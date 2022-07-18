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2022-07-18 22:52:43

強制檢測｜81地點上榜　涉譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞 (附名單)

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譚仔三哥米線有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片)

譚仔三哥米線有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(7月18日)發出強制檢測公告，把81指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月19日或7月20日接受檢測。

曾於7月12日至7月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 九龍塘廣播道83號嘉皇臺
  • 屯門富泰邨迎泰樓
  • 上環干諾道西8-14號嘉安大廈
  • 半山區舊山頂道8A號花園台3座
  • 東涌逸東二邨德逸樓
  • 柴灣興華(一)邨興翠樓
  • 粉嶺祥華邨祥裕樓
  • 黃大仙竹園北邨梅園樓
  • 元朗尚悅7座
  • 觀塘順天邨天衡樓
  • 紅磡聯成大廈燕安閣
  • 紅磡聯成大廈龍圖閣
  • 元朗朗晴居13座
  • 元朗俊賢坊2號恆運樓
  • 元朗洪順路9號朗峰園1座
  • 牛池灣峻弦6座
  • 元朗大棠旭明花園D座
  • 元朗西菁街10號好順泰大廈A座
  • 元朗裕榮徑11號好旺洋樓
  • 鰂魚涌太古城夏宮閣
  • 何文田半山壹號37座
  • 黃竹坑南濤閣3座
  • 半山區寶雲道11B號寶雲殿
  • 元朗朗屏邨錦屏樓
  • 深水埗匯璽III 7座
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 石硤尾白田邨清田樓
  • 天水圍天晴邨晴雲樓
  • 馬鞍山泓碧1座
  • 將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)
  • 屯門兆軒苑逸生閣
  • 長沙灣幸福邨福月樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居9座
  • 粉嶺花都廣場6座
  • 半山區松柏新邨A座
  • 紅磡黃埔花園紫荊苑1座
  • 藍田廣田邨廣逸樓
  • 長沙灣海麗邨海明樓
  • 粉嶺皇后山邨皇頤樓
  • 屯門友愛邨愛義樓
  • 大埔大元邨泰欣樓
  • 茶果嶺麗港城29座
  • 沙田廣源邨廣棉樓
  • 大埔怡雅苑怡厚閣
  • 鰂魚涌太古城隋宮閣
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
  • 慈雲山慈正邨正旭樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 大圍隆亨邨賞心樓
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 馬鞍山利安邨利盛樓
  • 大圍美田邨美全樓
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 觀塘凱滙3座
  • 將軍澳健明邨明日樓
  • 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
  • 何文田欣圖軒1座
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 牛池灣彩虹邨金漢樓

涉及個別指明時間的地方：

  • 譚仔雲南米線　旺角海富商場地下8-9號鋪：7月13日12:00至12:30、17:00至17:30或7月14日12:00至12:30
  • 祺森冰室　坪洲坪洲永安街3號地下B鋪：7月13日11:00至12:00
  • 自家麵　西貢敬民街9號高勝樓地下G1號鋪：7月14日12:30至13:15
  • 金滿塘　大角咀櫸樹街54號富多來商場二期地下18號鋪：7月13日08:00至08:30
  • 雲桂香米線專門店　大角咀埃華街56號地下：7月13日11:45至12:15
  • 太興　大角咀新九龍廣場1樓161號鋪：7月14日08:00至08:45
  • 譚仔三哥米線　沙田置富第一城地下56-58,59B及59C號鋪：7月13日12:00至12:45
  • 丼丼屋　青衣青衣城2樓212號鋪：7月13日13:30至14:00
  • 元氣壽司高速線　粉嶺粉嶺名都商場2樓51鋪：7月14日20:15至21:30
  • 譚仔雲南米線　尖沙咀海港城港威商場4樓4001號鋪：7月13日12:45至13:45
  • 藍鳥葡國餐廳　沙田禾輋廣場2樓251-252及254-255號鋪：7月14日13:00至13:45
  • 麥當勞　尖沙咀海港城港威商場4樓4002號鋪：7月14日09:00至09:30
  • 龍川上海料理　葵涌光輝圍21號昌發大廈地下：7月14日13:15至14:45
  • 蘇媽.蘇媽　尖沙咀加連威老道10號加威中心地下：7月14日20:15至21:30
  • We Time Café　葵涌光輝圍21號昌發大廈地下6號鋪：7月13日13:00至14:30
  • 樂園魚旦專家　觀塘協和街111號建德大樓地下：7月13日19:15至19:30
  • 成發美食　觀塘嘉樂街27號地下：7月13日08:00至08:30、7月14日08:00至08:30或12:45至13:0
  • 寶島餐廳　元朗裕景坊15-25號玉成大廈地下E鋪：7月13日12:30至13:15
  • Oolaa　東涌東薈城名店倉地下GF30號鋪：7月13日13:45至14:45
  • can.teen　香港國際機場離港層7樓7T090號鋪：7月15日17:00至18:00或7月17日15:00至16:00
  • 啟翔一職員餐廳　香港國際機場行李處理大堂2樓2E503號鋪：7月14日14:45至16:00或7月16日15:45至16:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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