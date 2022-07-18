強制檢測｜81地點上榜　涉譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞 (附名單)

政府今日(7月18日)發出強制檢測公告，把81指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月19日或7月20日接受檢測。
曾於7月12日至7月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 九龍塘廣播道83號嘉皇臺
- 屯門富泰邨迎泰樓
- 上環干諾道西8-14號嘉安大廈
- 半山區舊山頂道8A號花園台3座
- 東涌逸東二邨德逸樓
- 柴灣興華(一)邨興翠樓
- 粉嶺祥華邨祥裕樓
- 黃大仙竹園北邨梅園樓
- 元朗尚悅7座
- 觀塘順天邨天衡樓
- 紅磡聯成大廈燕安閣
- 紅磡聯成大廈龍圖閣
- 元朗朗晴居13座
- 元朗俊賢坊2號恆運樓
- 元朗洪順路9號朗峰園1座
- 牛池灣峻弦6座
- 元朗大棠旭明花園D座
- 元朗西菁街10號好順泰大廈A座
- 元朗裕榮徑11號好旺洋樓
- 鰂魚涌太古城夏宮閣
- 何文田半山壹號37座
- 黃竹坑南濤閣3座
- 半山區寶雲道11B號寶雲殿
- 元朗朗屏邨錦屏樓
- 深水埗匯璽III 7座
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 石硤尾白田邨清田樓
- 天水圍天晴邨晴雲樓
- 馬鞍山泓碧1座
- 將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)
- 屯門兆軒苑逸生閣
- 長沙灣幸福邨福月樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居9座
- 粉嶺花都廣場6座
- 半山區松柏新邨A座
- 紅磡黃埔花園紫荊苑1座
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 長沙灣海麗邨海明樓
- 粉嶺皇后山邨皇頤樓
- 屯門友愛邨愛義樓
- 大埔大元邨泰欣樓
- 茶果嶺麗港城29座
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 大埔怡雅苑怡厚閣
- 鰂魚涌太古城隋宮閣
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 大圍隆亨邨賞心樓
- 天水圍天富苑元富閣
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 大圍美田邨美全樓
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 觀塘凱滙3座
- 將軍澳健明邨明日樓
- 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
- 何文田欣圖軒1座
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
涉及個別指明時間的地方：
- 譚仔雲南米線 旺角海富商場地下8-9號鋪：7月13日12:00至12:30、17:00至17:30或7月14日12:00至12:30
- 祺森冰室 坪洲坪洲永安街3號地下B鋪：7月13日11:00至12:00
- 自家麵 西貢敬民街9號高勝樓地下G1號鋪：7月14日12:30至13:15
- 金滿塘 大角咀櫸樹街54號富多來商場二期地下18號鋪：7月13日08:00至08:30
- 雲桂香米線專門店 大角咀埃華街56號地下：7月13日11:45至12:15
- 太興 大角咀新九龍廣場1樓161號鋪：7月14日08:00至08:45
- 譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下56-58,59B及59C號鋪：7月13日12:00至12:45
- 丼丼屋 青衣青衣城2樓212號鋪：7月13日13:30至14:00
- 元氣壽司高速線 粉嶺粉嶺名都商場2樓51鋪：7月14日20:15至21:30
- 譚仔雲南米線 尖沙咀海港城港威商場4樓4001號鋪：7月13日12:45至13:45
- 藍鳥葡國餐廳 沙田禾輋廣場2樓251-252及254-255號鋪：7月14日13:00至13:45
- 麥當勞 尖沙咀海港城港威商場4樓4002號鋪：7月14日09:00至09:30
- 龍川上海料理 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下：7月14日13:15至14:45
- 蘇媽.蘇媽 尖沙咀加連威老道10號加威中心地下：7月14日20:15至21:30
- We Time Café 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下6號鋪：7月13日13:00至14:30
- 樂園魚旦專家 觀塘協和街111號建德大樓地下：7月13日19:15至19:30
- 成發美食 觀塘嘉樂街27號地下：7月13日08:00至08:30、7月14日08:00至08:30或12:45至13:0
- 寶島餐廳 元朗裕景坊15-25號玉成大廈地下E鋪：7月13日12:30至13:15
- Oolaa 東涌東薈城名店倉地下GF30號鋪：7月13日13:45至14:45
- can.teen 香港國際機場離港層7樓7T090號鋪：7月15日17:00至18:00或7月17日15:00至16:00
- 啟翔一職員餐廳 香港國際機場行李處理大堂2樓2E503號鋪：7月14日14:45至16:00或7月16日15:45至16:45
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。