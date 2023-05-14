強積金對沖取消｜孫玉菡：研不再強制僱主每月儲錢　或安排破欠基金「兜底」

強積金對沖安排將於2025年5月1日起取消，政府原計劃成立資助計劃提供25年補貼資助，以及要求僱主開設「專項儲蓄戶口」，每月為僱員額外定期供款1%，以支付取消對沖後的遣散費及長期服務金。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府已委託顧問檢視是否取消僱主專項儲蓄戶口，目標下半年有最終定案。

據報「專項儲蓄戶口」行政費以億元計

孫玉菡今日(14日)出席一個電視節目後表示，行政費初步看來都不少，若強制30多萬名僱主儲蓄兼管制「一出一入」，必然涉及一定的行政費。有報道引述消息指，設立「專項儲蓄戶口」行政費以億元計，故當局初步傾向不設立。