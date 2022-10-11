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2022-10-11 20:07:03

強制檢測｜76住宅上榜　涉一號‧西九龍、香港仔中心、啟朗苑 (附名單)

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啟朗苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

啟朗苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(10月11日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月12日或10月13日接受檢測。

曾於10月5日至10月11日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 深井碧堤半島7座
  • 將軍澳廣明苑廣盈閣
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 火炭禾上墩街18號彩禾苑
  • 紅磡海濱南岸1座
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 屯門屯門湖康警察宿舍1座
  • 將軍澳頌明苑翠明閣
  • 屯門澤豐花園澤富樓
  • 粉嶺山麗苑楹山閣
  • 葵涌葵俊苑葵裕閣
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 柴灣環翠邨富翠樓
  • 沙田綠怡雅苑3座
  • 粉嶺粉嶺中心K座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居14座
  • 沙田帝堡城7座
  • 葵涌葵俊苑葵昌閣
  • 青衣長康邨康華樓
  • 屯門友愛邨愛德樓1座
  • 柴灣藍灣半島7座
  • 荃灣全．城滙7座
  • 長沙灣昌華街23號富華廣場
  • 將軍澳嘉悅1座
  • 深井海韻花園1座
  • 屯門慧豐園1座
  • 荃灣翠濤閣2座
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
  • 油塘油美苑淮美閣
  • 葵涌荔景邨明景樓
  • 長沙灣碧海藍天2座
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 長沙灣泓景臺3座
  • 青衣灝景灣8座
  • 粉嶺山麗苑榕山閣
  • 牛頭角淘大花園J座
  • 北角堡壘街6-8號華康大廈
  • 小欖帝濤灣海琴軒8座
  • 元朗朗晴居9座
  • 北角百福花園德福閣
  • 紅磡黃埔新邨遠榮樓
  • 油塘Peninsula East 1座
  • 薄扶林碧瑤灣25座
  • 觀塘順緻苑順輝閣
  • 西灣河鯉景灣逸華閣
  • 長沙灣一號‧西九龍2座
  • 屯門兆山苑樺景閣
  • 葵涌葵星中心A座
  • 香港仔香港仔中心海瑩閣
  • 青衣青怡花園3座
  • 柴灣高威閣1座
  • 大埔新達廣場3座
  • 牛頭角樂雅苑雅逸閣
  • 葵涌葵涌廣場3座
  • 上環荷李活華庭B座
  • 大埔大埔廣場宜盛閣
  • 西營盤高街48-78號恒陞大樓
  • 大埔宏福苑宏道閣
  • 牛頭角得寶花園A座
  • 荃灣愉景新城9座
  • 荃灣荃景花園10座
  • 屯門翠林花園A座
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 青衣海欣花園6座
  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座
  • 屯門南浪海灣1座
  • 鰂魚涌康怡花園A1座
  • 鰂魚涌康怡花園A2座
  • 鰂魚涌康怡花園G2座
  • 鰂魚涌康怡花園G1座
  • 屯門龍門居4座
  • 薄扶林置富花園富榮苑
  • 薄扶林置富花園富興苑
  • 薄扶林置富花園富澤苑
  • 深井浪翠園3座
  • 深井浪翠園4座

當局表示，2022年7月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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