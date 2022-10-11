強制檢測｜76住宅上榜　涉一號‧西九龍、香港仔中心、啟朗苑 (附名單)

政府今日(10月11日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月12日或10月13日接受檢測。

曾於10月5日至10月11日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

深井碧堤半島7座

將軍澳廣明苑廣盈閣

元朗屏欣苑屏彥閣

火炭禾上墩街18號彩禾苑

紅磡海濱南岸1座

將軍澳彩明苑彩柳閣

屯門屯門湖康警察宿舍1座

將軍澳頌明苑翠明閣

屯門澤豐花園澤富樓

粉嶺山麗苑楹山閣

葵涌葵俊苑葵裕閣

荃灣爵悅庭北爵軒

柴灣環翠邨富翠樓

沙田綠怡雅苑3座

粉嶺粉嶺中心K座

天水圍嘉湖山莊景湖居14座

沙田帝堡城7座

葵涌葵俊苑葵昌閣

青衣長康邨康華樓

屯門友愛邨愛德樓1座

柴灣藍灣半島7座

荃灣全．城滙7座

長沙灣昌華街23號富華廣場

將軍澳嘉悅1座

深井海韻花園1座

屯門慧豐園1座

荃灣翠濤閣2座

牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

油塘油美苑淮美閣

葵涌荔景邨明景樓

長沙灣碧海藍天2座

天水圍天富苑元富閣

長沙灣泓景臺3座

青衣灝景灣8座

粉嶺山麗苑榕山閣

牛頭角淘大花園J座

北角堡壘街6-8號華康大廈

小欖帝濤灣海琴軒8座

元朗朗晴居9座

北角百福花園德福閣

紅磡黃埔新邨遠榮樓

油塘Peninsula East 1座

薄扶林碧瑤灣25座

觀塘順緻苑順輝閣

西灣河鯉景灣逸華閣

長沙灣一號‧西九龍2座

屯門兆山苑樺景閣

葵涌葵星中心A座

香港仔香港仔中心海瑩閣

青衣青怡花園3座

柴灣高威閣1座

大埔新達廣場3座

牛頭角樂雅苑雅逸閣

葵涌葵涌廣場3座

上環荷李活華庭B座

大埔大埔廣場宜盛閣

西營盤高街48-78號恒陞大樓

大埔宏福苑宏道閣

牛頭角得寶花園A座

荃灣愉景新城9座

荃灣荃景花園10座

屯門翠林花園A座

九龍城啟朗苑啟逸閣

青衣海欣花園6座

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座

屯門南浪海灣1座

鰂魚涌康怡花園A1座

鰂魚涌康怡花園A2座

鰂魚涌康怡花園G2座

鰂魚涌康怡花園G1座

屯門龍門居4座

薄扶林置富花園富榮苑

薄扶林置富花園富興苑

薄扶林置富花園富澤苑

深井浪翠園3座

深井浪翠園4座

當局表示，2022年7月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。