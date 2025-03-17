強制舉報虐兒機制明年實施 三分二家長不清楚條例內容 四成不知「獨留兒童在家」涉虐兒

因疏忽照顧兒童而涉虐兒罪被捕的新聞時有報道，但一項調查發現，竟有近四成受訪家長不知「獨留兒童在家」可構成虐兒，亦有兩成認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關條例。至於明年1月生效的《強制舉報虐待兒童條例》，有三分二受訪家長表示不清楚條例內容。調查又發現，近八成受訪家長曾因管教子女而情緒波動，其中三成曾情緒失控，但過半未有尋求協助。 為了解家長對保護兒童及《強制舉報虐兒條例》的認知，香港中華基督教青年會(YMCA)去年7至11月進行問卷調查，訪問2,539名育有未成年子女的家長。結果顯示，家長主要透過學校講座或通告(38.4%)、社交媒體(37.1%)及電視台(31.7%)了解舉報機制；惟66.7%稱不清楚機制內容，四成二認為管教子女時可能會不小心觸犯虐兒相關條例，但逾九成家長或存僥倖心態，不擔心自己被檢舉。

YMCA高級企業拓展經理楊智顯指，家長對構成虐兒的行為未有充分認知，不知道「將年幼的孩子獨留在家/處所內」(38%)、「將其困在廁所/房間/廚房/推入衣櫃」(41%)、「故意不讓其上學」(46%)、「讓其有機會私自接觸藥物」(54%)等，均有機會觸犯相關條例；更有19%認為「用物件擊打」不觸犯有關法例。 另外，77%家長不知道牙醫或牙齒衛生員屬「強制舉報條例」列明的「強制舉報者」；部分亦誤以為警察(41%)、目擊者(35%)、鄰居(28%)、同學家長(27%)、親友(27%)等無關人士是「強制舉報者」。

5個家長高比例不認知的構成虐兒行為

85%家長相信溝通比責罰有效 調查又發現，九成家長過去3個月曾因管教子女的問題而感「勞氣」，原因包括生活習慣(57.1%)、學習態度(27.1%)及學業成績(26.7%)；77%曾因而出現情緒波動，其中29%曾情緒失控，但過半家長(51%)未有尋求協助。 此外，部分受訪家長稱，管教子女的知識主要來自個人成長經歷(54.5%)、學校講座或通告(45%)等，並有72%在成長過程中曾經歷或目睹涉嫌虐兒的行為。儘管近三成家長認為適當體罰能改變子女行為，另有一成半坦言在處理子女問題時不能平心靜氣地與他們溝通，但大部分都沒有再體罰下一代，且相信溝通比責罰有效(85.9%)。

法律學者：條例助「撈出」潛在個案 執業律師、客席法學教授蘇文傑表示，虐待兒童可分為身體傷害、精神虐待或心理傷害、性虐待、以及疏忽照顧四個主要領域。他解釋，長期或單次虐待兒童，使其身體機能或肢體受到嚴重傷害，均有機會構成虐待；雖然一般用藤條或間尺「打一兩下手板」未必構成虐兒，但若照顧者對未滿16歲人士造成任何不必要的身體或精神痛楚，亦可能觸犯《侵害人身罪條例》。 蘇文傑指，以前不少家長都有「閂埋門教仔」的心態，認為自己如何管教子女與他人無關，而《強制舉報虐兒條例》立法的原意正是讓25類受規管專業人士在照顧者「以為無人知」的情況下，協助將潛在個案「撈出來」。

YMCA：遇懷疑虐兒個案應報警 YMCA協調幹事施文欣補充，虐兒個案成因複雜，但無論如何都不應以肢體暴力或冷暴力，令兒童出現生理或心理傷害；建議家長先照顧自己的情緒和心理需要，並從多角度看待事物、理解子女感受，避免以打罵或忽視方式回應子女，達致有效的雙向溝通，做到「始於察覺、終於釋懷」。她又呼籲大眾多關心身邊朋友及鄰居，遇見懷疑虐兒個案時應主動報警，向受虐兒童伸出援手。