強制檢測｜80地點上榜　涉大埔區指定範圍、悅湖山莊、富榮花園 (附名單)

政府今日(9月27日)發出強制檢測公告，把80個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月28日或9月29日接受檢測。

曾於9月21日至9月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田德田邨德義樓

東涌迎東邨迎趣樓

馬鞍山利安邨利盛樓

鴨脷洲利東邨東昌樓

天水圍天晴邨晴碧樓

青衣長亨邨亨怡樓

香港仔華貴邨華孝樓

大埔怡雅苑怡厚閣

大圍美城苑貴城閣

長沙灣宇晴軒7座

旺角富榮花園11座

元朗Grand Yoho 3座

沙田禾輋邨民和樓

將軍澳維景灣畔10座

青衣盈翠半島7座

東涌海堤灣畔3座

藍田滙景花園10座

將軍澳日出康城Sea To Sky3座

荃灣翠濤閣1座

柴灣杏翠苑翠晶閣

將軍澳尚德邨尚明樓

將軍澳怡心園3座

柴灣興民邨民富樓

茶果嶺麗港城6座

堅尼地城石山街9號寶雅山

屯門悅湖山莊8座

元朗朗屏邨悅屏樓

荃灣麗城花園3期2座

上水翠麗花園2座

馬鞍山聽濤雅苑2座

藍田滙景花園12座

黃大仙翠竹花園11座

何文田愛民邨信民樓

屯門聚康山莊5座

鑽石山星河明居D座

沙田沙田第一城18座

鰂魚涌太古城金山閣

茶果嶺麗港城26座

將軍澳寶林邨寶智樓

長沙灣蘇屋邨百合樓

慈雲山慈樂邨樂合樓

沙田濱景花園4座

屯門山景邨景華樓

青衣盈翠半島6座

觀塘安達邨善達樓

屯門豐景園5座

粉嶺祥華邨祥智樓

油塘油翠苑沃美閣

葵涌葵盛東邨盛國樓

馬鞍山富寶花園7座

荃灣石圍角邨石蘭樓

葵涌葵涌邨碧葵樓

油塘油翠苑溢美閣

觀塘翠屏南邨翠桐樓

新蒲崗采頤花園9座

牛池灣彩雲一邨星辰樓

觀塘安泰邨勇泰樓

青衣長安邨安江樓

粉嶺華明邨富明樓

馬鞍山富寶花園9座

將軍澳安寧花園5座

荃灣德士古道69號尚文苑

柴灣藍灣半島2座

荃灣尚翠苑翠庭閣

天水圍天瑞二邨瑞業樓

筲箕灣耀東邨耀福樓

屯門翠林花園B座

赤柱龍德苑晉德閣

赤柱馬坑邨健馬樓

赤柱龍欣苑龍駿閣

將軍澳帝景灣2座

將軍澳帝景灣5座

將軍澳帝景灣3座

將軍澳帝景灣1座

何文田欣圖軒1座

何文田欣圖軒2座

何文田俊民苑文彥閣

何文田俊民苑文瑞閣

大圍碧田街2號美柏苑

曾於9月21日至9月27日，身處下列範圍逾兩小時的人士：

大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號指明範圍：劃定區域內的大廈或構築物(沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外)

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。