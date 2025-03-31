強積金中介2月起已停cold call銷售 積金局︰接不明來電即收線

不法之徒冒充強積金(MPF)中介人以俗稱cold call的來歷不明推銷電話接觸市民，再伺機行騙。積金局表示局方對此深表關注，透露強積金中介人早前已響應積金局呼籲，2月起已經全部停止cold call銷售強積金產品或服務，以防範不法之徒詐騙或其他不法活動。積金局主席劉麥嘉軒建議市民，如果收到來歷不明的cold call，聲稱是銷售強積金的中介人，應即時收線。

騙徒冒充不同公司強積金中介人，以cold call方式接觸市民，再伺機行騙，包括聲稱可以幫助市民提早提取強積金，再收取大額佣金；幫助優化強積金投資，要求提供個人資料和強積金帳戶，利用獲取的資料進行非法操作，盜取受害人的強積金；亦有騙徒誘使受害者轉移資金或購買虛假的金融產品等。