強制舉報虐兒條例草案三讀通過 議員倡提升最高刑罰至1年

為保障兒童政府推出《強制舉報虐兒條例草案》，草案昨日在立法會大會三讀通過；新草案列出構成「嚴重傷害」元素，並引入兩級制刑罰；社工、醫生、教師等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元，刊憲後18個月實施。然而，議員對違例罰則意見不一，有的認為當局應就監禁罰則「加辣」，但亦有人認為無必要在懲罰再「加碼」。
條例草案昨日在79票贊成、1票棄權下，三讀通過。唯一投棄權票的實政圓桌議員田北辰認為判罰過輕，建議將最高刑罰增至1年。他續指，「法例唔夠阻嚇力，對我而言係大打折扣，等同為做而做」，他相信，將來若再有「人神共憤」的虐兒個案發生，不舉報者或會獲得輕判，屆時會引起社會譁然。
代表社福界的狄志遠反駁稱，很難想像專業人員刻意不舉報虐兒個案；法例通過後，如專業人員違反強制舉報虐兒條例是刑事責任，留有案底，會被取消專業資格，一生事業會被摧毁，已產生巨大的阻嚇作用。
勞工及福利局長孫玉菡表示，條例獲得通過，標誌著社會邁出了重要一步，條例最高監禁3個月的罰則水平，與本地法律其他舉報嚴重罪行，如舉報販毒及恐怖活動等相同。他又預計明年將完成制訂《強制舉報者指南》，協助專業人士識別虐兒個案；當局未來亦會增加資源人手及增加兒童留宿宿位等。