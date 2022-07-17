強制檢測｜81地點上榜　涉Red MR、麥當勞、爭鮮 (附名單)

政府今日(7月17日)發出強制檢測公告，把81個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月18日或7月19日接受檢測。

曾於7月11日至7月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳維景灣畔8座

紅磡海逸豪園12座

長沙灣宇晴軒6座

九龍塘廣播道41號萬寶閣

掃管笏上源5B座

元朗阜財街14號宏豐大廈

香港仔雅濤閣3座

紅磡黃埔花園百合苑7座

紅磡黃埔花園翠楊苑1座

長沙灣元州邨元禧樓

鰂魚涌太古城齊宮閣

牛頭角牛頭角下邨貴華樓

將軍澳英明苑明安閣

粉嶺欣盛苑欣喜閣

天水圍嘉湖山莊景湖居14座

荔枝角美孚新邨3期吉利徑6-8號

觀塘順天邨天樂樓

元朗合財街33號合益大廈

沙田駿洋邨駿爾樓

九龍城德朗邨德珮樓

屯門良景邨良傑樓

天水圍天頌苑頌水閣

長沙灣永康街50D-50E號

長沙灣幸俊苑俊賢閣

天水圍天富苑朗富閣

天水圍天逸邨逸江樓

大埔翠樂街11號美豐花園B座

尖沙咀柯士甸道65號幸運大廈

馬鞍山富寶花園5座

大圍名城3期1座

天水圍天慈邨慈心樓

秀茂坪秀茂坪邨秀富樓

將軍澳消防處將軍澳員佐級人員宿舍二座

屯門良景邨良英樓

將軍澳日出康城首都6座(左翼及右翼)

油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-A座

茶果嶺茶果嶺道167-175號祐福樓

將軍澳景林邨景松樓

粉嶺華明邨添明樓

慈雲山慈正邨正泰樓

黃大仙啟德花園3座

大圍曉翠山莊2座

秀茂坪寶達邨達貴樓

大埔頌雅苑頌善閣

長沙灣凱樂苑凱曈閣

柴灣柴灣邨灣畔樓

沙田豐和邨和悅樓

元朗屏欣苑屏泰閣

沙田乙明邨明恩樓

九龍城東匯邨匯智樓

葵涌葵芳邨葵健樓

油塘油麗邨逸麗樓

荃灣海濱花園海觀閣

香港仔福群大樓A座

鴨脷洲漁安苑銀安閣

荃灣荃灣中心北京樓

將軍澳健明邨明月樓

牛池灣彩虹邨紫薇樓

馬鞍山耀安邨耀平樓

涉及個別指明時間的地方：

十大碗粥麵專家 深水埗汝洲街43-49號樂勝大廈地下：7月12日19:15至20:15

爭鮮迴轉壽司 粉嶺粉嶺中心購物商場地下101號鋪：7月12日13:00至15:00

鴻運茶餐廳 大圍積德里17號地下：7月12日08:15至08:45

MX 中環大會堂高座地下：7月13日09:45至10:15

牛奶冰室 屯門屯門時代廣場北翼1樓6-7及20-21號鋪：7月13日19:00至19:30

好吃韓國料理 旺角通菜街24號地下E鋪：7月14日12:15至13:00

潮龍園 元朗擊壤路17號順發樓地下D-E鋪：7月12日09:30至10:00或19:45至20:15

金記冰室 元朗元朗廣場2樓277-290號鋪：7月13日20:15至21:45

Accro Coffee 元朗元朗安寧路162-168號金城樓地下D鋪：7月12日14:30至15:30

旭灃飯店 北角渣華道82號地下：7月17日08:15至09:00

錦記粥粉麵飯 紅磡曲街37號地下：7月12日18:45至19:45

樂園魚旦專家 北角電氣道254-280號華凱大廈地下G鋪：7月15日08:30至09:30

冠華冰廳 柴灣柴灣道345號金源洋樓商場地下19-20號鋪：7月14日11:30至12:30

吉野家 紅磡寶其利街45-47號銳光中心地下：7月13日20:00至20:30

周記油渣麵粥粉茶餐廳 深水埗福榮街111-113號地下：7月12日11:15至11:45

麥當勞 旺角彌敦道612-618號好望角大廈地下(部分)及地庫：7月13日13:00至13:30

紅人派對 旺角MPM商場3-4樓：7月12日19:00至7月13日02:00

小方糖甜品 旺角廣華街3號地下：7月13日22:30至23:30

雅苑座 尖沙咀帝苑酒店3樓：7月12日18:15至19:45

炳記茶餐廳 西營盤修打蘭街25號地下：7月12日11:15至11:45

華記餐廳 元朗錦田公路40A號地下：7月12日07:15至07:45或7月13日07:30至08:00

Cova Ristorante & Caffe 銅鑼灣利園1期1樓108A號鋪：7月12日14:30至15:30

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。