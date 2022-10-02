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2022-10-02 19:09:33

強制檢測｜76住宅上榜　涉明華大廈、傲雲峰、浩景臺 (附名單)

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明華大廈有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

明華大廈有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(10月2日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月3日或10月4日接受檢測。

曾於9月26日至10月2日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 觀塘順天邨天琴樓
  • 何文田何文田邨靜文樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
  • 黃大仙竹園南邨貴園樓
  • 柴灣杏花邨46座
  • 鴨脷洲海怡半島海暉閣
  • 長沙灣幸俊苑俊禮閣
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓
  • 大埔大元邨泰樂樓C座
  • 牛池灣彩雲一邨游龍樓
  • 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
  • 粉嶺景盛苑欣景閣
  • 薄扶林碧瑤灣27座
  • 西灣河康祥街6號太富樓
  • 茶果嶺麗港城7座
  • 沙田晴碧花園1座
  • 堅尼地城嘉輝花園B座
  • 沙田碧濤花園百利閣
  • 青衣盈翠半島3座
  • 屯門兆麟苑詠麟閣
  • 青衣青泰苑通泰閣
  • 馬鞍山銀湖‧天峰3座
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座
  • 天水圍天恒邨恒滿樓
  • 將軍澳新寶城3座
  • 觀塘順利邨利溢樓
  • 黃大仙天馬苑駿飛閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠桉樓
  • 堅尼地城士美菲路8號美暉大廈
  • 半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座
  • 大圍聚龍居6座
  • 屯門山景邨景榮樓
  • 西灣河鯉景灣安澤閣
  • 跑馬地聚文街3號名仕花園
  • 馬灣珀麗灣10座
  • 堅尼地城士美菲路47號聯興新樓
  • 鰂魚涌基利路7號太吉樓
  • 觀塘功樂道9號富麗花園牡丹閣
  • 屯門叠茵庭8座
  • 石硤尾白田邨澤田樓
  • 紅磡海逸豪園10座
  • 大角咀君滙港1座
  • 油塘崇信街8號鯉灣天下
  • 薄扶林華富一邨華珍樓
  • 筲箕灣明華大廈B座
  • 鰂魚涌英皇道898號華信花園
  • 深井海韻花園4座
  • 大圍恒峰花園3座
  • 九龍灣麗晶花園14座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居4座
  • 葵涌浩景臺5座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居13座
  • 馬鞍山錦泰苑錦基閣
  • 沙田駿景園5座
  • 屯門海典軒2座
  • 藍田滙景花園4座
  • 荃灣愉景新城11座
  • 馬鞍山福安花園1座
  • 青衣藍澄灣6座
  • 大角咀港灣豪庭6座
  • 屯門新圍苑新珮閣
  • 沙田康林苑山林閣
  • 土瓜灣傲雲峰1座
  • 將軍澳新寶城4座
  • 荃灣梨木樹二邨葵樹樓
  • 元朗洪福邨洪喜樓
  • 將軍澳安寧花園1座
  • 元朗洪福邨洪溢樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
  • 將軍澳富康花園10座
  • 將軍澳君傲灣2座
  • 筲箕灣愛民街30-50號鴻利大廈
  • 天水圍俊宏軒10座
  • 天水圍俊宏軒11座
  • 天水圍栢慧豪廷7座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月2日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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