強制檢測｜76住宅上榜　涉One Homantin、晉名峰、置富花園 (附名單)

政府今日(10月10日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月11日或10月12日接受檢測。
曾於10月4日至10月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 深井麗都花園1座
- 慈雲山慈愛苑愛榮閣
- 沙田富豪花園雅仕閣
- 北角城市花園10座
- 荃灣愉景新城5座
- 天水圍慧景軒2座
- 將軍澳寶盈花園5座
- 將軍澳康盛花園2座
- 沙田愉翠苑愉齊閣
- 荃灣愉景新城12座
- 藍田滙景花園17座
- 屯門悅湖山莊10座
- 慈雲山慈愛苑愛祥閣
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 將軍澳明德邨明道樓
- 沙田駿洋邨駿逸樓
- 沙田晉名峰E座
- 北角富雅花園金桃閣
- 鰂魚涌太古城建安閣
- 元朗新時代廣場3座
- 大埔怡雅苑怡順閣
- 荃灣豪景花園雅仕閣
- 鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣
- 鰂魚涌太古城啟天閣
- 葵涌新葵興花園C座
- 堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈
- 屯門怡樂花園3座
- 紅磡家維邨家盛樓
- 紅磡煥然懿居1座
- 黃大仙新光中心2座
- 九龍灣麗晶花園19座
- 荃灣海濱花園海寶閣
- 荃灣愉景新城6座
- 何文田亞皆老街112-114號皆興大廈
- 半山區漢寧頓道8號漢寧大廈
- 屯門海慧花園2座
- 大圍聚龍居8座
- 何文田One Homantin 6座
- 屯門恒順園5座
- 石塘咀龍暉花園1座
- 北角樂嘉中心2座
- 銅鑼灣上林1座
- 北角柏傲山5座
- 馬鞍山雅典居3座
- 馬鞍山翠擁華庭10座
- 屯門青棉徑6號好發大廈
- 紅磡黃埔花園銀竹苑2座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑4座
- 沙田花園城雅芳苑
- 柴灣杏花邨33座
- 大埔寶湖花園C座
- 筲箕灣筲箕灣東大街11號金發大廈
- 屯門龍門居1座
- 荃灣海之戀8座
- 大圍美滿里2號美盈苑
- 深井縉皇居1座
- 元朗好順泰大廈B座
- 鰂魚涌太古城智星閣
- 馬鞍山翠擁華庭9座
- 牛頭角樂雅苑雅和閣
- 九龍塘廣播道40號嘉翠園
- 薄扶林薄扶林花園2座
- 東涌東堤灣畔2座
- 薄扶林華富一邨華光樓
- 荃灣荃德花園D座
- 橫頭磡富強苑富寧閣
- 黃大仙翠竹花園6座
- 屯門龍門居13座
- 油塘油麗邨卓麗樓
- 薄扶林置富花園富昌苑
- 薄扶林置富花園富明苑
- 薄扶林置富花園富嘉苑
- 深井浪翠園1座
- 深井浪翠園2座
- 將軍澳富寧花園3座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。