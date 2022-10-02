強制檢測｜76住宅上榜　涉明華大廈、傲雲峰、浩景臺 (附名單)

政府今日(10月2日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月3日或10月4日接受檢測。
曾於9月26日至10月2日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 觀塘順天邨天琴樓
- 何文田何文田邨靜文樓
- 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
- 黃大仙竹園南邨貴園樓
- 柴灣杏花邨46座
- 鴨脷洲海怡半島海暉閣
- 長沙灣幸俊苑俊禮閣
- 橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓
- 大埔大元邨泰樂樓C座
- 牛池灣彩雲一邨游龍樓
- 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
- 粉嶺景盛苑欣景閣
- 薄扶林碧瑤灣27座
- 西灣河康祥街6號太富樓
- 茶果嶺麗港城7座
- 沙田晴碧花園1座
- 堅尼地城嘉輝花園B座
- 沙田碧濤花園百利閣
- 青衣盈翠半島3座
- 屯門兆麟苑詠麟閣
- 青衣青泰苑通泰閣
- 馬鞍山銀湖‧天峰3座
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座
- 天水圍天恒邨恒滿樓
- 將軍澳新寶城3座
- 觀塘順利邨利溢樓
- 黃大仙天馬苑駿飛閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠桉樓
- 堅尼地城士美菲路8號美暉大廈
- 半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座
- 大圍聚龍居6座
- 屯門山景邨景榮樓
- 西灣河鯉景灣安澤閣
- 跑馬地聚文街3號名仕花園
- 馬灣珀麗灣10座
- 堅尼地城士美菲路47號聯興新樓
- 鰂魚涌基利路7號太吉樓
- 觀塘功樂道9號富麗花園牡丹閣
- 屯門叠茵庭8座
- 石硤尾白田邨澤田樓
- 紅磡海逸豪園10座
- 大角咀君滙港1座
- 油塘崇信街8號鯉灣天下
- 薄扶林華富一邨華珍樓
- 筲箕灣明華大廈B座
- 鰂魚涌英皇道898號華信花園
- 深井海韻花園4座
- 大圍恒峰花園3座
- 九龍灣麗晶花園14座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居4座
- 葵涌浩景臺5座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居13座
- 馬鞍山錦泰苑錦基閣
- 沙田駿景園5座
- 屯門海典軒2座
- 藍田滙景花園4座
- 荃灣愉景新城11座
- 馬鞍山福安花園1座
- 青衣藍澄灣6座
- 大角咀港灣豪庭6座
- 屯門新圍苑新珮閣
- 沙田康林苑山林閣
- 土瓜灣傲雲峰1座
- 將軍澳新寶城4座
- 荃灣梨木樹二邨葵樹樓
- 元朗洪福邨洪喜樓
- 將軍澳安寧花園1座
- 元朗洪福邨洪溢樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
- 將軍澳富康花園10座
- 將軍澳君傲灣2座
- 筲箕灣愛民街30-50號鴻利大廈
- 天水圍俊宏軒10座
- 天水圍俊宏軒11座
- 天水圍栢慧豪廷7座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月2日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。