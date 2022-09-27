強制檢測｜80地點上榜　涉大埔區指定範圍、悅湖山莊、富榮花園 (附名單)

政府今日(9月27日)發出強制檢測公告，把80個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月28日或9月29日接受檢測。
曾於9月21日至9月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田德田邨德義樓
- 東涌迎東邨迎趣樓
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 天水圍天晴邨晴碧樓
- 青衣長亨邨亨怡樓
- 香港仔華貴邨華孝樓
- 大埔怡雅苑怡厚閣
- 大圍美城苑貴城閣
- 長沙灣宇晴軒7座
- 旺角富榮花園11座
- 元朗Grand Yoho 3座
- 沙田禾輋邨民和樓
- 將軍澳維景灣畔10座
- 青衣盈翠半島7座
- 東涌海堤灣畔3座
- 藍田滙景花園10座
- 將軍澳日出康城Sea To Sky3座
- 荃灣翠濤閣1座
- 柴灣杏翠苑翠晶閣
- 將軍澳尚德邨尚明樓
- 將軍澳怡心園3座
- 柴灣興民邨民富樓
- 茶果嶺麗港城6座
- 堅尼地城石山街9號寶雅山
- 屯門悅湖山莊8座
- 元朗朗屏邨悅屏樓
- 荃灣麗城花園3期2座
- 上水翠麗花園2座
- 馬鞍山聽濤雅苑2座
- 藍田滙景花園12座
- 黃大仙翠竹花園11座
- 何文田愛民邨信民樓
- 屯門聚康山莊5座
- 鑽石山星河明居D座
- 沙田沙田第一城18座
- 鰂魚涌太古城金山閣
- 茶果嶺麗港城26座
- 將軍澳寶林邨寶智樓
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 慈雲山慈樂邨樂合樓
- 沙田濱景花園4座
- 屯門山景邨景華樓
- 青衣盈翠半島6座
- 觀塘安達邨善達樓
- 屯門豐景園5座
- 粉嶺祥華邨祥智樓
- 油塘油翠苑沃美閣
- 葵涌葵盛東邨盛國樓
- 馬鞍山富寶花園7座
- 荃灣石圍角邨石蘭樓
- 葵涌葵涌邨碧葵樓
- 油塘油翠苑溢美閣
- 觀塘翠屏南邨翠桐樓
- 新蒲崗采頤花園9座
- 牛池灣彩雲一邨星辰樓
- 觀塘安泰邨勇泰樓
- 青衣長安邨安江樓
- 粉嶺華明邨富明樓
- 馬鞍山富寶花園9座
- 將軍澳安寧花園5座
- 荃灣德士古道69號尚文苑
- 柴灣藍灣半島2座
- 荃灣尚翠苑翠庭閣
- 天水圍天瑞二邨瑞業樓
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 屯門翠林花園B座
- 赤柱龍德苑晉德閣
- 赤柱馬坑邨健馬樓
- 赤柱龍欣苑龍駿閣
- 將軍澳帝景灣2座
- 將軍澳帝景灣5座
- 將軍澳帝景灣3座
- 將軍澳帝景灣1座
- 何文田欣圖軒1座
- 何文田欣圖軒2座
- 何文田俊民苑文彥閣
- 何文田俊民苑文瑞閣
- 大圍碧田街2號美柏苑
曾於9月21日至9月27日，身處下列範圍逾兩小時的人士：
- 大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號指明範圍：劃定區域內的大廈或構築物(沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外)
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。