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2022-07-17 22:44:40

強制檢測｜81地點上榜　涉Red MR、麥當勞、爭鮮 (附名單)

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Red MR有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

Red MR有分店被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(7月17日)發出強制檢測公告，把81個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月18日或7月19日接受檢測。

曾於7月11日至7月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳維景灣畔8座
  • 紅磡海逸豪園12座
  • 長沙灣宇晴軒6座
  • 九龍塘廣播道41號萬寶閣
  • 掃管笏上源5B座
  • 元朗阜財街14號宏豐大廈
  • 香港仔雅濤閣3座
  • 紅磡黃埔花園百合苑7座
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑1座
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 鰂魚涌太古城齊宮閣
  • 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
  • 將軍澳英明苑明安閣
  • 粉嶺欣盛苑欣喜閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居14座
  • 荔枝角美孚新邨3期吉利徑6-8號
  • 觀塘順天邨天樂樓
  • 元朗合財街33號合益大廈
  • 沙田駿洋邨駿爾樓
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 屯門良景邨良傑樓
  • 天水圍天頌苑頌水閣
  • 長沙灣永康街50D-50E號
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 天水圍天富苑朗富閣
  • 天水圍天逸邨逸江樓
  • 大埔翠樂街11號美豐花園B座
  • 尖沙咀柯士甸道65號幸運大廈
  • 馬鞍山富寶花園5座
  • 大圍名城3期1座
  • 天水圍天慈邨慈心樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
  • 將軍澳消防處將軍澳員佐級人員宿舍二座
  • 屯門良景邨良英樓
  • 將軍澳日出康城首都6座(左翼及右翼)
  • 油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-A座
  • 茶果嶺茶果嶺道167-175號祐福樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 黃大仙啟德花園3座
  • 大圍曉翠山莊2座
  • 秀茂坪寶達邨達貴樓
  • 大埔頌雅苑頌善閣
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓
  • 沙田豐和邨和悅樓
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 沙田乙明邨明恩樓
  • 九龍城東匯邨匯智樓
  • 葵涌葵芳邨葵健樓
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 香港仔福群大樓A座
  • 鴨脷洲漁安苑銀安閣
  • 荃灣荃灣中心北京樓
  • 將軍澳健明邨明月樓
  • 牛池灣彩虹邨紫薇樓
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓

涉及個別指明時間的地方：

  • 十大碗粥麵專家　深水埗汝洲街43-49號樂勝大廈地下：7月12日19:15至20:15
  • 爭鮮迴轉壽司　粉嶺粉嶺中心購物商場地下101號鋪：7月12日13:00至15:00
  • 鴻運茶餐廳　大圍積德里17號地下：7月12日08:15至08:45
  • MX　中環大會堂高座地下：7月13日09:45至10:15
  • 牛奶冰室　屯門屯門時代廣場北翼1樓6-7及20-21號鋪：7月13日19:00至19:30
  • 好吃韓國料理　旺角通菜街24號地下E鋪：7月14日12:15至13:00
  • 潮龍園　元朗擊壤路17號順發樓地下D-E鋪：7月12日09:30至10:00或19:45至20:15
  • 金記冰室　元朗元朗廣場2樓277-290號鋪：7月13日20:15至21:45
  • Accro Coffee　元朗元朗安寧路162-168號金城樓地下D鋪：7月12日14:30至15:30
  • 旭灃飯店　北角渣華道82號地下：7月17日08:15至09:00
  • 錦記粥粉麵飯　紅磡曲街37號地下：7月12日18:45至19:45
  • 樂園魚旦專家　北角電氣道254-280號華凱大廈地下G鋪：7月15日08:30至09:30
  • 冠華冰廳　柴灣柴灣道345號金源洋樓商場地下19-20號鋪：7月14日11:30至12:30
  • 吉野家　紅磡寶其利街45-47號銳光中心地下：7月13日20:00至20:30
  • 周記油渣麵粥粉茶餐廳　深水埗福榮街111-113號地下：7月12日11:15至11:45
  • 麥當勞　旺角彌敦道612-618號好望角大廈地下(部分)及地庫：7月13日13:00至13:30
  • 紅人派對　旺角MPM商場3-4樓：7月12日19:00至7月13日02:00
  • 小方糖甜品　旺角廣華街3號地下：7月13日22:30至23:30
  • 雅苑座　尖沙咀帝苑酒店3樓：7月12日18:15至19:45
  • 炳記茶餐廳　西營盤修打蘭街25號地下：7月12日11:15至11:45
  • 華記餐廳　元朗錦田公路40A號地下：7月12日07:15至07:45或7月13日07:30至08:00
  • Cova Ristorante & Caffe　銅鑼灣利園1期1樓108A號鋪：7月12日14:30至15:30

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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