強烈東北季候風影響 下周五市區最低14度

周二(22日)剛過廿四節氣的「小雪」，即北方將有降雪，南方地區北部開始進入冬季。不過，天氣預報顯示，下周初廣東沿岸風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖高達攝氏28度。但天文台預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南氣溫顯著下降，下周五(2日)市區更低見14度。

一道廣闊雲會在未來兩三日覆蓋廣東帶來有雨的天氣，有雨天氣下，香港多區普遍溫度較低，多區最高氣溫只有22、23度，預計今明兩日大致多雲，有一兩陣雨，之後雨勢逐漸減弱。下周初廣東沿岸風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖，氣溫均介乎23至28度，受強烈東北季候風影響，下周中後期華南氣溫顯著下降，由下周三(30日)最高23度，逐步回落，下周四(1日)最低16度，周五最低14度，而最高亦只有18度，新界再低一、兩度，清晨打鼓嶺或只有12度，大埔、上水和元朗更只有13度。

衛生防護中心提醒，氣溫驟降，市民宜留意身體變化，特別長者調節體溫的機能日漸衰退及皮下脂肪減少，易因體溫下降感不適，慢性呼吸系統疾病或心臟病等患者，亦較易因氣溫驟降而令病情惡化。慢性病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令新陳代謝率減慢，減低製造熱能。父母在氣溫驟降時，需確保嬰幼兒穿適中的衣物。嬰兒衣物宜輕巧，以防嬰兒體溫過高。