強制檢測｜76住宅上榜　涉明華大廈、傲雲峰、浩景臺 (附名單)

政府今日(10月2日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月3日或10月4日接受檢測。

曾於9月26日至10月2日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田康雅苑杏雅閣

觀塘順天邨天琴樓

何文田何文田邨靜文樓

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

黃大仙竹園南邨貴園樓

柴灣杏花邨46座

鴨脷洲海怡半島海暉閣

長沙灣幸俊苑俊禮閣

橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓

大埔大元邨泰樂樓C座

牛池灣彩雲一邨游龍樓

將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

粉嶺景盛苑欣景閣

薄扶林碧瑤灣27座

西灣河康祥街6號太富樓

茶果嶺麗港城7座

沙田晴碧花園1座

堅尼地城嘉輝花園B座

沙田碧濤花園百利閣

青衣盈翠半島3座

屯門兆麟苑詠麟閣

青衣青泰苑通泰閣

馬鞍山銀湖‧天峰3座

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

天水圍天恒邨恒滿樓

將軍澳新寶城3座

觀塘順利邨利溢樓

黃大仙天馬苑駿飛閣

觀塘翠屏(北)邨翠桉樓

堅尼地城士美菲路8號美暉大廈

半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座

大圍聚龍居6座

屯門山景邨景榮樓

西灣河鯉景灣安澤閣

跑馬地聚文街3號名仕花園

馬灣珀麗灣10座

堅尼地城士美菲路47號聯興新樓

鰂魚涌基利路7號太吉樓

觀塘功樂道9號富麗花園牡丹閣

屯門叠茵庭8座

石硤尾白田邨澤田樓

紅磡海逸豪園10座

大角咀君滙港1座

油塘崇信街8號鯉灣天下

薄扶林華富一邨華珍樓

筲箕灣明華大廈B座

鰂魚涌英皇道898號華信花園

深井海韻花園4座

大圍恒峰花園3座

九龍灣麗晶花園14座

天水圍嘉湖山莊麗湖居4座

葵涌浩景臺5座

天水圍嘉湖山莊樂湖居13座

馬鞍山錦泰苑錦基閣

沙田駿景園5座

屯門海典軒2座

藍田滙景花園4座

荃灣愉景新城11座

馬鞍山福安花園1座

青衣藍澄灣6座

大角咀港灣豪庭6座

屯門新圍苑新珮閣

沙田康林苑山林閣

土瓜灣傲雲峰1座

將軍澳新寶城4座

荃灣梨木樹二邨葵樹樓

元朗洪福邨洪喜樓

將軍澳安寧花園1座

元朗洪福邨洪溢樓

橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓

將軍澳富康花園10座

將軍澳君傲灣2座

筲箕灣愛民街30-50號鴻利大廈

天水圍俊宏軒10座

天水圍俊宏軒11座

天水圍栢慧豪廷7座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月2日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。