強制舉報虐兒｜恐礙性侵受害人求助 風雨蘭倡調整舉報年齡

政府就強制舉報懷疑虐兒個案立法進行諮詢，舉報機制擬分為三級。風雨蘭以及多位受助童年性侵倖存者表關注，憂部分建議將造成適得其反的效果，窒礙14至18歲之間的少年性侵受害人自行求助，甚至令童年性侵個案求助時間再延遲。

風雨蘭總幹事王秀容指，建議原意雖好，但當中的「強制舉報」方向未有考慮到性侵犯與身體虐待的情況相異，性侵犯未必有明顯傷痕，有時極度依賴受害人自行披露及求助，即使揭發了仍很需要受害人願意表達。同時，少年人往往對是否披露及求助已存有甚多考慮，對這些受害人而言，「強制舉報」很大機會增加跨越求助心理關口的難度。

四成受害人 期望事件保密

王秀容又指過去3年接獲107宗未滿18歲人士求助，當中四成人未有選擇報案求助。從個案數字反映，不少主動披露事件的性侵受害人，均期望事件保密，不希望當局或其他專業人士介入，更勿論進入司法程序，擔心「強制舉報」下，有一定分析能力的少年人自行求助的意欲會大為減少。

風雨蘭「童年性侵倖存者小組」成員表示，「如果我要被迫報警或報社署，我亦要應付大量程序，我會更驚，亦不是當時的我所能應付⋯⋯若然如此，我一定會捱到18歲才向人透露。在強制舉報下，如果專業人士不舉報的話，需要承擔刑罰。如果當年透露事件，他們卻因為尊重我的選擇而不作舉報，並面臨受罰，並不是我想見到的。」

王秀容冀政府改善建議鼓勵求助，增強少年性侵受害人於「強制舉報」下作自行求助之信心，包括調整舉報年齡：