強制舉報虐兒立法　狄志遠指當局料明年初審議違者可囚3個月

特首李家超出席行會前表示，希望盡快完成強制通報懷疑虐兒個案立法的諮詢工作。今早勞福局就有關機制與社福界舉行首場諮詢會，社福界立法會議員狄志遠引述局長孫玉菡表示，當局預計在明年年初向立法會提交草案審議，比預計的明年年中還要早，當局會制定實務指引，又會在年底前向前綫員工提供培訓，包括研討會及網上學習。

狄志遠又引述指，立法旨在保護18歲以下兒童，規管接觸兒童的專業人士，如社工、老師及醫護人員等，只要有合理懷疑兒童受嚴重傷害，或有受傷害危機就要舉報，而舉報將分為三級，第一級是必須向警方或社署舉報的個案，第二級和第三級則屬於轉介個案，而沒有履行舉報亦屬違法，最高可被判入獄3個月及5萬元，同時草案提出違法屬於員工個人責任，與機構無關，惟有前綫員工在會上關注，可能會受上司阻礙，拖慢舉報，狄志遠建議社署給予機構指引，應如何處理，若有機構的上司刻意阻撓或拖延舉報，同樣應有法律責任。

倡 一個月內 舉報 年底向立法會交草案

他又引述局方指要在合理時間內舉報，惟無定下明確時間，他認為不利保護兒童，建議要在發現懷疑虐兒個案一個月內舉報，又希望政府加快立法工作，提前在年底向立法會提交草案，他相信大部分議員都會認同盡早立法。