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2022-09-27 20:58:43

強制檢測｜80地點上榜　涉大埔區指定範圍、悅湖山莊、富榮花園 (附名單)

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富榮花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

富榮花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(9月27日)發出強制檢測公告，把80個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月28日或9月29日接受檢測。

曾於9月21日至9月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 藍田德田邨德義樓
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 馬鞍山利安邨利盛樓
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓
  • 天水圍天晴邨晴碧樓
  • 青衣長亨邨亨怡樓
  • 香港仔華貴邨華孝樓
  • 大埔怡雅苑怡厚閣
  • 大圍美城苑貴城閣
  • 長沙灣宇晴軒7座
  • 旺角富榮花園11座
  • 元朗Grand Yoho 3座
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 將軍澳維景灣畔10座
  • 青衣盈翠半島7座
  • 東涌海堤灣畔3座
  • 藍田滙景花園10座
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky3座
  • 荃灣翠濤閣1座
  • 柴灣杏翠苑翠晶閣
  • 將軍澳尚德邨尚明樓
  • 將軍澳怡心園3座
  • 柴灣興民邨民富樓
  • 茶果嶺麗港城6座
  • 堅尼地城石山街9號寶雅山
  • 屯門悅湖山莊8座
  • 元朗朗屏邨悅屏樓
  • 荃灣麗城花園3期2座
  • 上水翠麗花園2座
  • 馬鞍山聽濤雅苑2座
  • 藍田滙景花園12座
  • 黃大仙翠竹花園11座
  • 何文田愛民邨信民樓
  • 屯門聚康山莊5座
  • 鑽石山星河明居D座
  • 沙田沙田第一城18座
  • 鰂魚涌太古城金山閣
  • 茶果嶺麗港城26座
  • 將軍澳寶林邨寶智樓
  • 長沙灣蘇屋邨百合樓
  • 慈雲山慈樂邨樂合樓
  • 沙田濱景花園4座
  • 屯門山景邨景華樓
  • 青衣盈翠半島6座
  • 觀塘安達邨善達樓
  • 屯門豐景園5座
  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 油塘油翠苑沃美閣
  • 葵涌葵盛東邨盛國樓
  • 馬鞍山富寶花園7座
  • 荃灣石圍角邨石蘭樓
  • 葵涌葵涌邨碧葵樓
  • 油塘油翠苑溢美閣
  • 觀塘翠屏南邨翠桐樓
  • 新蒲崗采頤花園9座
  • 牛池灣彩雲一邨星辰樓
  • 觀塘安泰邨勇泰樓
  • 青衣長安邨安江樓
  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 馬鞍山富寶花園9座
  • 將軍澳安寧花園5座
  • 荃灣德士古道69號尚文苑
  • 柴灣藍灣半島2座
  • 荃灣尚翠苑翠庭閣
  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 筲箕灣耀東邨耀福樓
  • 屯門翠林花園B座
  • 赤柱龍德苑晉德閣
  • 赤柱馬坑邨健馬樓
  • 赤柱龍欣苑龍駿閣
  • 將軍澳帝景灣2座
  • 將軍澳帝景灣5座
  • 將軍澳帝景灣3座
  • 將軍澳帝景灣1座
  • 何文田欣圖軒1座
  • 何文田欣圖軒2座
  • 何文田俊民苑文彥閣
  • 何文田俊民苑文瑞閣
  • 大圍碧田街2號美柏苑

曾於9月21日至9月27日，身處下列範圍逾兩小時的人士：

  • 大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號指明範圍：劃定區域內的大廈或構築物(沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外)

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號指明範圍。(政府新聞處)

大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號指明範圍。(政府新聞處)

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