強制檢測｜81地點上榜　涉Red MR、麥當勞、爭鮮 (附名單)

政府今日(7月17日)發出強制檢測公告，把81個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月18日或7月19日接受檢測。
曾於7月11日至7月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳維景灣畔8座
- 紅磡海逸豪園12座
- 長沙灣宇晴軒6座
- 九龍塘廣播道41號萬寶閣
- 掃管笏上源5B座
- 元朗阜財街14號宏豐大廈
- 香港仔雅濤閣3座
- 紅磡黃埔花園百合苑7座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑1座
- 長沙灣元州邨元禧樓
- 鰂魚涌太古城齊宮閣
- 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
- 將軍澳英明苑明安閣
- 粉嶺欣盛苑欣喜閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居14座
- 荔枝角美孚新邨3期吉利徑6-8號
- 觀塘順天邨天樂樓
- 元朗合財街33號合益大廈
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 九龍城德朗邨德珮樓
- 屯門良景邨良傑樓
- 天水圍天頌苑頌水閣
- 長沙灣永康街50D-50E號
- 長沙灣幸俊苑俊賢閣
- 天水圍天富苑朗富閣
- 天水圍天逸邨逸江樓
- 大埔翠樂街11號美豐花園B座
- 尖沙咀柯士甸道65號幸運大廈
- 馬鞍山富寶花園5座
- 大圍名城3期1座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
- 將軍澳消防處將軍澳員佐級人員宿舍二座
- 屯門良景邨良英樓
- 將軍澳日出康城首都6座(左翼及右翼)
- 油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-A座
- 茶果嶺茶果嶺道167-175號祐福樓
- 將軍澳景林邨景松樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 黃大仙啟德花園3座
- 大圍曉翠山莊2座
- 秀茂坪寶達邨達貴樓
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 柴灣柴灣邨灣畔樓
- 沙田豐和邨和悅樓
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 沙田乙明邨明恩樓
- 九龍城東匯邨匯智樓
- 葵涌葵芳邨葵健樓
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 香港仔福群大樓A座
- 鴨脷洲漁安苑銀安閣
- 荃灣荃灣中心北京樓
- 將軍澳健明邨明月樓
- 牛池灣彩虹邨紫薇樓
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
涉及個別指明時間的地方：
- 十大碗粥麵專家 深水埗汝洲街43-49號樂勝大廈地下：7月12日19:15至20:15
- 爭鮮迴轉壽司 粉嶺粉嶺中心購物商場地下101號鋪：7月12日13:00至15:00
- 鴻運茶餐廳 大圍積德里17號地下：7月12日08:15至08:45
- MX 中環大會堂高座地下：7月13日09:45至10:15
- 牛奶冰室 屯門屯門時代廣場北翼1樓6-7及20-21號鋪：7月13日19:00至19:30
- 好吃韓國料理 旺角通菜街24號地下E鋪：7月14日12:15至13:00
- 潮龍園 元朗擊壤路17號順發樓地下D-E鋪：7月12日09:30至10:00或19:45至20:15
- 金記冰室 元朗元朗廣場2樓277-290號鋪：7月13日20:15至21:45
- Accro Coffee 元朗元朗安寧路162-168號金城樓地下D鋪：7月12日14:30至15:30
- 旭灃飯店 北角渣華道82號地下：7月17日08:15至09:00
- 錦記粥粉麵飯 紅磡曲街37號地下：7月12日18:45至19:45
- 樂園魚旦專家 北角電氣道254-280號華凱大廈地下G鋪：7月15日08:30至09:30
- 冠華冰廳 柴灣柴灣道345號金源洋樓商場地下19-20號鋪：7月14日11:30至12:30
- 吉野家 紅磡寶其利街45-47號銳光中心地下：7月13日20:00至20:30
- 周記油渣麵粥粉茶餐廳 深水埗福榮街111-113號地下：7月12日11:15至11:45
- 麥當勞 旺角彌敦道612-618號好望角大廈地下(部分)及地庫：7月13日13:00至13:30
- 紅人派對 旺角MPM商場3-4樓：7月12日19:00至7月13日02:00
- 小方糖甜品 旺角廣華街3號地下：7月13日22:30至23:30
- 雅苑座 尖沙咀帝苑酒店3樓：7月12日18:15至19:45
- 炳記茶餐廳 西營盤修打蘭街25號地下：7月12日11:15至11:45
- 華記餐廳 元朗錦田公路40A號地下：7月12日07:15至07:45或7月13日07:30至08:00
- Cova Ristorante & Caffe 銅鑼灣利園1期1樓108A號鋪：7月12日14:30至15:30
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。