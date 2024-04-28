熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 高臨 五一黃金周 母親節2024 神舟十八號 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-28 14:04:23

強制舉報虐兒｜防止虐待兒童會稱罰則合理　促勿降低免削阻嚇力

分享：
黃翠玲(左)認為知情不報最高可判處監禁是合理罰則，旁為黃梓謙。(港台圖片)

黃翠玲(左)認為知情不報最高可判處監禁是合理罰則，旁為黃梓謙。(港台圖片)

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會明天將繼續審議條例，當中建議包括社工、教師、醫生等多類專業人士須舉報嚴重虐兒個案，最高罰則是監禁3個月及罰款5萬元。

本身是社工的防止虐待兒童會總幹事黃翠玲說，今次立法是源於2018年屯門5歲女童被虐殺的案件，刑罰是參考販毒、恐怖主義活動等嚴重罪行，認為知情不報最高可判處監禁，是合理罰則。她在一個電台節目說，去年本港有1400多宗虐兒個案，創歷年新高，相信可能仍只屬冰山一角，現時雖然有處理懷疑虐兒個案的機制，社署亦有保護兒童免受虐待的工作指引，但只是屬自願通報機制，因此不希望降低新法例的刑罰，以免削弱阻嚇力。

她又說，現時有相關指引和培訓，協助兒童工作者識別何為「嚴重傷害」，不擔心會因為沒有舉報而輕易誤墮法網。

兒童事務委員會成員黃梓謙提到，有部分立法會議員認為罰則太重，並提出剔除監禁刑罰。黃梓謙認為立法的初心是要保護兒童和建立完善的安全網，反問如果只設罰款、不用監禁，社會是否接受。他建議，政府在主體法例中準確定義何為「嚴重傷害」，同時認為罰則不能太低。

勞工及福利局副局長何啟昨日表示，法案委員會多次開會，亦收到不同團體意見，將於明天的委員會會議上交代政府最新立場。

Ad Block

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受