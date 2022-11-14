強制舉報虐兒｜議員質疑三級制太複雜 孫玉菡：罰則只有一級

政府目標明年上半年提交強制舉報虐兒條例草案，建議將個案分三級制，社工、幼兒工作者、教師、醫護、藥劑師等列為「強制舉報者」，無履行強制舉報責任的最高罰則為監禁3個月和罰款5萬元。在立法會福利事務委員會上，多名議員認為將個案設3級制過於複雜，業界難以執行，亦有議員關注，知情不報等同共犯，質疑草案建議的罰則過輕，最高三個月監禁的懲罰阻嚇力亦不足，條例亦未有定下具體舉報時限。

容海恩質疑罰則較其他國家低

立法會議員容海恩質疑，新機制下最高三個月的監禁較其他國家的罰則低，認為阻嚇性不足，又指，機制規定舉報者應在「合理時間」內進行通報，用詞太過含糊，或會令受虐兒童未能得到及時保護。實政圓桌的田北辰以及社福界議員狄志遠都指出，在三級舉報機制下，從業員對個案是否屬第一級強制舉報類別有疑惑，擔心會影響舉報工作的成效；