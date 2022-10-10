強制檢測｜76住宅上榜　涉One Homantin、晉名峰、置富花園 (附名單)

政府今日(10月10日)發出強制檢測公告，把76個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月11日或10月12日接受檢測。

曾於10月4日至10月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田廣田邨廣逸樓

深井麗都花園1座

慈雲山慈愛苑愛榮閣

沙田富豪花園雅仕閣

北角城市花園10座

荃灣愉景新城5座

天水圍慧景軒2座

將軍澳寶盈花園5座

將軍澳康盛花園2座

沙田愉翠苑愉齊閣

荃灣愉景新城12座

藍田滙景花園17座

屯門悅湖山莊10座

慈雲山慈愛苑愛祥閣

筲箕灣東旭苑東麗閣

將軍澳明德邨明道樓

沙田駿洋邨駿逸樓

沙田晉名峰E座

北角富雅花園金桃閣

鰂魚涌太古城建安閣

元朗新時代廣場3座

大埔怡雅苑怡順閣

荃灣豪景花園雅仕閣

鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣

鰂魚涌太古城啟天閣

葵涌新葵興花園C座

堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈

屯門怡樂花園3座

紅磡家維邨家盛樓

紅磡煥然懿居1座

黃大仙新光中心2座

九龍灣麗晶花園19座

荃灣海濱花園海寶閣

荃灣愉景新城6座

何文田亞皆老街112-114號皆興大廈

半山區漢寧頓道8號漢寧大廈

屯門海慧花園2座

大圍聚龍居8座

何文田One Homantin 6座

屯門恒順園5座

石塘咀龍暉花園1座

北角樂嘉中心2座

銅鑼灣上林1座

北角柏傲山5座

馬鞍山雅典居3座

馬鞍山翠擁華庭10座

屯門青棉徑6號好發大廈

紅磡黃埔花園銀竹苑2座

紅磡黃埔花園翠楊苑4座

沙田花園城雅芳苑

柴灣杏花邨33座

大埔寶湖花園C座

筲箕灣筲箕灣東大街11號金發大廈

屯門龍門居1座

荃灣海之戀8座

大圍美滿里2號美盈苑

深井縉皇居1座

元朗好順泰大廈B座

鰂魚涌太古城智星閣

馬鞍山翠擁華庭9座

牛頭角樂雅苑雅和閣

九龍塘廣播道40號嘉翠園

薄扶林薄扶林花園2座

東涌東堤灣畔2座

薄扶林華富一邨華光樓

荃灣荃德花園D座

橫頭磡富強苑富寧閣

黃大仙翠竹花園6座

屯門龍門居13座

油塘油麗邨卓麗樓

薄扶林置富花園富昌苑

薄扶林置富花園富明苑

薄扶林置富花園富嘉苑

深井浪翠園1座

深井浪翠園2座

將軍澳富寧花園3座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。