樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居4座
- 粉嶺花都廣場2座
- 天水圍俊宏軒5座
- 大埔廣福邨廣平樓
- 荃灣荃灣中心貴陽樓
- 筲箕灣興東邨興祖樓
- 屯門山景邨景富樓
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 油塘油麗邨卓麗樓
- 上水寶石湖邨紫晶樓
- 馬鞍山富安花園17座
- 慈雲山慈樂邨樂合樓
- 將軍澳和明苑和暉閣
- 沙田駿洋邨駿逸樓
- 上水清河邨清平樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓
- 荃灣麗城花園3期4座
- 葵涌石籬二邨石華樓
- 深水埗榮昌邨榮傑樓
- 天水圍天瑞二邨瑞業樓
- 屯門湖景邨湖月樓
- 大角咀港灣豪庭4座
- 葵涌賢麗苑賢德閣
- 牛池灣彩雲一邨長波樓
- 元朗朗善邨善愛樓
- 柴灣富怡花園5座
- 葵涌葵盛東邨盛安樓
- 將軍澳清水灣半島7座
- 觀塘凱滙1座
- 柴灣藍灣半島2座
- 馬鞍山富寶花園11座
- 元朗新時代廣場5座
- 葵涌荔景邨樂景樓
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 天水圍天瑞一邨瑞泉樓
- 將軍澳寶盈花園4座
- 鰂魚涌英皇道997號惠利大廈
- 柴灣茵翠街9號悅翠苑
- 藍田德田邨德義樓
- 長沙灣海麗邨海雅樓
- 大埔大埔花園A座
- 大埔大埔花園B座
- 大埔大埔花園C座
- 大埔大埔花園D座
- 大埔大埔花園E座
- 大埔大埔花園F座
- 大埔大埔花園G座
- 大埔大埔花園H座
- 大埔大埔花園J座
- 大埔大埔花園K座
- 大埔大埔花園L座
- 大埔大埔花園M座
- 大埔大埔花園N座
- 大埔大埔花園P座
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺1座
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街37-39號
- 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街41-43號
- 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街45-47號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2-4號
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街33-35號
- 北角英皇道183號利都樓
- 北角電氣道254-280號華凱大廈A座及B座
- 北角英皇道193-209號英皇中心
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。