強制檢測｜81地點上榜　涉譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞 (附名單)

政府今日(7月18日)發出強制檢測公告，把81指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月19日或7月20日接受檢測。

曾於7月12日至7月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

九龍塘廣播道83號嘉皇臺

屯門富泰邨迎泰樓

上環干諾道西8-14號嘉安大廈

半山區舊山頂道8A號花園台3座

東涌逸東二邨德逸樓

柴灣興華(一)邨興翠樓

粉嶺祥華邨祥裕樓

黃大仙竹園北邨梅園樓

元朗尚悅7座

觀塘順天邨天衡樓

紅磡聯成大廈燕安閣

紅磡聯成大廈龍圖閣

元朗朗晴居13座

元朗俊賢坊2號恆運樓

元朗洪順路9號朗峰園1座

牛池灣峻弦6座

元朗大棠旭明花園D座

元朗西菁街10號好順泰大廈A座

元朗裕榮徑11號好旺洋樓

鰂魚涌太古城夏宮閣

何文田半山壹號37座

黃竹坑南濤閣3座

半山區寶雲道11B號寶雲殿

元朗朗屏邨錦屏樓

深水埗匯璽III 7座

將軍澳翠林邨彩林樓

石硤尾白田邨清田樓

天水圍天晴邨晴雲樓

馬鞍山泓碧1座

將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)

屯門兆軒苑逸生閣

長沙灣幸福邨福月樓

天水圍嘉湖山莊景湖居9座

粉嶺花都廣場6座

半山區松柏新邨A座

紅磡黃埔花園紫荊苑1座

藍田廣田邨廣逸樓

長沙灣海麗邨海明樓

粉嶺皇后山邨皇頤樓

屯門友愛邨愛義樓

大埔大元邨泰欣樓

茶果嶺麗港城29座

沙田廣源邨廣棉樓

大埔怡雅苑怡厚閣

鰂魚涌太古城隋宮閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

慈雲山慈正邨正旭樓

九龍城德朗邨德瑩樓

大圍隆亨邨賞心樓

天水圍天富苑元富閣

馬鞍山利安邨利盛樓

大圍美田邨美全樓

筲箕灣東欣苑歡欣閣

長沙灣麗翠苑麗森閣

觀塘凱滙3座

將軍澳健明邨明日樓

葵涌麗瑤邨樂瑤樓

何文田欣圖軒1座

香港仔鴻福苑鴻麗閣

牛池灣彩虹邨金漢樓

涉及個別指明時間的地方：

譚仔雲南米線 旺角海富商場地下8-9號鋪：7月13日12:00至12:30、17:00至17:30或7月14日12:00至12:30

祺森冰室 坪洲坪洲永安街3號地下B鋪：7月13日11:00至12:00

自家麵 西貢敬民街9號高勝樓地下G1號鋪：7月14日12:30至13:15

金滿塘 大角咀櫸樹街54號富多來商場二期地下18號鋪：7月13日08:00至08:30

雲桂香米線專門店 大角咀埃華街56號地下：7月13日11:45至12:15

太興 大角咀新九龍廣場1樓161號鋪：7月14日08:00至08:45

譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下56-58,59B及59C號鋪：7月13日12:00至12:45

丼丼屋 青衣青衣城2樓212號鋪：7月13日13:30至14:00

元氣壽司高速線 粉嶺粉嶺名都商場2樓51鋪：7月14日20:15至21:30

譚仔雲南米線 尖沙咀海港城港威商場4樓4001號鋪：7月13日12:45至13:45

藍鳥葡國餐廳 沙田禾輋廣場2樓251-252及254-255號鋪：7月14日13:00至13:45

麥當勞 尖沙咀海港城港威商場4樓4002號鋪：7月14日09:00至09:30

龍川上海料理 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下：7月14日13:15至14:45

蘇媽.蘇媽 尖沙咀加連威老道10號加威中心地下：7月14日20:15至21:30

We Time Café 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下6號鋪：7月13日13:00至14:30

樂園魚旦專家 觀塘協和街111號建德大樓地下：7月13日19:15至19:30

成發美食 觀塘嘉樂街27號地下：7月13日08:00至08:30、7月14日08:00至08:30或12:45至13:0

寶島餐廳 元朗裕景坊15-25號玉成大廈地下E鋪：7月13日12:30至13:15

Oolaa 東涌東薈城名店倉地下GF30號鋪：7月13日13:45至14:45

can.teen 香港國際機場離港層7樓7T090號鋪：7月15日17:00至18:00或7月17日15:00至16:00

啟翔一職員餐廳 香港國際機場行李處理大堂2樓2E503號鋪：7月14日14:45至16:00或7月16日15:45至16:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。