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2022-09-06 15:35:46

強制舉報虐兒立法　狄志遠指當局料明年初審議違者可囚3個月

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就強制舉報虐兒立法，狄志遠引述孫玉菡指，當局預計在明年年初向立法會提交草案審議。(資料圖片)

就強制舉報虐兒立法，狄志遠引述孫玉菡指，當局預計在明年年初向立法會提交草案審議。(資料圖片)

特首李家超出席行會前表示，希望盡快完成強制通報懷疑虐兒個案立法的諮詢工作今早勞福局就有關機制與社福界舉行首場諮詢會，社福界立法會議員狄志遠引述局長孫玉菡表示，當局預計在明年年初向立法會提交草案審議，比預計的明年年中還要早，當局會制定實務指引，又會在年底前向前綫員工提供培訓，包括研討會及網上學習

狄志遠又引述指，立法旨在保護18歲以下兒童，規管接觸兒童的專業人士，如社工、老師及醫護人員等，只要有合理懷疑兒童受嚴重傷害，或有受傷害危機就要舉報，而舉報將分為三級，第一級是必須向警方或社署舉報的個案，第二級和第三級則屬於轉介個案，而沒有履行舉報亦屬違法，最高可被判入獄3個月及5萬元，同時草案提出違法屬於員工個人責任，與機構無關，惟有前綫員工在會上關注，可能會受上司阻礙，拖慢舉報，狄志遠建議社署給予機構指引，應如何處理，若有機構的上司刻意阻撓或拖延舉報，同樣應有法律責任

一個月內舉報   年底向立法會交草案

他又引述局方指要在合理時間內報，惟無定下明確時間，他認不利保護兒童，建議要在發現懷疑虐兒個案一個月內報，又希望政府加快立法工作，提前在年底向立法會提交草案，他相信大部分議員都會認同盡早立法。

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深水埗男童兇殺案，李家超表示關注，希望盡快完成強制舉報立法諮詢。(李睿哲攝)

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