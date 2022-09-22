強制檢測｜83住宅上榜　涉愛琴海岸、瑜翠園、黃埔新邨 (附名單)

政府今日(9月22日)發出強制檢測公告，把83個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月23日或9月24日接受檢測。
曾於9月16日至9月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳明德邨明道樓
- 大圍隆亨邨學心樓高座
- 將軍澳東港城2座
- 油塘油麗邨碧麗樓
- 觀塘凱滙1座
- 觀塘安泰邨恒泰樓
- 大圍美林邨美楓樓
- 馬鞍山新港城C座
- 掃管笏愛琴海岸8座
- 天水圍天頌苑頌波閣
- 葵涌怡峰苑豪峰閣
- 觀塘順利紀律部隊宿舍4座
- 元朗朗屏邨雁屏樓
- 荃灣荃灣中心漢陽樓
- 西灣河欣景花園3座
- 屯門悅湖山莊6座
- 將軍澳將軍澳廣場2座
- 沙田穗禾苑詠茂閣
- 天水圍慧景軒2座
- 上水彩蒲苑彩顏閣
- 屯門兆禧苑雅禧閣
- 油塘高翔苑高恆閣
- 慈雲山慈正邨正康樓
- 半山區堅尼地道4號君珀
- 將軍澳新都城都會豪庭1座
- 鰂魚涌西灣臺18號逸意居1座
- 沙田好運中心棕林閣
- 大圍金獅花園金滿閣
- 黃大仙新光中心1座
- 屯門良德街12號海麗花園1座
- 旺角富榮花園7座
- 掃管笏愛琴海岸2座
- 大圍恒峰花園2座
- 觀塘祥和苑和悅閣
- 鴨脷洲漁安苑霞安閣
- 青衣偉景花園4座
- 大角咀港灣豪庭1座
- 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
- 葵涌葵俊苑葵裕閣
- 藍田康逸苑康年閣
- 北角英皇道395號僑冠大廈A座
- 元朗朗屏邨鳳屏樓
- 牛池灣嘉峰臺1座
- 鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈
- 薄扶林寶翠園1座
- 沙田水泉澳邨清泉樓
- 沙田新田圍邨榮圍樓
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 慈雲山慈安苑安康閣
- 元朗新時代中城M7座
- 紅磡黃埔新邨嘉富樓
- 馬灣珀麗灣18座
- 粉嶺粉嶺中心C座
- 粉嶺牽晴間2座
- 九龍灣德福花園R2座
- 葵涌新葵芳花園B座
- 掃管笏愛琴海岸1座
- 荃灣荃威花園N座
- 荃灣環宇海灣7座
- 油麻地駿發花園3座
- 青衣翠怡花園7座
- 屯門盈豐園2座
- 牛頭角樂華北邨欣華樓
- 葵涌寧峰苑庭峰閣
- 天水圍慧景軒3座
- 將軍澳彩明苑彩松閣
- 將軍澳將軍澳中心5座
- 天水圍俊宏軒1座
- 將軍澳清水灣半島6座
- 薄扶林置富花園富怡苑
- 銅鑼灣東角道24號置安大廈
- 沙田希爾頓中心C座
- 北角英皇道117號嘉信大廈A座
- 屯門美樂花園7座
- 沙田愉翠苑愉賢閣
- 沙田碧濤花園金蘭閣
- 屯門瑜翠園1座
- 觀塘康寧道11號冠天閣
- 將軍澳CAPRI 8座
- 沙田穗禾苑豐年閣
- 又一村又一居31座
- 柴灣環翠邨澤翠樓
- 柴灣杏花邨26座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。