強制舉報虐兒草案3修訂 知情不報嚴重個案才監禁

為防止虐兒發生，政府去年提出《強制舉報虐兒條例草案》。當局在昨日的立法會相關法案委員會會議上提出3項修訂建議方向，包括羅列「嚴重傷害」構成元素、提出檢控時須考慮意圖，及加強免責辯解和豁免。勞工及福利局副局長何啟明相信，修訂後專業人員只會在情節惡劣的個案才會有可能面對監禁的刑責。然而，不少議員都關注罰則，建議當局引入「兩級制」罰則，處理不同程度案件。 政府就草案提出修訂，包括增設附表列明嚴重傷害的定義，即會導致兒童的生命或安全受到威脅的傷害，或精神健康或發展受到危害，而不僅僅是短暫的瘀傷、痛楚、不開心等，以取代《條例草案》的概括性條文及例子，並透過附屬法例作修訂，以保留靈活性。

另外，政府又建議提出檢控時，需要證明指明專業人員「確實產生懷疑」；把兩項免責辯護更改為豁免條文，並建議加入新的免責辯護條款，容許指明的專業人員以合理辯解為理由不舉報。何啟明指，修正案將會列明，專業人員曾有合理懷疑而不報才會有刑責，相信已可釋除疑慮。 自由黨邵家輝對實際執行仍有疑慮，舉例指草案規管的中醫師，把脈診症時或無機會察覺兒童身體有瘀傷和被虐，事後會否有刑責。 議員促設「兩級制」罰則 條例列明沒有履行舉報的指明人士，最高可被判監3個月及罰款5萬元，實政圓桌田北辰不滿監禁3個月罰則過低，指澳洲及美國等地的分別最高可監禁為3至5年；形容對嚴重個案的刑罰「低得離譜」，要求提高最高監禁提高至1至3年。