強制舉報虐兒條例草案三讀通過 議員倡提升最高刑罰至1年

為保障兒童政府推出《強制舉報虐兒條例草案》，草案昨日在立法會大會三讀通過；新草案列出構成「嚴重傷害」元素，並引入兩級制刑罰；社工、醫生、教師等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元，刊憲後18個月實施。然而，議員對違例罰則意見不一，有的認為當局應就監禁罰則「加辣」，但亦有人認為無必要在懲罰再「加碼」。

條例草案昨日在79票贊成、1票棄權下，三讀通過。唯一投棄權票的實政圓桌議員田北辰認為判罰過輕，建議將最高刑罰增至1年。他續指，「法例唔夠阻嚇力，對我而言係大打折扣，等同為做而做」，他相信，將來若再有「人神共憤」的虐兒個案發生，不舉報者或會獲得輕判，屆時會引起社會譁然。